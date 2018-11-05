Год волонтера
Диалоги об истории с переводом и без: волонтеры на Ночи искусств
© Юлия Маклакова
(обновлено: 16:22 05.11.2018)
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Диалоги об истории с переводом и без: волонтеры на "Ночи искусств"

В ночь с 4 на 5 ноября прошла акция "Ночь искусств", объединившая ценителей прекрасного во всех городах России. В Государственном историческом музее (ГИМ) к мероприятию была подготовлена насыщенная программа, большую роль в организации которой сыграли волонтеры. О том, какие сюрпризы и новшества ждали гостей музея, читайте в нашем материале.

Первое, что видят посетители, дождавшиеся своей очереди на вход, — группу волонтеров в фирменных футболках ГИМ. Именно они помогают в первые минуты сориентироваться и выбрать занятие по душе: от экскурсии по экспозиции до тематических квестов и театрализованных представлений.

Человек искусства: кто такие культурные волонтеры
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Человек искусства: кто такие культурные волонтеры

Среди них, скромно улыбаясь, стоял молодой человек с табличкой с изображением двух ладоней. Это Дмитрий, студент исторического факультета МГУ и волонтер музея. Его задача в этот вечер — организовать и сопроводить группу глухих и слабослышащих посетителей на осмотр экспозиции.

"Тема инклюзии лично мне близка: у меня есть друзья с инвалидностью, в моей семье есть люди с различными проблемами со здоровьем. К тому же в нашей стране данное направление только-только развивается, и я подумал, что здесь смогу внести свой маленький вклад, помогая людям с разными формами инвалидности", — рассказал он.

Для волонтеров проводят специальные тренинги по работе и взаимодействию с глухими и слабослышащими, незрячими и слабовидящими, а так же посетителями с особенностями интеллектуального развития, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно знакомить их с выставками и коллекциями музея.

На занятиях мы пытаемся поставить себя на место людей с разными формами инвалидности. Например, когда работаем с незрячими, то надеваем повязки на глаза, работаем с тактильными моделями, практикуем тифлокомментирование. Все это помогает нам лучше понять, как эти люди живут в нашем социуме и какая им нужна помощь", — уверен Дмитрий.

Курс занятий начался совсем недавно (по словам активиста, примерно месяц назад), но уже сейчас добровольцы отмечают первые успехи.

"Во-первых, нужно понимать, какие особенности есть у этих людей, к каждому нужен особенный подход. Даже работа с глухими и слабослышащими имеет свои нюансы, о которых нужно знать. Некоторые формы помощи, которые необходимы глухому, не всегда нужны слабослышащему, у него могут быть какие-то другие потребности", — поделился Дмитрий.

© Юлия Маклакова Дмитрий сопровождал группы глухих и слабослышащих посетителей на осмотр экспозиции
© Юлия Маклакова
Дмитрий сопровождал группы глухих и слабослышащих посетителей на осмотр экспозиции

Объяснение на пальцах

В это время вокруг молодого человека уже собралась небольшая группа желающих осмотреть экспозицию. Волонтер провожает гостей в зал, где их встречает один из экскурсоводов музея в компании с куратором программ доступности ГИМ Владом Колесниковым. Начинается рассказ, и взоры всех присутствующих оказываются прикованными к Владу, который на жестовом языке комментирует происходящее.

Действо привлекает внимание всех, кто оказывается с группой в одном зале — яркая и харизматичная жестикуляция куратора невольно завораживает. Оказывается, понять этот язык не так-то и сложно: предметы и действия обозначаются привычными образами, а те слова, для которых нет специальных жестов, "проговариваются" руками по буквам.

Смотрите, сейчас он показывает "р-е-з-е-ц", потому что такого слова в жестовом языке нет. Это примерно как в китайском, когда слово не переводится, а просто воспроизводится с акцентом", — шутит один из волонтеров, сопровождающих группу.

Новые форматы

После экскурсии возвращаемся в холл музея, где стоят девушки, сжимающие в руках листочки со словами "Сеанс медиации с волонтерами Исторического музея". Прежде неизвестный термин "медиация" вызывает много вопросов у гостей вечера и в первую очередь ассоциируется с медитацией. Но, несмотря на то что погода в столице и слоган акции "Искусство объединяет" весьма способствовали коллективному погружению в сознание, формат медиации все-таки о другом.

Медиаторы — это добровольцы музея, которые проводят беседы на экспозиции, при этом вовлекая аудиторию в диалог и помогая сформировать мнение об увиденном.

