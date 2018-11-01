В Пушкинском музее объявили о наборе волонтеров

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во внештатную службу "Волонтеры Пушкинского" Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина открылся набор волонтеров, сообщается на официальном сайте музея.

Сейчас волонтеров Пушкинского около 400 человек.

Волонтерская помощь музею нужна всегда, одни задачи сменяют другие, и все, кто хочет помочь, смогут найти для себя интересное дело. Став волонтером ГМИИ им. А.С.Пушкина, вы получите уникальную возможность глубже познакомиться с музеем, понять, как устроена его работа", — отмечается на сайте.

Музей готов принять волонтеров разного возраста, с любым опытом работы и любым образованием.

"Волонтерство в ГМИИ им. А.С.Пушкина не требует никакой специальной подготовки, но для некоторых задач пригодится знание иностранного языка и/или опыт работы с людьми с ограниченными возможностями", — уточняют в музее.

Среди задач волонтеров есть как постоянные (например, помощь администраторам), так и временные (помощь смотрителям на выставках, участие в организации мероприятий). Кроме того, волонтеры занимаются обработкой данных: вводят информацию об экспонатах музея в электронные системы, обрабатывают результаты соцопросов и полевые анкеты из археологических экспедиций, работают с книгами учета, сканируют документы. Волонтеры Пушкинского также могут выступать в роли медиаторов на экспозиции, сопровождать гостей на мероприятиях, в которых участвует музей.

Сейчас музею особенно нужны волонтеры, которые готовы пройти обучение работе на стойке администратора, а также будут помогать администраторам в периоды праздников, каникул, закрытия и открытия выставок.

Музей устраивает для волонтеров специальные мероприятия — экскурсии, лекции и встречи с сотрудниками, а после прохождения испытательного срока волонтер получает пропуск, который дает ему право бесплатного прохода без очереди на постоянную экспозицию и выставки в музее.

Если вы хотите присоединиться к команде волонтеров Пушкинского, напишите в волонтерскую службу: volunteer@arts-museum.ru