Волонтер музея ГУЛАГа: Такие истории не прочитаешь в учебниках

Волонтер музея Истории ГУЛАГа Мария Снегова рассказала спецпроекту РИА Новости о том, как пришла в социально-волонтерский центр музея и о своей работе в нем.

Волонтером музея ГУЛАГа Мария стала в 2014 году: увидела на странице в Facebook объявление о том, что нужна помощь, пришла в музей и заполнила анкету. Спустя неделю ее пригласили заменить смотрителя экспозиции.

"Моя семейная история косвенно связана с темой репрессий, поэтому я решила больше узнать о том времени и заодно сделать важное дело. Мой девиз — добрые дела можно и нужно делать от всего сердца и безвозмездно", — говорит Мария.

Помогать музею ГУЛАГа волонтеры могут по-разному: делать расшифровки интервью, подменять смотрителей в залах, помогать подопечным музея — пожилым людям, ставшим жертвами репрессий.

"Мне нравится, что музей предлагает каждому волонтеру найти себя в разных направлениях работы", — отмечает Мария и добавляет, что за четыре года успела попробовать себя в разных сферах: ездила к подопечным музея мыть окна весной, помогала с организацией чаепитий, концертов, поздравлений с 8 Марта, обзванивала дружественные музею организации, когда был начат сбор камней для памятника "Стена скорби".

Такое не прочитаешь в учебниках

По мнению Марии, люди, которые помогают в музее, приходят не только для того, чтобы оказать помощь, но и за новыми историями и впечатлениями.

© Фото предоставлено Марией Снеговой Волонтером музея ГУЛАГа Мария Снегова стала в 2014 году: увидела на странице в Facebook объявление о том, что нужна помощь, пришла в музей и заполнила анкету

Мария признается, что быть смотрителем в залах экспозиции тяжело, поскольку приходится проводить на ногах несколько часов, но в то же время очень интересно.

"Когда подменяешь смотрителя, больше погружаешься в себя и даже не чувствуешь, что ты в этот момент работаешь — вместе с другими посетителями переходишь от экспоната к экспонату, слушаешь экскурсоводов, знакомишься с историей. Я была смотрителем в разных залах, но мне кажется, что еще не все узнала", — рассказывает Мария.

По ее словам, больше всего ей нравится наблюдать за посетителями музея, видеть, что людям небезразлична история, что есть интерес к экспонатам. Многие приходят с детьми-школьниками и, если у тех возникают вопросы, объясняют то, что им непонятно.

"Мне нравится наблюдать за эмоциями, — признается волонтер. — За все время работы я не видела ни одного равнодушного лица".

Однако самый любимый вид волонтерства для Марии — расшифровка интервью, которые работники музея берут у тех, кто пережил репрессии.

Такое не прочитаешь в учебниках по истории и не услышишь по телевизору или радио. Иногда рассказчики делятся удивительными историями любви, ненависти, рассказывают о семейных передрягах. По этим историям можно снимать фильмы и писать книги", — считает Мария.

И в будни, и в праздники

Помощь одиноким подопечным музея — одна из важных составляющих волонтерской работы. Помочь оформить документы, проводить к врачу, погулять, сделать работу по дому — это лишь небольшой список того, что делают волонтеры музея.

© Фото предоставлено Марией Снеговой Помогать музею ГУЛАГа волонтеры могут по-разному: делать расшифровки интервью, подменять смотрителей в залах, помогать подопечным музея – пожилым людям, ставшим жертвами репрессий

"Однажды координатор попросила помочь одинокой бабушке из репрессированной семьи — ей нужно было помыть окна к лету. Бабушка была очень неразговорчивая, спокойная, и немного сжималось сердце, когда мы зашли в зал, а там рядом с зеркалом висело много черно-белых фотографий. Мы на секунду ощутили себя как в музее. Бабушка не знала, чем нас отблагодарить за вымытые окна, и, хотя мы всячески отнекивались от благодарностей, подарила нам два билета на спектакль в один из кукольных театров Москвы. Хотелось ее обнять и расспрашивать обо всем", — делится Мария.

А еще волонтеры поздравляют подопечных музея с праздниками, а тем, кто не может сам прийти в музей, развозят подарки по домам. Мария признается, что 8 Марта, во время которого она вместе с другими волонтерами поздравляла подопечных музея во время чаепития, стал для нее одним из самых трогательных праздников.

Они так расцветали и улыбались, когда мы приносили им кофе, дарили цветы, что стало очевидно, что то, что мы делаем — по-настоящему важно", — говорит девушка.

Мария считает, что те, кто занимается музейным волонтерством, не только отдают, но и получают очень многое: новые знакомства, возможность расширить кругозор, самосовершенствоваться. Поэтому помогать музею ГУЛАГа Мария планирует продолжать и дальше: снова будет пробовать себя в разных направлениях и, конечно же, заниматься любимыми расшифровками.

Беседовала Наталья Филиппова

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