Год волонтера
Эпоха возрождения: как волонтеры помогают сохранять историческое наследие
© РИА Новости / Евгения Новоженина
0310

Эпоха возрождения: как волонтеры помогают сохранять историческое наследие

"Волонтеры-реставраторы" — общий и не всегда точный термин, обозначающий добровольцев, участвующих в восстановлении и сохранении памятников истории и культуры нашей страны. Чем конкретно они занимаются и как стать одним из тех, кто сохраняет наследие России, читайте в нашем материале.

Идея сохранения исторического наследия силами добровольцев возникла в России достаточно давно. Еще в 1965 году в РСФСР было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), основными целями которого стали охрана, восстановление и популяризация объектов культурного наследия.

Культурное волонтерство: от Эрмитажа до домов престарелых
© РИА Новости / Александр Уткин
Культурное волонтерство: от Эрмитажа до домов престарелых
Аналогичные организации существуют в ряде других стран, и силами их участников удается сберечь немалое число исторических памятников. Кроме того, в России помимо ВООПИиК действует несколько общественных объединений для сохранения объектов культуры. При этом процесс реставрации тех или иных объектов — лишь наиболее заметная часть работы, проводимой этими сообществами.

Что же входит в сферу деятельности волонтеров, восстанавливающих исторические и архитектурные памятники, или, как их еще называют, волонтеров наследия?

В рамках данного направления есть несколько блоков работы: мониторинг, популяризация, проектирование, градостроительная часть, реставрация и правовое сопровождение. Все они, безусловно, в той или иной степени прорабатываются добровольцами, объясняет координатор волонтерского движения ВООПИиК Павел Шишмарев.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаДобровольцам, как правило, поручают достаточно простые работы, не требующие профессиональных знаний
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Добровольцам, как правило, поручают достаточно простые работы, не требующие профессиональных знаний

"Прежде всего мы ведем подготовительную работу, и только потом, когда уже речь идет о выходе людей на объекты, начинается, собственно, этап восстановления. Но наша задача не в том, чтобы вывести людей на объект. Сначала изучается историческая территория, проводится мониторинг программ и мероприятий, запланированных со стороны государства: можем ли мы помочь этому объекту, включить его в какую-то программу? И если это не получается, то дальше мы начинаем комбинировать свои школы, кампусы и общественные инициативы, которые помогут восстановить памятник или вывести его из аварийного состояния", — рассказал он.

На начальной стадии волонтеры помогают с поиском культурных объектов, требующих внимания, занимаются сбором информации, участвуют в подготовке документации. Когда дело доходит до этапа восстановления, добровольцам, как правило, поручают достаточно простые работы, не требующие профессиональных знаний.

Мы не говорим о каких-то сложных операциях, скорее о расчистке, покраске, удалении каких-то элементов, об уборке и благоустройстве территории, то есть о тех действиях, которые не требуют глубокого навыка. Мы учим простым базовым операциям, которые можно повторить без особого труда", — отметил Шишмарев.

Однако процесс реставрации предполагает наличие знаний о материалах и технологиях, и участвовать в нем кому попало не доверят, уверяет координатор волонтерского движения ВООПИиК.

"На всех объектах, где мы присутствуем, есть проектная документация, авторский надзор, есть специалисты, которые отвечают за это. Нигде нет никакой самодеятельности, потому что на объектах культурного наследия даже самая простая работа имеет тонкости. Все делается под руководством профессионалов, а мы в первую очередь помогаем профессиональным реставраторам делать свое дело", — подчеркнул он.

С другой стороны, профессионалы также нередко выступают в роли волонтеров, помогая своими навыками и знаниями на добровольной основе. К примеру, Союз реставраторов России регулярно восстанавливает как музейные экспонаты, так и архитектурные памятники, привлекая к работам молодых специалистов и студентов, обучающихся профессии реставратора.

В данном случае речь идет все же о профессиональном волонтерстве, когда люди, знающие азы профессии, под руководством опытного наставника безвозмездно выполняют какие-то работы. Мы объединяем старшее поколение и молодежь в возрасте до 30 лет. Так более опытные передают свои знания молодым, а это очень важно для нашей сферы", — отметила ответственный секретарь союза Мария Портнова.

По ее словам, такие школы молодых реставраторов позволяют решить сразу несколько задач: сохранить памятник, дать студентам дополнительную практику и помочь музею или учреждению культуры с реставрацией объекта.

© РИА Новости / Алексей Даничев Выпускники волонтерских школ при ВООПИиК могут принять участие в восстановительных и археологических работах на объектах, поддерживаемых движением и его партнерами
© РИА Новости / Алексей Даничев
Выпускники волонтерских школ при ВООПИиК могут принять участие в восстановительных и археологических работах на объектах, поддерживаемых движением и его партнерами

Таким образом, возможность примкнуть к профессиональным волонтерам и поучаствовать в технологически сложных работах есть только у тех, кто обладает знаниями и навыками в области реставрации, а также у представителей смежных специальностей: помощь на объектах нередко оказывают архитекторы, инженеры и другие специалисты, которые в повседневной жизни не занимаются восстановлением именно памятников, но знакомы с особенностями процесса.

Как помочь профессионалам

Тем не менее любой желающий приобщиться к восстановлению архитектурных и культурных памятников не по профессии, а по зову сердца, может присоединиться к волонтерскому движению ВООПИиК.

Заповедные добровольцы идут в школу: как Кенозерье готовит эковолонтеров
© И. Шпиленок
Заповедные добровольцы идут в школу: как Кенозерье готовит эковолонтеров
От его членов не требуют специальной подготовки, но готовы дать им базовые знания и познакомить с азами реставраторского дела в бесплатных школах, работающих при организации. В Москве основной курс обучения прошел весной, но непременно возобновится в следующем году, а, к примеру, в Санкт-Петербурге еще можно до 1 октября успеть подать заявку и получить новые знания в области реставрации.

После обучения у выпускников волонтерских школ при ВООПИиК есть возможность принять участие в восстановительных и археологических работах на объектах, поддерживаемых движением и его партнерами. География площадок обширна и включает Москву, Подмосковье, Тверскую, Рязанскую, Ленинградскую области, Крым и ряд других регионов.

Ценителям старой городской архитектуры стоит также обратить внимание на "Том Cойер фест" — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров. Проект, возникший несколько лет назад в Самаре, теперь представлен более чем в 20 городах России.

Все работы в рамках фестиваля — ремонт фасадов, восстановление конструкций исторических построек — ведутся на основе консультаций профессиональных реставраторов и строителей, но выполняются силами добровольцев.

Фестиваль восстановления исторической среды Том Сойер Фест приглашает волонтеров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Фестиваль "Том Сойер Фест" приглашает волонтеров
Специальных навыков от волонтеров не требуют, поскольку дома, которые приводят в порядок, хотя и считаются важными элементами городской среды, не являются памятниками, находящимися под охраной государства.

Также в России существует ряд менее масштабных проектов, направленных на сохранение исторических памятников и старинной архитектуры, где каждый желающий может внести вклад и оказать посильную помощь.

Самым, пожалуй, серьезным препятствием для волонтеров, стремящихся прикоснуться к историческому наследию страны, является российский климат: подавляющее большинство восстановительных и археологических работ, выполняемых добровольцами, проводится в теплое время года. С другой стороны, уже сейчас можно задуматься о планах на лето.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена