Волонтеры Башкортостана займутся сохранением объектов культурного наследия

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив и Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан 31 июля подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает портал "Добровольцы России".

Предметом соглашения стало развитие добровольческого движения в регионе, совершенствование механизмов взаимодействия добровольческих организаций в сфере государственной охраны, популяризации и сохранения историко-культурного наследия республики, привлечение волонтеров к мероприятиям и работам по сохранению региональных объектов культурного наследия, их популяризации, мониторингу и оценке состояния.

В свою очередь директор республиканского центра Ильшат Биккулов обозначил основные направления участия волонтеров в сохранении объектов историко-культурного наследия, а также подчеркнул актуальность данного вопроса.