Помогала и буду помогать: история и планы волонтера Политехнического музея

Все увлечения Анны Поливец сложно перечислить — она любит путешествовать, кататься на скейтборде, ходить в театр, интересуется астрономией, психологией, ботаникой и физикой, играет в музыкальной группе и пробует себя в поэзии. А еще она учится в институте. При такой активной жизни сложно выкроить свободное время. Однако девушка успевает еще и помогать другим — она волонтер в Политехническом музее.

Анна на собственном примере доказывает, что в жизни можно многое успеть: делать добро, заниматься реализацией своих творческих способностей. Она даже профессию выбрала соответствующую — культуролог.

Желание волонтерить, безвозмездно помогать людям было у нее всегда, хотя и не всегда для этого были подходящие условия.

Анна переехала из небольшого городка в Волгоградской области — Волжского.

В моем родном городе добровольческое движение совсем не развито, и когда я переехала в Москву, загорелась идеей стать волонтером. Мне изначально понравилась идея безвозмездной помощи, подкрепленная искренним желанием сделать кому-то добро".

Впервые Анна попробовала себя в роли волонтера на первом курсе. В социальной сети прочитала объявление о наборе добровольцев для проведения фестиваля Политехнического музея и решила, что стоит попробовать

Девушка вспоминает, что в музее сразу попала в команду мечты: ее вдохновили волонтеры, полные энтузиазма и неподдельного стремления творить добро.

"Я захотела быть похожей на таких людей, которые меняют мир к лучшему, и решила продолжить свою волонтерскую деятельность. И нисколько об этом не жалею!", — рассказала Анна.

© Из личного архива Анны Поливец Волонтерство – самый простой и доступный способ что-либо изменить вокруг себя © Из личного архива Анны Поливец Волонтерство – самый простой и доступный способ что-либо изменить вокруг себя

Сделать мир немного лучше

В наше время волонтерство — самый простой и доступный способ что-либо изменить вокруг себя, уверена доброволец.

За два с половиной года она побывала на самых разных мероприятиях. Помогала на фестивале Русского географического общества, на Всемирной танцевальной олимпиаде, на Московском культурном форуме, также вошла в команду "Волонтеров Победы" 9 мая на Красной площади.

Главное преимущество в том, что волонтером при желании может стать каждый, а значит, каждому под силу сделать наш мир чуточку лучше и добрее. И тысячи людей каждый день доказывают это на собственном примере", — уверена Анна.

Больше всего девушку привлекают проекты, связанные с искусством и культурой.

"Я очень люблю проводить время в музеях, галереях, на различных выставках, придумывать и разрабатывать планы культурно-массовых мероприятий, составлять всевозможные тематические квесты и тому подобное", — рассказывает она.

Девушка признается, что уже не представляет свою жизнь без волонтерства.

Начинающим волонтерам Анна советует: делайте добро искренне. Это не должно быть вам в тягость, стремление помочь должно идти от сердца.

"Оптимистичный настрой, энтузиазм, заряд позитивной энергии и терпение — вот что вам потребуется. Каждому под силу изменить что-то вокруг себя, нужно только захотеть!", — уверена девушка

На будущее у Анны тоже есть грандиозные планы: волонтер хочет создать организацию, которая бы безвозмездно помогала молодым, талантливым и пока не известным художникам и музыкантам раскрывать себя миру.