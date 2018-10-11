Дань традициям: волонтеры развивают познавательный туризм в Северной Осетии

Автор проекта "Родовые башни" Заурбек Цаллагов уже на протяжении пяти лет занимается воссозданием башенного комплекса в Северной Осетии — Алании. Молодой человек говорит, что цель проекта — вместе с командой добровольцев создать этно-культурное пространство, которое станет опорной точкой для развития познавательного туризма в регионе. В разговоре с корреспондентом "Года волонтера" Заурбек признался, что появление такого проекта в его судьбе было закономерностью.

Семейная история

Это было предрешено, — говорит Заурбек. — Мой отец — заслуженный художник, лауреат премии правительства РФ в области культуры. Он создал много объектов в регионе и по стране, изначально это была его идея воссоздать башню".

Заурбек не только автор проекта, он также руководит направлением "Волонтерство в сфере культуры" в ресурсном центре своего региона. Как только он окончил академию имени Строганова, сразу же взялся за проект. Молодому дизайнеру нравилась этника, но дело оказалось не только в этом. Башни, о которых идет речь, — важная часть как культуры Северной Осетии, так и семьи самого Заурбека.

Он рассказывает, что предположительно в XIII-XVI веках в Алании строились башни и башенные комплексы, каждый из которых принадлежал отдельной фамилии и являлся показателем высокого статуса.

© Фото из личного архива Заурбека Цаллагова Башни — важная часть как культуры Северной Осетии © Фото из личного архива Заурбека Цаллагова Башни — важная часть как культуры Северной Осетии

"На строительство башни необходимо было разрешение верховного совета старейшин, в который входили представители от разных горных ущелий и населенных пунктов. Башня служила оберегом селения и входила в единую сигнальную цепь. В случае приближения вражеских войск на верхушках башен разжигались сигнальные костры — данный сигнал передавался при помощи башен из одного селения в другое", — рассказывает Заурбек.

Оповещенные воины выдвигались навстречу врагу, а в башню сносились припасы, туда приходили оставшиеся в селении старики, женщины и дети. Осаду, говорит Заурбек, можно было пережидать больше месяца — каменное сооружение взять было очень сложно.

В итоге башни стали символом жизни и безопасности", — говорит Заурбек.

Своя башня есть и у семьи Цаллаговых. Основатель фамилии Заурбека — Цаллаг, внук последнего аланского царя. В возрасте 10 лет он осиротел после очередного вражеского набега.

"Завоеватели забрали все, что могли, — скот, коней. Мальчишка напал на врагов, убив нескольких воинов, забрал коня и ускакал через ущелья, скрывшись от погони у давнего друга отца Кало", — рассказывает Заурбек.

Отстроив наскальную крепость высоко в горах, он прожил в ней годы, прячась от преследования. Обзавелся семьей, имел пять сыновей, от которых пошло пять ветвей, носящих фамилию Цаллаговы, что означало потомки Цаллага.

"Когда семья разрослась, было решено спуститься со скал. Земля, которую присмотрел Цаллаг, находилась на Великом шелковом пути. По нему также приходили все завоеватели, поэтому земли ему передали с условием, что он построит башенный комплекс, встречающий врага и оберегающий села. Так в XVI веке было основано селение Унал", — рассказывает Заурбек.

Культурные коды

Проект Заурбека направлен на сохранение культурных кодов, особенностей региона. Команда профессионалов и волонтеров восстанавливает сооружения и благоустраивает территории.

© Фото из личного архива Заурбека Цаллагова Проект направлен на сохранение культурных особенностей региона © Фото из личного архива Заурбека Цаллагова Проект направлен на сохранение культурных особенностей региона

Идею планируется масштабировать по всей России. Заурбек считает, что культурные особенности, которые есть у каждого региона, нужно показывать всем жителям страны, чтобы дать понять, что наша страна богата и интересна и за впечатлениями можно проехать несколько часов на машине — и ты в мире с другими традициями.

"Мы работаем с камнем, с деревом — это и резьба по дереву, орнаменты различные, конструкции деревянные, и работа с более мелкими деталями. Кто-то с глиной работает, кто-то с тканями, и на всех этапах у нас трехступенчатое наставничество. Мы привлекаем профессиональных экспертов, архитекторов, историков, ремесленников. Они обучают у нас студентов творческих вузов, то есть здесь, в проекте, они получают эти навыки от профессионалов и на практике применяют на объектах", — объясняет Заурбек.

Атмосфера общих дел

В проекте участвуют и те, кто далек от творчества.

Мы стараемся сформировать у себя в проекте эту атмосферу общих дел, где вне зависимости от возраста, приезжая к нам, люди делают свой собственный вклад по направлению, которое им близко, и в теории узнают что-то новое, и на практике какую-то пользу приносят, тем самым они оставляют частичку себя у нас и забирают частичку теплоты с собой", — говорит Заурбек.

В планах также — устроить полноценные ремесленные мастерские, восстановить строения, древние печи, сделать водную мельницу на берегу горной реки. А в целом проект должен вылиться в этно-поселение, куда гости будут приезжать и "окунаться в древность".

© Фото из личного архива Заурбека Цаллагова Проект должен стать этно-поселением © Фото из личного архива Заурбека Цаллагова Проект должен стать этно-поселением

Проект "Родовые башни" вошел в число 80 проектов, отобранных Ассоциацией волонтерских центров в рамках "Академии АВЦ". По словам Заурбека, возможность общения с экспертами и представителями волонтерских организаций помогает перейти на новый уровень, узнать о других, увидеть свои недостатки, понять, как выйти на всероссийские площадки, найти спонсоров, а также разработать идеи для новых проектов.

Он также дал совет тем, кто находится только на стадии разработки проекта, но не решается воплотить его.

"Начать. Самая большая проблема — это страх, но бояться чего-то — это глупо. Посмотрите вокруг себя, найдите проблему, подумайте, как вы можете со своими качествами решить ее. Возможно, кому-то очень нужно то, что сможете сделать именно вы", — говорит Заурбек.