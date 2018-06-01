Эксперты: добровольческая помощь – ценность для музея

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. В московском Музее космонавтики в рамках 20-го фестиваля "Интермузей" состоялась экспертная сессия "Музейное волонтерство", на которой представители различных российских музеев поделились с волонтерами собственным опытом работы.
Участники сессии отметили, что зачастую волонтеры воспринимаются штатными сотрудниками как ресурс, тогда как на самом деле добровольческая помощь — ценность для музея.
Это самые близкие партнеры и друзья. Их не надо убеждать в том, что вы делаете, они уже вовлечены в эту историю", — сказала директор ГБУ города Москвы "Мосволонтер" Ирина Швец.
Участники экспертной сессии подчеркнули, что добровольцев нужно мотивировать, несмотря на то, что суть волонтерства — бескорыстная помощь. Представители музеев рассказали, что в их учреждениях для волонтеров действуют скидки на посещение, есть возможность побывать на мероприятиях, доступных для сотрудников, и многое другое.
Кроме того, музейные добровольцы также могут вносить свой опыт в личные книжки волонтера, куда наравне с этим записываются сведения о поощрениях и дополнительной подготовке.