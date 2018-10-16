Год волонтера
Авторы проекта Детская поликлиника
© Ксения Алфимова
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Мультгерои на стенах больниц: арт-субботники проекта "Детская поликлиника"

Проект "Детская поликлиника" занимается художественной росписью детских поликлиник в Костроме и соседних городах. Вместе скучных фасадов поликлиник появляются уникальные арт-объекты. О том, чем вдохновляются художники, выбирая оформление, и как благодаря социальным сетям все больше людей хотят участвовать в арт-субботниках, "Году волонтера" рассказали авторы проекта.

На вопрос, зачем они решили заняться художественной росписью детских поликлиник, авторы отвечают просто: "А кто же, если не мы?".

"Детская поликлиника" — это широкая художественная палитра. Волонтеры раскрашивают больницы, облагораживают территорию и наружные фасады, причем в художественном оформлении стараются придерживаться единой, любимой с детства тематики.

"Мы рисуем по мотивам советских мультиков либо сказок, но именно русских. Мы это делаем, потому что, помимо всего прочего, хотим продвигать нашу культуру. Хотим, чтобы была преемственность поколений. То, что было нам в детстве интересно, мы сейчас этим делимся с молодым поколением", — говорит один из авторов проекта Антон Медведев.

Волонтеры проекта Веселый коридор
© Фото предоставлено проектом "Веселый коридор"
Рисунки вместо серых стен: "Веселый коридор" преображает детские больницы

Чтобы дети в больницах были не просто зрителями, но и сами могли поучаствовать в творческом процессе, "Детская поликлиника" организует на каждом из объектов зону творчества.

"Для детей важно погружение в творческую среду. В каждой поликлинике мы делаем зону творчества. Когда дети сидят в очередях, ожидают приема… У нас стоят столы, стулья, планшеты, книжные полки, раскраски. Дети сидят, читаю, рисуют. И это не просто сидение в гаджетах получается, а полезное развитие", — отметил один из авторов проекта "Детская поликлиника" Максим Барченков.

Как признаются руководители проекта, их задумка вряд ли воплотилась бы, если бы к ним не присоединялись неравнодушные и инициативные люди из Костромы и соседних регионов. Набор в арт-волонтеры проходит в основном через социальные сети.

"Все думают, что мы просто приходим и рисуем картинки. На самом деле проект гораздо глубже. Мы обращаем внимание на проблемы, которые существуют, мы вовлекаем людей в эту деятельность. В основном набираем людей через социальные сети. Люди сами с радостью откликаются на наши предложения. Люди следят за нами, пишут нам, поддерживают нас. К нам, чтобы помочь, на арт-субботники приезжают люди из соседних регионов", — сказал Максим Барченков.

Благодаря социальным сетям в проекте даже принимают участие волонтеры из-за рубежа.

"Нам на "Фейсбуке" написали волонтеры из школы в Дании. В этой школе учатся разные люди со всего мира. В школе люди работают, копят деньги и раз в год выезжают по всему миру с благотворительными акциями. И в один прекрасный момент эта делегация, в который было 12 иностранных граждан совершенно из разных стран, приехала к нам. Мы взяли одну поликлинику и вместе сделали", — рассказывает Максим Барченков.

Выход на федеральный уровень

Арт-субботники помогают не только привести поликлиники в порядок и создать красоту в них, но и дают пример жителям окрестных домов. Если можно самим объединиться и облагородить детское учреждение, то почему бы не навести порядок и в родном дворе?

После первой поликлиники, когда мы там провели свой проект, рядом с этой поликлиникой люди тоже решили привести свой двор в порядок. Сначала они помогали нам, а потом через какое-то время сделали у себя внутри двор. Это не шутка! Они сами взяли и вышли всем двором, наладили коммуникацию между собой. Это очень круто!", — говорит Максим Барченков.

Не остался проект и без внимания областной администрации Костромы. Благодаря импульсу, который задали арт-субботники, детские медицинские учреждения получили дополнительное финансирование.

"Наша история (облагораживание поликлиник) вызвала огромный резонанс и в администрацию области начали звонить и писать обычные люди и говорить: "А почему одну поликлинику сделали, а нашу нет?". И в результате этого на все поликлиники было выделено по полмиллиона рублей", — отметил Антон Медведев.

Изначально проект развивался как локальный, в рамках одного города. Но этого показалось мало, и "Детская поликлиника" вышла за пределы Костромы. А планы на будущее глобальные.
"Сейчас в планах у нас 15 регионов Российской Федерации, 45 поликлиник и порядка 27 городов", — рассказывают руководители проекта "Детская поликлиника".

Тульские добровольцы представили свои проекты на программе акселерации
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Тульские добровольцы представили свои проекты на программе акселерации

Еще один вектор развития "Детской поликлиники" — распространение этого проекта. Организаторы хотят создать что-то вроде франшизы (разумеется, бесплатной), чтобы люди из других городов России могли пользоваться уже существующими наработками и накопленным опытом. Особенно добровольцы ждут активности от энтузиастов из небольших городков.

"Мы хотим, чтобы человек в любом городе мог получить полную программу нашей работы со всеми методичками, как что делать. Чтобы была понятная последовательность шагов. Поэтому наша задача — тиражировать проект во все 85 регионов. И не только в большие города. Мы сталкиваемся с проблемами в поликлиниках в больших городах, но в поселках и в малых городах там еще больше проблем", — говорит.

Активной деятельностью волонтеры из Костромы привлекли внимание не только местных властей, но и федеральных. Представители проекта надеются, что их наработки смогут быть полезными в различных медицинских проектах, в частности во всероссийской программе модернизации детских поликлиник.

"Было бы хорошо, чтобы главврачи учреждений, где проводится модернизация, не только ремонтировали кабинеты и регистратуры или, условно говоря, вставляли пластиковые окна. Хочется, чтобы они задумывались немножко шире, задумывались о детях", — говорят авторы проекта "Детская поликлиника".

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