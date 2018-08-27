Кириенко высоко оценил проделанную участниками "Тавриды" работу

СЕЛО СТЕРЕГУЩЕЕ (Крым), 27 авг — РИА Новости. "Есть доноры крови, а мы — доноры культуры", — такое заявление на презентации стратегии развития добровольчества в сфере культуры сделала одна из участниц смены "Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры" всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида", которое проходит в эти дни в Крыму.

На мероприятии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он высоко оценил проделанную участниками "Тавриды" работу: "Вы действительно меня очень порадовали: у вас прямо по шагам расписан план работы. Вам помощь не нужна — я абсолютно убежден, что вы все сами сделаете, но все же давайте мы немного поможем", — сказал он.

Кириенко сообщил, что в Фонде президентских грантов до 10 сентября продолжается прием заявок.

"Мы сейчас не сумеем направление "Волонтерство в сфере культуры" выделить, но попросить экспертов внимательно посмотреть представленные проекты мы можем", — отметил он.

Кириенко также подбодрил собравшихся, сказав, что некоторые из проектов абсолютно готовы, их нужно только правильно оформить.

Поэтому вероятность победы и получения грантов очень велика, а это даст совсем другой темп", — подчеркнул Кириенко.

Кроме того, политик предложил объединить некоторые проекты с уже существующими. К примеру, художественное направление "Детская поликлиника", которое представили авторы из Костромской области Максим Барченков и Антон Медведев, могло бы, по мнению Кириенко, присоединиться к "Бережливым поликлиникам".

"Проект "Бережливые поликлиники" встроен во всю административную структуру Минздрава, там все приказы министров выпущены. Мы вас присоединим и для вас кардинально решим задачу по взаимодействию со всей иерархией начальников в сфере здравоохранения", — сказал он.

В завершение встречи политик поблагодарил участников презентации за проделанную работу: "Волонтерское сообщество, которое мотивировано делать добро, ничего не ожидая взамен, — это здорово. Вас в этом плане мотивировать не надо <…> Думаю, что движение "Волонтеры культуры" уже состоялось!", — сказал он.