Музеи и волонтеры: найти точки соприкосновения

Теорию, практику и актуальные проблемы музейного волонтерства обсудили сотрудники музеев на конференции "Актуальные направления деятельности музеев", которая проходила в Государственном историческом музее 4-5 октября.

Обучать и помогать

По словам начальника управления музейно-туристского развития ГАУК "Мосгортур" Ивана Гринько, треть российских музеев не работает с волонтерами, соотношение сотрудников музеев к волонтерам составляет в лучшем случае десять к одному, в то время как за рубежом на одного сотрудника музея приходится порядка пяти-двадцати волонтеров.

"Модель волонтерского движения в Европе такая: на одного представителя музеев приходится от пяти до двадцати волонтеров, а у нас с точностью до наоборот: на десять сотрудников музеев, дай бог, один волонтер. Хотя есть и исключения, но чаще всего это небольшие негосударственные музеи, в которых работает европейская модель волонтерства, которая потихоньку начинает проникать в общее музейное пространство", — отметил Иван Гринько.

В начале марта 2018 года "Мосгортур", "Мосволонтер" и музейными экспертами была запущена программа подготовки музейных волонтеров — бесплатный курс обучения, во время которого слушатели могли не только улучшить свои коммуникативные навыки, но и учились управлять проектами, а также проходили практику в музеях. Рассказывая о подготовке волонтеров по этой программе, Анастасия Комаровская, менеджер по культурно-массовому досугу МВЦ "Музей моды", в частности, отметила их большую помощь Музею моды во время проведения "Ночи музеев".

Благодаря волонтерам мы реализовали все раздаточные материалы. В первый раз за два года существования нашего молодого музея во время "Ночи музеев" не было конфликтов с посетителями, потому что к нам пришли уже подготовленные люди, прошедшие обучение, которым не нужно было объяснять, что делать и как вести себя в сложных ситуациях", — отметила Комаровская.

По мнению выступавших на конференции экспертов, для того чтобы привлечь волонтеров к работе в музеях, необходима не только заинтересованность самих волонтеров, которые хотят оказать музеям помощь, но и сотрудников музеев.

"Нужно убедить руководство, убедить коллег, всем нужно прийти к мысли, что работа с волонтерами нужна", — считает Анастасия Комаровская.

По ее словам, сотрудники музеев должны быть готовы к тому, что к ним придут работать волонтеры, которым нужно не только объяснить, где и какая помощь нужна, но и позаботиться о том, чтобы им было комфортно работать в музее.

Как считают эксперты, хорошим подспорьем в подготовке волонтеров могут стать экскурсии по экспозиции музея или лекции, прочитанные сотрудниками, что не только расширит кругозор волонтеров, но и поможет им в дальнейшем более грамотно работать с посетителями музея.

Взаимная заинтересованность

По мнению участников конференции, музейные волонтеры могут не только работать в холле и в залах с посетителями, информировать их о том, что и где можно посмотреть, но и оказывать помощь педагогам в подготовке к мастер-классов и их проведении, привлекаться и к более сложным задачам. В частности, в том же Музее моды волонтеры работают в музейных фондах, а также ведут музейную тематику в социальных сетях.

© Анастасия Кончаковская Подспорьем в подготовке волонтеров могут стать экскурсии по экспозиции музея или лекции, прочитанные сотрудниками, это поможет добровольцам в дальнейшем более грамотно работать с посетителями музея © Анастасия Кончаковская Подспорьем в подготовке волонтеров могут стать экскурсии по экспозиции музея или лекции, прочитанные сотрудниками, это поможет добровольцам в дальнейшем более грамотно работать с посетителями музея

"У нас маленький музей, поэтому в какой-то момент стало понятно, что нам нужна помощь волонтеров, и мы разрешили им работать в фондовом отделе — например, помогать во время фотофиксации экспонатов или обрабатывать фотографии в графических редакторах", — отметила Комаровская. При этом она добавила, что работу волонтеров обязательно должен курировать сотрудник музея, который объяснит, что, как и для чего необходимо делать, а также проконтролирует результат.

В то же время, по словам Комаровской, молодые волонтеры в некоторых вопросах могут оказаться более продвинуты, чем сотрудники музеев. В частности, это касается работы в социальных сетях, например в "Инстаграме".

"У девочки, которая делает селфи на вашей выставке, может быть куда больше подписчиков, чем когда-либо было и будет у музея. Ее не надо учить, как вести аккаунт в соцсетях, она сама прекрасно это знает", — говорит Анастасия Комаровская.

Анастасия Мишина, менеджер волонтерского центра Центральной библиотеки им. Л.Н.Толстого, также считает, что волонтерам, пришедшим работать в музей, необходим наставник, который не только будет отслеживать их работу, но и подбирать задания в соответствии с потребностями и способностями каждого конкретного волонтера. Тем не менее, по словам экспертов, в настоящее время наставничеством сотрудникам музеев по большей части приходится заниматься по совместительству.

Большое значение для мотивирования волонтеров, по мнению Анастасии Мишиной, могут сыграть благодарности и рекомендательные письма, выданные музеями. Причем письма эти должны быть составлены не только на русском, но и на английском языке, для того чтобы их можно было использовать при зарубежных стажировках или при поиске работы за рубежом, где рекомендации особенно важны.

Иван Гринько отметил, что сотрудники музеев должны относиться к волонтерам не как к наемным работникам, а как к партнерам, не только ожидая от них помощи, но и оказывая всестороннюю поддержку.

"Волонтер это не просто человек "подай-принеси", ему должно быть интересно работать с музеем. У людей, которые пришли к вам помогать, есть какая-то персональная мотивация, они идут из интереса, поэтому этот интерес нужно поддерживать", — сказал он.

По мнению представителя "Мосгортура", сотрудничество музея и волонтеров начинается в тот момент, когда их интересы совпадают, главное — найти эти точки соприкосновения.