"Данный формат позволяет посетителям сформулировать вопросы, которые остаются с ними после посещения музея. Таким образом, медиаторы не выступают в роли лекторов, а дают пищу для размышлений", — рассказала заместитель директора ГИМ по научно-просветительской работе Екатерина Клюкова.

Волонтеры и посетители Исторического музея на акции "Ночь искусств"
© Юлия МаклаковаВ ночь с 4 на 5 ноября прошла акция "Ночь искусств", объединившая ценителей прекрасного во всех городах РоссииВ ночь с 4 на 5 ноября прошла акция Ночь искусств, объединившая ценителей прекрасного во всех городах России
© Юлия Маклакова
В ночь с 4 на 5 ноября прошла акция "Ночь искусств", объединившая ценителей прекрасного во всех городах России
© Юлия МаклаковаВолонтеры Государственного историческом музея подготовили к акции насыщенную программуВолонтеры Государственного историческом музея подготовили к акции насыщенную программу
© Юлия Маклакова
Волонтеры Государственного историческом музея подготовили к акции насыщенную программу
© Юлия МаклаковаОни не только помогали сориентироваться в пространстве музея, но и проводили небольшие экскурсииОни не только помогали сориентироваться в пространстве музея, но и проводили небольшие экскурсии
© Юлия Маклакова
Они не только помогали сориентироваться в пространстве музея, но и проводили небольшие экскурсии
© Юлия МаклаковаПосетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств"Посетители Исторического музея в рамках акции Ночь искусств
© Юлия Маклакова
Посетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств"
© Юлия МаклаковаВ музее также прошло несколько театрализованных представленийВ музее также прошло несколько театрализованных представлений
© Юлия Маклакова
В музее также прошло несколько театрализованных представлений
© Юлия МаклаковаПосетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств"Посетители Исторического музея в рамках акции Ночь искусств
© Юлия Маклакова
Посетители Исторического музея в рамках акции "Ночь искусств"
© Юлия МаклаковаДобровольцы ГИМ разработали несколько игр, связанных с историей российского искусства и страны в целомДобровольцы ГИМ разработали несколько игр, связанных с историей российского искусства и страны в целом
© Юлия Маклакова
Добровольцы ГИМ разработали несколько игр, связанных с историей российского искусства и страны в целом
© Юлия МаклаковаВсе желающие могли проверить свою эрудированность, а также узнать что-то новое на разных площадках музеяВсе желающие могли проверить свою эрудированность, а также узнать что-то новое на разных площадках музея
© Юлия Маклакова
Все желающие могли проверить свою эрудированность, а также узнать что-то новое на разных площадках музея
© Юлия МаклаковаТеатрализованная программа "Традиции императорского бала"Театрализованная программа Традиции императорского бала
© Юлия Маклакова
Театрализованная программа "Традиции императорского бала"
© Юлия МаклаковаДля глухих и слабослышащих посетителей экскурсии проводились на жестовом языкеДля глухих и слабослышащих посетителей экскурсии проводились на жестовом языке
© Юлия Маклакова
Для глухих и слабослышащих посетителей экскурсии проводились на жестовом языке
© Юлия МаклаковаВолонтеры также организовали сеансы медиации, где вместе с гостями музея обсуждали ключевые моменты истории РоссииВолонтеры также организовали сеансы медиации, где вместе с гостями музея обсуждали ключевые моменты истории России
© Юлия Маклакова
Волонтеры также организовали сеансы медиации, где вместе с гостями музея обсуждали ключевые моменты истории России
© Юлия МаклаковаСпециально для акции волонтеры разработали аналог популярной настольной игры ALIAS, где нужно было объяснить товарищам по команде смысл искусствоведческих терминовСпециально для акции волонтеры разработали аналог популярной настольной игры ALIAS, где нужно было объяснить товарищам по команде смысл искусствоведческих терминов
© Юлия Маклакова
Специально для акции волонтеры разработали аналог популярной настольной игры ALIAS, где нужно было объяснить товарищам по команде смысл искусствоведческих терминов
© Юлия МаклаковаДля тех, кто предпочитает более спокойное времяпровождение, добровольцы составили кроссворды, где были загаданы фамилии известных российских художниковДля тех, кто предпочитает более спокойное времяпровождение, добровольцы составили кроссворды, где были загаданы фамилии известных российских художников
© Юлия Маклакова
Для тех, кто предпочитает более спокойное времяпровождение, добровольцы составили кроссворды, где были загаданы фамилии известных российских художников
© Юлия МаклаковаТакже волонтеры подготовили пазлы, состоящие из фрагментов известных картинТакже волонтеры подготовили пазлы, состоящие из фрагментов известных картин
© Юлия Маклакова
Также волонтеры подготовили пазлы, состоящие из фрагментов известных картин
© Юлия МаклаковаВ этот вечер искусство действительно объединило под сводами музея самых разных людей, а волонтерам удалось создать легкую, почти домашнюю атмосферуВ этот вечер искусство действительно объединило под сводами музея самых разных людей, а волонтерам удалось создать легкую, почти домашнюю атмосферу
© Юлия Маклакова
В этот вечер искусство действительно объединило под сводами музея самых разных людей, а волонтерам удалось создать легкую, почти домашнюю атмосферу
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По ее словам, медиация стала для музея нововведением в этом году, в то время как в зарубежных культурных учреждениях подобный формат используется уже давно.

