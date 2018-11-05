Диалоги об истории с переводом и без: волонтеры на "Ночи искусств"

В ночь с 4 на 5 ноября прошла акция "Ночь искусств", объединившая ценителей прекрасного во всех городах России. В Государственном историческом музее (ГИМ) к мероприятию была подготовлена насыщенная программа, большую роль в организации которой сыграли волонтеры. О том, какие сюрпризы и новшества ждали гостей музея, читайте в нашем материале.

Первое, что видят посетители, дождавшиеся своей очереди на вход, — группу волонтеров в фирменных футболках ГИМ. Именно они помогают в первые минуты сориентироваться и выбрать занятие по душе: от экскурсии по экспозиции до тематических квестов и театрализованных представлений.

Среди них, скромно улыбаясь, стоял молодой человек с табличкой с изображением двух ладоней. Это Дмитрий, студент исторического факультета МГУ и волонтер музея. Его задача в этот вечер — организовать и сопроводить группу глухих и слабослышащих посетителей на осмотр экспозиции.

"Тема инклюзии лично мне близка: у меня есть друзья с инвалидностью, в моей семье есть люди с различными проблемами со здоровьем. К тому же в нашей стране данное направление только-только развивается, и я подумал, что здесь смогу внести свой маленький вклад, помогая людям с разными формами инвалидности", — рассказал он.

Для волонтеров проводят специальные тренинги по работе и взаимодействию с глухими и слабослышащими, незрячими и слабовидящими, а так же посетителями с особенностями интеллектуального развития, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно знакомить их с выставками и коллекциями музея.

На занятиях мы пытаемся поставить себя на место людей с разными формами инвалидности. Например, когда работаем с незрячими, то надеваем повязки на глаза, работаем с тактильными моделями, практикуем тифлокомментирование. Все это помогает нам лучше понять, как эти люди живут в нашем социуме и какая им нужна помощь", — уверен Дмитрий.

Курс занятий начался совсем недавно (по словам активиста, примерно месяц назад), но уже сейчас добровольцы отмечают первые успехи.

"Во-первых, нужно понимать, какие особенности есть у этих людей, к каждому нужен особенный подход. Даже работа с глухими и слабослышащими имеет свои нюансы, о которых нужно знать. Некоторые формы помощи, которые необходимы глухому, не всегда нужны слабослышащему, у него могут быть какие-то другие потребности", — поделился Дмитрий.

© Юлия Маклакова Дмитрий сопровождал группы глухих и слабослышащих посетителей на осмотр экспозиции © Юлия Маклакова Дмитрий сопровождал группы глухих и слабослышащих посетителей на осмотр экспозиции

Объяснение на пальцах

В это время вокруг молодого человека уже собралась небольшая группа желающих осмотреть экспозицию. Волонтер провожает гостей в зал, где их встречает один из экскурсоводов музея в компании с куратором программ доступности ГИМ Владом Колесниковым. Начинается рассказ, и взоры всех присутствующих оказываются прикованными к Владу, который на жестовом языке комментирует происходящее.

Действо привлекает внимание всех, кто оказывается с группой в одном зале — яркая и харизматичная жестикуляция куратора невольно завораживает. Оказывается, понять этот язык не так-то и сложно: предметы и действия обозначаются привычными образами, а те слова, для которых нет специальных жестов, "проговариваются" руками по буквам.

Смотрите, сейчас он показывает "р-е-з-е-ц", потому что такого слова в жестовом языке нет. Это примерно как в китайском, когда слово не переводится, а просто воспроизводится с акцентом", — шутит один из волонтеров, сопровождающих группу.

Новые форматы

После экскурсии возвращаемся в холл музея, где стоят девушки, сжимающие в руках листочки со словами "Сеанс медиации с волонтерами Исторического музея". Прежде неизвестный термин "медиация" вызывает много вопросов у гостей вечера и в первую очередь ассоциируется с медитацией. Но, несмотря на то что погода в столице и слоган акции "Искусство объединяет" весьма способствовали коллективному погружению в сознание, формат медиации все-таки о другом.

Медиаторы — это добровольцы музея, которые проводят беседы на экспозиции, при этом вовлекая аудиторию в диалог и помогая сформировать мнение об увиденном.

"Данный формат позволяет посетителям сформулировать вопросы, которые остаются с ними после посещения музея. Таким образом, медиаторы не выступают в роли лекторов, а дают пищу для размышлений", — рассказала заместитель директора ГИМ по научно-просветительской работе Екатерина Клюкова.

