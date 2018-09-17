Эпоха возрождения: как волонтеры помогают сохранять историческое наследие

"Волонтеры-реставраторы" — общий и не всегда точный термин, обозначающий добровольцев, участвующих в восстановлении и сохранении памятников истории и культуры нашей страны. Чем конкретно они занимаются и как стать одним из тех, кто сохраняет наследие России, читайте в нашем материале.

Идея сохранения исторического наследия силами добровольцев возникла в России достаточно давно. Еще в 1965 году в РСФСР было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), основными целями которого стали охрана, восстановление и популяризация объектов культурного наследия.

Аналогичные организации существуют в ряде других стран, и силами их участников удается сберечь немалое число исторических памятников. Кроме того, в России помимо ВООПИиК действует несколько общественных объединений для сохранения объектов культуры. При этом процесс реставрации тех или иных объектов — лишь наиболее заметная часть работы, проводимой этими сообществами.

Что же входит в сферу деятельности волонтеров, восстанавливающих исторические и архитектурные памятники, или, как их еще называют, волонтеров наследия?

В рамках данного направления есть несколько блоков работы: мониторинг, популяризация, проектирование, градостроительная часть, реставрация и правовое сопровождение. Все они, безусловно, в той или иной степени прорабатываются добровольцами, объясняет координатор волонтерского движения ВООПИиК Павел Шишмарев.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Добровольцам, как правило, поручают достаточно простые работы, не требующие профессиональных знаний © РИА Новости / Евгения Новоженина Добровольцам, как правило, поручают достаточно простые работы, не требующие профессиональных знаний

"Прежде всего мы ведем подготовительную работу, и только потом, когда уже речь идет о выходе людей на объекты, начинается, собственно, этап восстановления. Но наша задача не в том, чтобы вывести людей на объект. Сначала изучается историческая территория, проводится мониторинг программ и мероприятий, запланированных со стороны государства: можем ли мы помочь этому объекту, включить его в какую-то программу? И если это не получается, то дальше мы начинаем комбинировать свои школы, кампусы и общественные инициативы, которые помогут восстановить памятник или вывести его из аварийного состояния", — рассказал он.

На начальной стадии волонтеры помогают с поиском культурных объектов, требующих внимания, занимаются сбором информации, участвуют в подготовке документации. Когда дело доходит до этапа восстановления, добровольцам, как правило, поручают достаточно простые работы, не требующие профессиональных знаний.

Мы не говорим о каких-то сложных операциях, скорее о расчистке, покраске, удалении каких-то элементов, об уборке и благоустройстве территории, то есть о тех действиях, которые не требуют глубокого навыка. Мы учим простым базовым операциям, которые можно повторить без особого труда", — отметил Шишмарев.

Однако процесс реставрации предполагает наличие знаний о материалах и технологиях, и участвовать в нем кому попало не доверят, уверяет координатор волонтерского движения ВООПИиК.

"На всех объектах, где мы присутствуем, есть проектная документация, авторский надзор, есть специалисты, которые отвечают за это. Нигде нет никакой самодеятельности, потому что на объектах культурного наследия даже самая простая работа имеет тонкости. Все делается под руководством профессионалов, а мы в первую очередь помогаем профессиональным реставраторам делать свое дело", — подчеркнул он.

С другой стороны, профессионалы также нередко выступают в роли волонтеров, помогая своими навыками и знаниями на добровольной основе. К примеру, Союз реставраторов России регулярно восстанавливает как музейные экспонаты, так и архитектурные памятники, привлекая к работам молодых специалистов и студентов, обучающихся профессии реставратора.

В данном случае речь идет все же о профессиональном волонтерстве, когда люди, знающие азы профессии, под руководством опытного наставника безвозмездно выполняют какие-то работы. Мы объединяем старшее поколение и молодежь в возрасте до 30 лет. Так более опытные передают свои знания молодым, а это очень важно для нашей сферы", — отметила ответственный секретарь союза Мария Портнова.

По ее словам, такие школы молодых реставраторов позволяют решить сразу несколько задач: сохранить памятник, дать студентам дополнительную практику и помочь музею или учреждению культуры с реставрацией объекта.

© РИА Новости / Алексей Даничев Выпускники волонтерских школ при ВООПИиК могут принять участие в восстановительных и археологических работах на объектах, поддерживаемых движением и его партнерами © РИА Новости / Алексей Даничев Выпускники волонтерских школ при ВООПИиК могут принять участие в восстановительных и археологических работах на объектах, поддерживаемых движением и его партнерами

Таким образом, возможность примкнуть к профессиональным волонтерам и поучаствовать в технологически сложных работах есть только у тех, кто обладает знаниями и навыками в области реставрации, а также у представителей смежных специальностей: помощь на объектах нередко оказывают архитекторы, инженеры и другие специалисты, которые в повседневной жизни не занимаются восстановлением именно памятников, но знакомы с особенностями процесса.

Как помочь профессионалам

Тем не менее любой желающий приобщиться к восстановлению архитектурных и культурных памятников не по профессии, а по зову сердца, может присоединиться к волонтерскому движению ВООПИиК.

От его членов не требуют специальной подготовки, но готовы дать им базовые знания и познакомить с азами реставраторского дела в бесплатных школах, работающих при организации. В Москве основной курс обучения прошел весной, но непременно возобновится в следующем году, а, к примеру, в Санкт-Петербурге еще можно до 1 октября успеть подать заявку и получить новые знания в области реставрации.

После обучения у выпускников волонтерских школ при ВООПИиК есть возможность принять участие в восстановительных и археологических работах на объектах, поддерживаемых движением и его партнерами. География площадок обширна и включает Москву, Подмосковье, Тверскую, Рязанскую, Ленинградскую области, Крым и ряд других регионов.

Ценителям старой городской архитектуры стоит также обратить внимание на "Том Cойер фест" — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. Проект, возникший несколько лет назад в Самаре, теперь представлен более чем в 20 городах России.

Все работы в рамках фестиваля — ремонт фасадов, восстановление конструкций исторических построек — ведутся на основе консультаций профессиональных реставраторов и строителей, но выполняются силами добровольцев.

Специальных навыков от волонтеров не требуют, поскольку дома, которые приводят в порядок, хотя и считаются важными элементами городской среды, не являются памятниками, находящимися под охраной государства.

Также в России существует ряд менее масштабных проектов, направленных на сохранение исторических памятников и старинной архитектуры, где каждый желающий может внести вклад и оказать посильную помощь.

Самым, пожалуй, серьезным препятствием для волонтеров, стремящихся прикоснуться к историческому наследию страны, является российский климат: подавляющее большинство восстановительных и археологических работ, выполняемых добровольцами, проводится в теплое время года. С другой стороны, уже сейчас можно задуматься о планах на лето.