"В большей степени формат медиации используется в художественных галереях и музеях современного искусства, поскольку современное искусство больше расположено к свободному диалогу", — отметила она.

Впрочем, как показала практика, специфика экспозиции Исторического музея совершенно не препятствует внедрению и успешному использованию новых техник и форматов. Так, на "Ночи искусств" добровольцы ГИМ вместе с гостями мероприятия порассуждали об истории России и обсудили ключевые события, ставшие поворотными точками для всей страны.

"Сегодня мы, можно сказать, обкатали такой формат взаимодействия с аудиторией, а дальше постараемся использовать его как можно чаще, причем не только в рамках крупных фестивалей и событий", — резюмировала Клюкова.

Погружение в искусство

Последний пункт маршрута — игротека, созданная волонтерами рядом с выходом из музея. Здесь все желающие могли не только проверить собственные знания в истории и теории искусства, но и значительно расширить кругозор.

Ночь музеев стала площадкой для реализации волонтерских идей
© Анастасия Кончаковская
"Ночь музеев" стала площадкой для реализации волонтерских идей

Например, в аналоге популярной настольной игры ALIAS, усовершенствованной добровольцами для тематического вечера, нужно было объяснить товарищам по команде смысл как привычных на первый взгляд слов (кисть, пастель), так и специальных искусствоведческих терминов.

Для тех, кто предпочитает более спокойное и умиротворяющее времяпровождение, волонтеры подготовили пазлы, состоящие из фрагментов известных картин, а также составили кроссворды, где были загаданы фамилии известных российских художников.

"Такие мероприятия помогают больше заинтересовать посетителей темой искусства, погрузиться в эту сферу и узнать много нового и интересного для себя", — уверена Альбина, волонтер ГИМ и одна из создателей игротеки.

© Юлия Маклакова В игротеке все желающие могли не только проверить собственные знания в истории и теории искусства, но и значительно расширить кругозор
© Юлия Маклакова
В игротеке все желающие могли не только проверить собственные знания в истории и теории искусства, но и значительно расширить кругозор

Бал и конфеты

"Императрица расстроена, никто не хочет к ней на бал!", — с такими словами ворвались на одну из площадок добровольцы музея и увлекли за собой несколько посетителей.

На втором этаже гостей встречает пара молодых людей, одетых по моде XVIII века. Девушка, которую все первоначально приняли за императрицу, скромно поясняет: "Я всего лишь московская дворянка". После этого молодые люди разыграли небольшое представление, посвященное подготовке к императорскому балу и знакомящее с основными правилами этикета того времени.

Зрители не остались в стороне, активно отвечая на вопросы актеров и вступая с ними в диалог.

Параллельно волонтеры помогали посетителям занять максимально выгодную позицию в зале и старались сделать их пребывание наиболее комфортным.

Конфетку не хотите? Да вы не стесняйтесь, у нас их много, а вам еще по всей экспозиции ходить", — участливо обращалась к присутствующим одна из добровольцев.

В этот вечер искусство действительно объединило под сводами музея самых разных людей, а волонтерам удалось создать легкую, почти домашнюю атмосферу — уходить совершенно не хотелось. Наверное, впервые москвичи искренне позавидовали жителям Санкт-Петербурга, где "Ночь искусств" продлилась до самого утра.

Беседовала Мария Давыдова

Если у вас есть интересные истории о музейных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru

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