В России появится объединение волонтеров культуры

СЕЛО СТЕРЕГУЩЕЕ (Крым), 28 авг — РИА Новости. Молодые люди, занимающиеся волонтерством в сфере культуры, представили свои самые яркие проекты на тренд-сессии "Волонтеры культуры как наследие Года Добровольца" в рамках всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида".

В мероприятии также приняли участие работники культуры и представители творческой элиты страны.

"После каждой презентации очередного проекта мы задавали вопрос, кто хочет присоединиться, принять участие в добровольческой деятельности, и руки взмывали вверх. Люди, которые никогда не занимались волонтерством, спрашивали, как бы они могли принять участие", — рассказал по завершении сессии корреспонденту "Года волонтера" председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Все волонтерские проекты, представленные по 80 направлениям, АВЦ будет сопровождать и поддерживать на протяжении полутора лет, так как они являются частью конкурса "Доброволец России". Торжественное награждение лауреатов состоится 5 декабря.

"На конкурс "Доброволец России" только в номинации культурное волонтерство мы получили 1331 проект, а всего — 16 000 заявок. За каждым проектом — десятки или сотни людей. Это сотни и тысячи культурных волонтеров страны. Мы поняли, что общество выросло, оно готово объединиться, и здесь, на "Тавриде", впервые за всю историю форума собрались волонтеры из различных регионов страны", — подчеркнул Метелев.

Он также отметил, что волонтерам не нужны какие-либо дополнительные целевые программы и дополнительное финансирование, а также государственные решения.

"Мы можем все сделать своими руками, но чтобы это сделать, нужно объединить всех неравнодушных, а для этого ребята предложили создать неформальное движение "Волонтеры культуры". Это решение было поддержано на самом высоком уровне, и с сегодняшнего дня мы начинаем работать", — сообщил председатель АВЦ.