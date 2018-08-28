Волонтеры в сфере культуры презентовали стратегию нового движения

Москва, 28 авг – РИА Новости. Участники всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" презентовали идею создания и стратегию развития общественного движения "Волонтеры культуры", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России. © РИА Новости / Владимир Вяткин Цискаридзе – участникам форума "Таврида": Не бойтесь рисковать!

Волонтеры продумали план развития нового проекта, в который включены анализ актуального состояния добровольческого участия в региональных культурных проектах и программах, создание волонтерских центров в творческих колледжах и университетах, разработка методических материалов и дистанционных обучающих программ, взаимодействие с администрациями учреждений культуры.

В ходе презентации волонтеры представили программы, которые уже реализуются на территории страны. Так, по результатам заявочной кампании всероссийского конкурса "Доброволец России – 2018", одной из самых востребованных стала номинация "Вдохновленные искусством" – на нее подано более 1300 заявок.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета по проведению Года добровольца (волонтера) в России Сергей Кириенко, составленная участникам стратегия очень грамотна, и многое можно начать реализовывать уже с сегодняшнего дня. Он посоветовал добровольцам обратить внимание на президентские гранты в сфере культуры, а также продумать систему мотивации для волонтеров и сотрудников государственных учреждений, чтобы повысить уровень взаимодействия.

Кириенко предложил интегрировать часть представленных инициатив в уже реализующиеся государственные программы.

Всероссийский молодежный форум "Таврида" в 2018 году проходит в формате шести смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Организаторами всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Партнеры смены – ФГБУ "Роспатриотцентр" и Ассоциация волонтерских центров.