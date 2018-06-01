Эксперты: добровольческая помощь – ценность для музея

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. В московском Музее космонавтики в рамках 20-го фестиваля "Интермузей" состоялась экспертная сессия "Музейное волонтерство", на которой представители различных российских музеев поделились с волонтерами собственным опытом работы.

Начальник сектора по работе с волонтерами историко-информационной службы Государственного Эрмитажа Михаил Кожуховский подчеркнул, что во взаимодействии с музейными добровольцами необходимо уделять особое внимание воспитанию чувства ответственности за сохранение мирового культурного наследия.

Участники сессии отметили, что зачастую волонтеры воспринимаются штатными сотрудниками как ресурс, тогда как на самом деле добровольческая помощь — ценность для музея.

Это самые близкие партнеры и друзья. Их не надо убеждать в том, что вы делаете, они уже вовлечены в эту историю", — сказала директор ГБУ города Москвы "Мосволонтер" Ирина Швец.

Участники экспертной сессии подчеркнули, что добровольцев нужно мотивировать, несмотря на то, что суть волонтерства — бескорыстная помощь. Представители музеев рассказали, что в их учреждениях для волонтеров действуют скидки на посещение, есть возможность побывать на мероприятиях, доступных для сотрудников, и многое другое.

Кроме того, музейные добровольцы также могут вносить свой опыт в личные книжки волонтера, куда наравне с этим записываются сведения о поощрениях и дополнительной подготовке.