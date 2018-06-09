Ход конем: фотографы представили снимки лошадей со всего мира

Жеребец в национальных индийских украшениях или табун кобылиц на водопое, молодой конь, стремящийся к морским волнам, и тяжеловозы, обступившие девочку, — экспозиция на Тверском бульваре представляет красоту этих животных в разных ракурсах.

Бесплатная выставка "Лошади мира" открылась 30 мая. На ней можно увидеть работы известных конных фотографов Артура Бабоева, Екатерины Друзь, Фефы Королевой, Артема Макеева, Алексии Хрущевой.

Такие проекты позволяют не просто хорошо провести время, но и совершенно бесплатно получить новые знания, духовно обогатиться, эмоционально зарядиться. Причем экспозиции посвящены совершенно разным темам: можно выбрать что-то по душе и в любое время дня и ночи насладиться искусством.

Экспозиция показывает разнообразие лошадей со всех уголков света широкой публике. Это возможность поделиться со зрителем, даже далеким от конного мира, любовью к лошади и восхищением ее особенной красотой", — говорит Екатерина Друзь.

Выставленные фотографии показывают грациозность, скорость, красоту и мощь лошади в разных образах и, самое главное, выражают уважение и благодарность к существу, которое сопровождало нас на всех этапах истории. Это попытка возродить любовь и интерес к конной культуре и, конечно, объединить всех людей, увлеченных лошадьми и любящих их.

"Последнее столетие, в силу бурного технологического развития, практически полностью разорвало связующую нить между человеком и лошадью. Подобные проекты ставят своей целью вернуть погасшую связь и привить конную культуру уже современному человеку в нынешних реалиях", — считает Артур Бабоев.

© Артур Бабоев Жеребец Гараюсуп © Артур Бабоев Жеребец Гараюсуп

От спорта до терапии

Организаторы также постарались привлечь внимание и к физической культуре.

"У нас молодежь увлекается конным спортом, хотя это недостаточно распространено. Надо чтобы у нас было больше познавательных и спортивных соревнований", — отметила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Она также обратила внимание на то, что сейчас активно развивается иппотерапия — лечение и реабилитация с помощью общения с лошадью и верховой езды. И это тоже отражено в работах фотохудожников.

За каждым кадром целая история, представлены разные породы лошадей. Мы хотели, чтобы жители и гости Москвы лучше узнали породы, увидели красоту лошадей", — отметила Елена Сутормина.

Рассматривая фотографии, люди видят, как интересен и разнообразен конный мир, и стремятся узнать больше о нем, познакомиться поближе с лошадьми, подчеркнула Екатерина Друзь. По ее словам, такое внимание очень важно для развития и процветания коневодства. "Особенно это важно для России, где ситуация с отечественными породами, к сожалению, просто критическая", — добавила она.

Коней на переправе не меняют

Почему же именно лошади стали вдохновением для многих художников?

Екатерина Друзь считает, что со страстью к этим животным рождаются. Подобные выставки позволяют поделиться эмоциями с большим количеством людей, привлечь их внимание.

"У меня был любимый конь, и после его трагической смерти фотографирование лошадей стало моей возможностью продолжать любоваться красотой лошади, моей терапией, любимым творчеством, затем и работой мечты", — рассказывает она.

© Екатерина Друзь Белоснежный конь замер среди мшистых деревьев и валунов в лесах легендарной горы Синтры © Екатерина Друзь Белоснежный конь замер среди мшистых деревьев и валунов в лесах легендарной горы Синтры

Фотограф признается, что каждая лошадь для нее — не просто прекрасное животное, а личность со своей историей и особенным характером, и очень интересно показывать это через фотографию.

Другой фотограф, Артур Бабоев, рассказывает, что начинал творческий путь, снимая горные пейзажи в родной Карачаево-Черкесии. Там он часто встречал лошадей и всегда старался вписать их в композицию.

Позже фотограф вынужден был вернуться в Петербург. "С пейзажами как-то все оборвалось, и я, особо не раздумывая, по велению сердца, начал фотографировать лошадей", — рассказывает он.

Он не раз участвовал в коллективных фотовыставках, но эта особенная, признается Бабоев.

Совершенно точно, что данная экспозиция самая яркая их всех, что были ранее. Идеально отпечатанные фотографии в огромном формате в самом центре Москвы смотрятся потрясающе", — заключил фотограф.

Выставку под открытым небом можно будет посетить до 1 июля. Она организована при поддержке комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, продюсерского центра "Пролаб" и конноспортивного комплекса "Ивановское".