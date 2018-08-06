Теория и практика Дарвина: чем полезны волонтеры в естественнонаучном музее

Волонтеры в Дарвиновском музее — крупнейшем естественнонаучном музее Москвы — задействованы широким фронтом. Они и проводят экскурсии, и подсказывают посетителям интересную информацию, а еще могут помочь работники гардероба. О своей многогранной деятельности добровольцы Дарвиновского музея рассказали спецпроекту "Год волонтера".

Александр Парнев студент-первокурсник. Несмотря на юный возраст в команде волонтеров дарвиновского музея 18-летний Александр уже четыре года.

"Когда-то, когда мне было 14 лет мама показала объявление на сайте Дарвиновского музея о наборе волонтеров, музей находился в соседнем доме, был мне хорошо знаком и я с интересом принял данное предложение", — вспоминает Александр.

Помощь Александра в музее многоплановая — молодой человек и нужную информацию посетителям может подсказать и работникам гардероба облегчить жизнь.

"Посетителям музея я помогаю в правильности использования экспонатов, куда встать…а ведь есть и спрятанная информация, например "в потайных ящичках", я обращал внимание посетителей куда нажать что бы добраться до истины. В каникулы, в дни культурного наследия, когда музей пользовался особой популярностью, меня могли оперативно поставить в помощь на гардероб. Еще помогал музею в дни тематических праздников День Лешего, День Земли, День Воды", — рассказывает волонтер.

Среди сложностей волонтерства в Дарвиновском Александр отмечает проблемы, которые иногда возникают на интерактивных экспонатах. Обычно это происходит с фишками, которые служат для наглядной демонстрации пищевых предпочтений птиц и животных.

"Есть в музее интерактивные экспонаты Белочка, Сова, Лягушка — они принимают фишки-питание (если Белка ест орех, нарисованный на фишке, то она открывает рот, если фишка изображает несъедобное для Белки, она издает недовольный звук). Так вот, эти фишки всегда норовят куда-нибудь исчезнуть, завалиться, закатиться или быть унесенными юными посетителями для дальнейших экспериментов — вот тут глаз да глаз нужен, гляди в оба", — рассказывает Александр.

Встреча с президентом

Среди самых запоминающихся моментов своей деятельности в Дарвиновском музее Александр отмечает день, когда в знак того что он окончил о школу коллектив музея подарил ему открытку с добрыми пожеланиями и небольшой сувенир.

Было неожиданно и очень приятно. Еще мне удалось побывать в святая святых музея — на день волонтера я был приглашен на экскурсию в уникальные хранилища музея, увидел редкие книги, коллекцию рогов, таксидермическое хранилище, услышал рассказ о древних динозаврах", — вспоминает волонтер.

А самым запоминающимся моментов во всей волонтерской деятельности (Кроме Дарвиновского музея Александр волонтерил на фестивале МАКС, Танковом биатлоне, Фестивале Фейерверков и других мероприятиях) стала встреча с президентом страны.

"За время моей разнообразной волонтерской деятельности случилось удивительное событие — я увидел президента своей страны на расстоянии вытянутой руки, он с нами поздоровался, а мы растерялись, так это было неожиданно", — сказал волонтер.

В целом для Александра волонтерство — это обучение новому, возможность попрактиковаться в иностранном языке и конечно, интересные новые знакомства.

"За время своего волонтертсва я прошел интересные обучения, в том числе помогающие мне выходить из конфликтных ситуаций, общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья (помню был тренинг, где нас поставили в положение незрячих людей, в полной темноте), познакомился с интересными людьми, практиковал свой английский язык, приобрел много интересных навыков и знаний", — резюмировал Александр.

Экскурсионная программа от волонтера

Еще один волонтер естественнонаучного музея Екатерина Фридман учится на пятом курсе ВГИКа на факультете анимации и мультимедиа. Девушка рассказывает, что добровольцем в Дарвиновском музее она стала за компанию с сестрой.

