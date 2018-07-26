В Рязани подросткам рассказали о культурном волонтерстве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького для отдыхающих в детских оздоровительных лагерях "Сказка", "Смена" и "Сатурн" был организован культурно-образовательный проект "Культурное волонтерство", сообщается на сайте библиотеки.

В ходе встреч ее участникам рассказали о видах волонтерской деятельности, в том числе о том, что такое культурное волонтерство и кто такие волонтеры чтения.

Наибольший интерес вызывала практическая часть. Подростки, поделившись на команды, разработали собственные проекты по продвижению чтения: квест по творчеству С.А.Есенина "По стопам хулигана…"; выпуск журнала "Читариум" с художественными произведениями, советами по грамотному чтению для юных любителей литературы, интеллектуальными задачами, кроссвордами, ребусами; челлендж Stop Wi-Fi, предлагающий на 24 часа отказаться от использования интернета и провести это время за чтением книг или гуляя на свежем воздухе.

Разработанные проекты участники мероприятия решили реализовать в своих школах.