Волонтеры и посетители Исторического музея на акции "Ночь искусств" © Юлия Маклакова В ночь с 4 на 5 ноября прошла акция "Ночь искусств", объединившая ценителей прекрасного во всех городах России © Юлия Маклакова В ночь с 4 на 5 ноября прошла акция "Ночь искусств", объединившая ценителей прекрасного во всех городах России © Юлия Маклакова Волонтеры Государственного историческом музея подготовили к акции насыщенную программу © Юлия Маклакова Волонтеры Государственного историческом музея подготовили к акции насыщенную программу © Юлия Маклакова Они не только помогали сориентироваться в пространстве музея, но и проводили небольшие экскурсии © Юлия Маклакова Они не только помогали сориентироваться в пространстве музея, но и проводили небольшие экскурсии © Юлия Маклакова Посетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств" © Юлия Маклакова Посетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств" © Юлия Маклакова В музее также прошло несколько театрализованных представлений © Юлия Маклакова В музее также прошло несколько театрализованных представлений © Юлия Маклакова Посетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств" © Юлия Маклакова Посетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств" © Юлия Маклакова Добровольцы ГИМ разработали несколько игр, связанных с историей российского искусства и страны в целом © Юлия Маклакова Добровольцы ГИМ разработали несколько игр, связанных с историей российского искусства и страны в целом © Юлия Маклакова Все желающие могли проверить свою эрудированность, а также узнать что-то новое на разных площадках музея © Юлия Маклакова Все желающие могли проверить свою эрудированность, а также узнать что-то новое на разных площадках музея © Юлия Маклакова Театрализованная программа "Традиции императорского бала" © Юлия Маклакова Театрализованная программа "Традиции императорского бала" © Юлия Маклакова Для глухих и слабослышащих посетителей экскурсии проводились на жестовом языке © Юлия Маклакова Для глухих и слабослышащих посетителей экскурсии проводились на жестовом языке © Юлия Маклакова Волонтеры также организовали сеансы медиации, где вместе с гостями музея обсуждали ключевые моменты истории России © Юлия Маклакова Волонтеры также организовали сеансы медиации, где вместе с гостями музея обсуждали ключевые моменты истории России © Юлия Маклакова Специально для акции волонтеры разработали аналог популярной настольной игры ALIAS, где нужно было объяснить товарищам по команде смысл искусствоведческих терминов © Юлия Маклакова Специально для акции волонтеры разработали аналог популярной настольной игры ALIAS, где нужно было объяснить товарищам по команде смысл искусствоведческих терминов © Юлия Маклакова Для тех, кто предпочитает более спокойное времяпровождение, добровольцы составили кроссворды, где были загаданы фамилии известных российских художников © Юлия Маклакова Для тех, кто предпочитает более спокойное времяпровождение, добровольцы составили кроссворды, где были загаданы фамилии известных российских художников © Юлия Маклакова Также волонтеры подготовили пазлы, состоящие из фрагментов известных картин © Юлия Маклакова Также волонтеры подготовили пазлы, состоящие из фрагментов известных картин © Юлия Маклакова В этот вечер искусство действительно объединило под сводами музея самых разных людей, а волонтерам удалось создать легкую, почти домашнюю атмосферу © Юлия Маклакова В этот вечер искусство действительно объединило под сводами музея самых разных людей, а волонтерам удалось создать легкую, почти домашнюю атмосферу /

По ее словам, медиация стала для музея нововведением в этом году, в то время как в зарубежных культурных учреждениях подобный формат используется уже давно.

"В большей степени формат медиации используется в художественных галереях и музеях современного искусства, поскольку современное искусство больше расположено к свободному диалогу", — отметила она.

Впрочем, как показала практика, специфика экспозиции Исторического музея совершенно не препятствует внедрению и успешному использованию новых техник и форматов. Так, на "Ночи искусств" добровольцы ГИМ вместе с гостями мероприятия порассуждали об истории России и обсудили ключевые события, ставшие поворотными точками для всей страны.

"Сегодня мы, можно сказать, обкатали такой формат взаимодействия с аудиторией, а дальше постараемся использовать его как можно чаще, причем не только в рамках крупных фестивалей и событий", — резюмировала Клюкова.

Погружение в искусство

Последний пункт маршрута — игротека, созданная волонтерами рядом с выходом из музея. Здесь все желающие могли не только проверить собственные знания в истории и теории искусства, но и значительно расширить кругозор.

Например, в аналоге популярной настольной игры ALIAS, усовершенствованной добровольцами для тематического вечера, нужно было объяснить товарищам по команде смысл как привычных на первый взгляд слов (кисть, пастель), так и специальных искусствоведческих терминов.

Для тех, кто предпочитает более спокойное и умиротворяющее времяпровождение, волонтеры подготовили пазлы, состоящие из фрагментов известных картин, а также составили кроссворды, где были загаданы фамилии известных российских художников.

"Такие мероприятия помогают больше заинтересовать посетителей темой искусства, погрузиться в эту сферу и узнать много нового и интересного для себя", — уверена Альбина, волонтер ГИМ и одна из создателей игротеки.

© Юлия Маклакова В игротеке все желающие могли не только проверить собственные знания в истории и теории искусства, но и значительно расширить кругозор © Юлия Маклакова В игротеке все желающие могли не только проверить собственные знания в истории и теории искусства, но и значительно расширить кругозор

Бал и конфеты

"Императрица расстроена, никто не хочет к ней на бал!", — с такими словами ворвались на одну из площадок добровольцы музея и увлекли за собой несколько посетителей.

На втором этаже гостей встречает пара молодых людей, одетых по моде XVIII века. Девушка, которую все первоначально приняли за императрицу, скромно поясняет: "Я всего лишь московская дворянка". После этого молодые люди разыграли небольшое представление, посвященное подготовке к императорскому балу и знакомящее с основными правилами этикета того времени.

Зрители не остались в стороне, активно отвечая на вопросы актеров и вступая с ними в диалог.

Параллельно волонтеры помогали посетителям занять максимально выгодную позицию в зале и старались сделать их пребывание наиболее комфортным.

Конфетку не хотите? Да вы не стесняйтесь, у нас их много, а вам еще по всей экспозиции ходить", — участливо обращалась к присутствующим одна из добровольцев.

В этот вечер искусство действительно объединило под сводами музея самых разных людей, а волонтерам удалось создать легкую, почти домашнюю атмосферу — уходить совершенно не хотелось. Наверное, впервые москвичи искренне позавидовали жителям Санкт-Петербурга, где "Ночь искусств" продлилась до самого утра.

Беседовала Мария Давыдова

Если у вас есть интересные истории о музейных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru