В Республике Коми стартовал новый волонтерский проект в сфере культуры

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В СГУ им. Питирима Сорокина состоялось открытие проекта "На одном дыхании", обучающего ораторскому искусству. Организаторами выступили добровольческое объединение "КУЛ" и РОО "Центр развития добровольчества Республики Коми", сообщается на сайте добровольцыроссии.рф.

Первый тренинг "Говори. Убеждай. Веди за собой!" провела в день открытия проекта, 10 сентября, режиссер Надежда Изюмская.

Тренинг очень важен для аудитории от мала до велика, ведь человек, который умеет четко, красиво и убедительно излагать свои мысли, всегда интересен обществу", — отметила спикер.

Всего запланировано 12 лекций. Проект "На одном дыхании" является участником регионального этапа всероссийского конкурса "Доброволец России ‒ 2018", который состоится 22 сентября в Ухте.