Год волонтера
Музеи и волонтеры: найти точки соприкосновения
© Анастасия Кончаковская
(обновлено: 16:36 08.10.2018)
0230

Музеи и волонтеры: найти точки соприкосновения

Теорию, практику и актуальные проблемы музейного волонтерства обсудили сотрудники музеев на конференции "Актуальные направления деятельности музеев", которая проходила в Государственном историческом музее 4-5 октября.

Обучать и помогать

Как стать музейным волонтером в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Как стать музейным волонтером в Москве
По словам начальника управления музейно-туристского развития ГАУК "Мосгортур" Ивана Гринько, треть российских музеев не работает с волонтерами, соотношение сотрудников музеев к волонтерам составляет в лучшем случае десять к одному, в то время как за рубежом на одного сотрудника музея приходится порядка пяти-двадцати волонтеров.

"Модель волонтерского движения в Европе такая: на одного представителя музеев приходится от пяти до двадцати волонтеров, а у нас с точностью до наоборот: на десять сотрудников музеев, дай бог, один волонтер. Хотя есть и исключения, но чаще всего это небольшие негосударственные музеи, в которых работает европейская модель волонтерства, которая потихоньку начинает проникать в общее музейное пространство", — отметил Иван Гринько.

В начале марта 2018 года "Мосгортур", "Мосволонтер" и музейными экспертами была запущена программа подготовки музейных волонтеров — бесплатный курс обучения, во время которого слушатели могли не только улучшить свои коммуникативные навыки, но и учились управлять проектами, а также проходили практику в музеях. Рассказывая о подготовке волонтеров по этой программе, Анастасия Комаровская, менеджер по культурно-массовому досугу МВЦ "Музей моды", в частности, отметила их большую помощь Музею моды во время проведения "Ночи музеев".

Благодаря волонтерам мы реализовали все раздаточные материалы. В первый раз за два года существования нашего молодого музея во время "Ночи музеев" не было конфликтов с посетителями, потому что к нам пришли уже подготовленные люди, прошедшие обучение, которым не нужно было объяснять, что делать и как вести себя в сложных ситуациях", — отметила Комаровская.

По мнению выступавших на конференции экспертов, для того чтобы привлечь волонтеров к работе в музеях, необходима не только заинтересованность самих волонтеров, которые хотят оказать музеям помощь, но и сотрудников музеев.

Живые свидетели: волонтеры Музея истории ГУЛАГа помогают жертвам репрессий
© РИА Новости / Сергей Пятаков
«Живые свидетели»: волонтеры Музея ГУЛАГа помогают жертвам репрессий
"Нужно убедить руководство, убедить коллег, всем нужно прийти к мысли, что работа с волонтерами нужна", — считает Анастасия Комаровская.

По ее словам, сотрудники музеев должны быть готовы к тому, что к ним придут работать волонтеры, которым нужно не только объяснить, где и какая помощь нужна, но и позаботиться о том, чтобы им было комфортно работать в музее.

Как считают эксперты, хорошим подспорьем в подготовке волонтеров могут стать экскурсии по экспозиции музея или лекции, прочитанные сотрудниками, что не только расширит кругозор волонтеров, но и поможет им в дальнейшем более грамотно работать с посетителями музея.

Взаимная заинтересованность

По мнению участников конференции, музейные волонтеры могут не только работать в холле и в залах с посетителями, информировать их о том, что и где можно посмотреть, но и оказывать помощь педагогам в подготовке к мастер-классов и их проведении, привлекаться и к более сложным задачам. В частности, в том же Музее моды волонтеры работают в музейных фондах, а также ведут музейную тематику в социальных сетях.

© Анастасия КончаковскаяПодспорьем в подготовке волонтеров могут стать экскурсии по экспозиции музея или лекции, прочитанные сотрудниками, это поможет добровольцам в дальнейшем более грамотно работать с посетителями музея
© Анастасия Кончаковская
Подспорьем в подготовке волонтеров могут стать экскурсии по экспозиции музея или лекции, прочитанные сотрудниками, это поможет добровольцам в дальнейшем более грамотно работать с посетителями музея

"У нас маленький музей, поэтому в какой-то момент стало понятно, что нам нужна помощь волонтеров, и мы разрешили им работать в фондовом отделе — например, помогать во время фотофиксации экспонатов или обрабатывать фотографии в графических редакторах", — отметила Комаровская. При этом она добавила, что работу волонтеров обязательно должен курировать сотрудник музея, который объяснит, что, как и для чего необходимо делать, а также проконтролирует результат.

В то же время, по словам Комаровской, молодые волонтеры в некоторых вопросах могут оказаться более продвинуты, чем сотрудники музеев. В частности, это касается работы в социальных сетях, например в "Инстаграме".

Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
© Владимир Вяткин
Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
"У девочки, которая делает селфи на вашей выставке, может быть куда больше подписчиков, чем когда-либо было и будет у музея. Ее не надо учить, как вести аккаунт в соцсетях, она сама прекрасно это знает", — говорит Анастасия Комаровская.

Анастасия Мишина, менеджер волонтерского центра Центральной библиотеки им. Л.Н.Толстого, также считает, что волонтерам, пришедшим работать в музей, необходим наставник, который не только будет отслеживать их работу, но и подбирать задания в соответствии с потребностями и способностями каждого конкретного волонтера. Тем не менее, по словам экспертов, в настоящее время наставничеством сотрудникам музеев по большей части приходится заниматься по совместительству.

Большое значение для мотивирования волонтеров, по мнению Анастасии Мишиной, могут сыграть благодарности и рекомендательные письма, выданные музеями. Причем письма эти должны быть составлены не только на русском, но и на английском языке, для того чтобы их можно было использовать при зарубежных стажировках или при поиске работы за рубежом, где рекомендации особенно важны. 

Иван Гринько отметил, что сотрудники музеев должны относиться к волонтерам не как к наемным работникам, а как к партнерам, не только ожидая от них помощи, но и оказывая всестороннюю поддержку.

"Волонтер это не просто человек "подай-принеси", ему должно быть интересно работать с музеем. У людей, которые пришли к вам помогать, есть какая-то персональная мотивация, они идут из интереса, поэтому этот интерес нужно поддерживать", — сказал он.

По мнению представителя "Мосгортура", сотрудничество музея и волонтеров начинается в тот момент, когда их интересы совпадают, главное — найти эти точки соприкосновения.

Искусство в массы: зачем становятся культурными волонтерами
© РИА Новости / Владимир ПесняВолонтер на социально-культурной акции "Библионочь" в Российской государственной детской библиотекеВолонтер на социально-культурной акции Библионочь в Российской государственной детской библиотеке
© РИА Новости / Владимир Песня
Волонтер на социально-культурной акции "Библионочь" в Российской государственной детской библиотеке
© РИА Новости / Владимир ПесняВолонтер на празднике в Доме ребенкаВолонтер на празднике в Доме ребенка
© РИА Новости / Владимир Песня
Волонтер на празднике в Доме ребенка
© РИА Новости / Владимир ВяткинВолонтеры и посетители Московского фестиваля "Книги России" на Красной площадиВолонтеры и посетители Московского фестиваля Книги России на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Волонтеры и посетители Московского фестиваля "Книги России" на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Даничев Волонтер Санкт-Петербургского Международного Культурного форумаВолонтер Санкт-Петербургского Международного Культурного форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Волонтер Санкт-Петербургского Международного Культурного форума
© РИА Новости / Евгений БиятовВолонтер во время экскурсии посвященной акции "Ночь в метро" на станции "Электрозаводская" в МосквеВолонтер во время экскурсии посвященной акции Ночь в метро на станции Электрозаводская в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Волонтер во время экскурсии посвященной акции "Ночь в метро" на станции "Электрозаводская" в Москве
© РИА Новости / Александр Уткин Художники-волонтеры расписывают стены сюжетами русских народных сказок в отделениях Морозовской детской больницыХудожники-волонтеры расписывают стены сюжетами русских народных сказок в отделениях Морозовской детской больницы
© РИА Новости / Александр Уткин
Художники-волонтеры расписывают стены сюжетами русских народных сказок в отделениях Морозовской детской больницы
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВолонтер на фестивале Русского географического общества в Центральном доме художника в МосквеВолонтер на фестивале Русского географического общества в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Волонтер на фестивале Русского географического общества в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВолонтеры на археологических раскопках на территории монастыряВолонтеры на археологических раскопках на территории монастыря
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Волонтеры на археологических раскопках на территории монастыря
© РИА Новости / Владимир ВяткинВолонтеры развлекают детей в больничном отделении Российской детской клинической больницыВолонтеры развлекают детей в больничном отделении Российской детской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Волонтеры развлекают детей в больничном отделении Российской детской клинической больницы
/

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена