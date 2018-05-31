В ОП Республики Коми обсудили развитие культурного волонтерства

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Общественной палате Республики Коми состоялся круглый стол, в рамках которого участники обсудили существующее положение и перспективы культурного волонтерства в регионе, сообщается на сайте "Добровольцы России".

Как сообщила руководитель Центра развития волонтерства Коми Ольга Залевская, по последним данным в республике действуют 155 волонтерских организаций, насчитывающих свыше 10 тыс. активистов. Культурное добровольчество сейчас на третьем месте и по количеству организованных мероприятий, и по количеству благополучателей.

Куратор направления "Культурное волонтерство в Республике Коми" Олег Исаков рассказал, что в следующем году в День родного языка в разных городах одновременно будет проходить квест "На родном языке", выставки, встречи с местными писателями, показ мультфильмов.

Представитель юношеской библиотеки Коми рассказал, что на базе учреждения был создан свой собственный волонтерский корпус. Добровольцы помогают организовывать тематические вечера и восстанавливают книги. А в национальной библиотеке Коми пошли другим путем: в организации им помогают "серебряные волонтеры".