Волонтерская задача Екатерины — каждое третье воскресенье месяца (день бесплатных посещений) помогать сотрудникам Интерактивного центра. За названием Интерактивный центр скрывается целая вселенная для любознательных посетителей. На площади в 200 квадратных метров представлены экспонаты — от мельчайших, невидимых глазу микроорганизмов до объектов планетарного масштаба.

"Я слежу за одним из двух экспонатов — столом-конструктором клетки или же за фигурками животных, которых нужно кормить: совой, белкой или лягушкой. К ним часто подходят посетители и я рассказываю, в чем идея экспонатов", — говорит Екатерина.

Волонтер уже успела попробовать себя в роли экскурсовода.

© Фото из личного архива Екатерины Фридман Волонтер Екатерина Фридман проводит экскурсию в Дарвиновском музее © Фото из личного архива Екатерины Фридман Волонтер Екатерина Фридман проводит экскурсию в Дарвиновском музее

"Была идея запустить проект "Спроси меня", чтобы волонтеры работали в основных залах и рассказывали посетителям интересные истории о необычных экспонатах. Из этого проекта получилась моя экскурсия "Тайны Дарвиновского музея", которую я проводила на День волонтера в прошлом году и в этом году для детей", — рассказывает девушка.

Важную роль экскурсовода доверяют не всем волонтерам. Для добровольцев такое назначение своего рода признание заслуг.

"На меня с сестрой обратили внимание, потому что у нас хорошая память и грамотная речь. Текст и маршрут экскурсии я готовила вместе с руководительницей отдела волонтеров", — говорит волонтер.

Как рассказывает Екатерина для того чтобы быть волонтером в Дарвиновском музее не требуется каких-то особенных навыков. Главное — ответственность и увлеченность. Из сложностей работы она отмечает то, что многие посетители приходят не за новыми знаниями, а только ради развлечения и не всегда понимают суть интерактивной выставки.

"С теми же животными — суть экспоната в том, чтобы проверить, что едят разные животные: сова, например, ест жука-бронзовку, а белка ест яйца, гусениц и тех же жуков, а конфеты и сардельку никто из животных не ест. Но для этого нужно читать надписи на фишках, а их не читают даже некоторые родители — и очень удивляются, когда узнают, что там вообще что-то написано", — рассказывает Екатерина.

Полюбившаяся органелла

Быть волонтером — это всегда открывать что-то новое, получать знания порой приходится уже после того как любознательный посетитель задал тот или иной вопрос.

Когда я дежурила возле животных с кормом, меня спросили, где живет белка: в дупле или в гнезде. Смешно, и стыдно, потому что именно этого я не знала, а посетитель искренне интересовался", — вспоминает волонтер.

Среди забавных эпизодов своей деятельности Екатерина вспомнила момент, когда одному из юных посетителей настолько понравился экспонат выставки что он хотел забрать его с собой домой.

"Одному мальчику безумно понравилась вакуоль из конструктора "Собери клетку". Уходя, он взял ее с собой, и я искала ее по всему центру. Мальчик не хотел отдавать вакуоль и страшно расстроился, когда этот момент все же настал. Потом он подошел к столу снова и пытался унести полюбившуюся органеллу. Незабываемо", — говорит Екатерина.

© Фото из личного архива Екатерины Фридман Волонтер Екатерина Фридман проводит экскурсию в Дарвиновском музее © Фото из личного архива Екатерины Фридман Волонтер Екатерина Фридман проводит экскурсию в Дарвиновском музее

Начинающим волонтерам Екатерина советует ничего не бояться, а просто начать заниматься добровольческой деятельностью. Все остальное уже приложится. Сама же девушка в будущем хотела бы больше проводить экскурсий по музею и продолжать узнавать полезную для себя информацию.

"Музей развивается, у них много интересных, современных проектов. Я довольно много узнала об организации мероприятий, об искусстве таксидермии и музейном деле. Особенно интересно потому, что биология не входит в сферу моей профессиональной деятельности, и я узнаю кучу новой информации, просто знакомясь с экспонатами и рассказывая о них другим людям", — сказала Екатерина Фридман.

Беседовал Владимир Лебедев

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