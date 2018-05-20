"Ночь музеев" стала площадкой для реализации волонтерских идей

В Москве прошел фестиваль "Ночь музеев" — одно из главных культурных событий года, в рамках которого столичные центры культуры и искусства были открыты для бесплатного посещения до позднего вечера. Корреспондент спецпроекта РИА Новости "Год волонтера" успел побывать в трех музеях и увидеть работу волонтеров не только в качестве гидов, но и мотиваторов и даже арт-объектов.

19 мая погода в столице не располагала к прогулкам, однако, несмотря на дождь, очереди в музеи тянулись от выходов со станций метро. Зато внутри каждого посетителя встречали тепло. Волонтеры сразу помогали сориентироваться на площадке, рассказывали об особенностях экспозиции и проводили небольшие тематические экскурсии.

Исключением не стали и добровольцы Государственного исторического музея.

"Волонтеры — это связующий фактор между самим музеем и тем, кто в него приходит. Это те люди, которые готовы решать вопросы бытового и организационного характера, могут подсказать, где находится гардероб и туалет, как записаться на экскурсию, где можно отдохнуть и попить чаю", — поделилась с корреспондентом спецпроекта "Год волонтера" доброволец музея Анастасия.

Помощь с пользой для себя

Работа с посетителями очень ценится волонтерами, так как это помогает им совершенствовать социальные навыки и расширять круг общения.

Мне очень нравится проводить экскурсии. Я рассказываю один и тот же материал, но каждый раз преподношу его по-новому и получаю обратную связь. Это вдохновляет меня и дает силы развиваться дальше", — рассказала студентка второго курса исторического факультета МГУ Надежда, которая уже более полугода является добровольцем ГИМ.

Волонтерство помогает ей и в профессиональном плане: благодаря общению с сотрудниками музея и подробному изучению экспозиции Надежда полностью погружается в историческую науку.

© Анастасия Кончаковская Благодаря общению с сотрудниками музея и подробному изучению экспозиции Надежда полностью погружается в историческую науку © Анастасия Кончаковская Благодаря общению с сотрудниками музея и подробному изучению экспозиции Надежда полностью погружается в историческую науку

"Раньше я волонтерила на крупных фестивалях, участвовала в мероприятиях факультета. Но все это было скорее развлечением, и я не могла развить свои профессиональные навыки. В Историческом музее все совсем по-другому", — отметила доброволец.

По ее мнению, волонтеры очень нужны в музеях, так как молодые люди полны новых и креативных идей. Так, специально для "Ночи музеев" добровольцы ГИМ придумали и организовали историческую игротеку, где каждый мог проверить знания в нескольких форматах: разгадать кроссворд, распознать по картинке или интересному факту историческую личность и собрать мозаику из картин.

Любовь к искусству

Креатив ярко проявился на площадках Московского музея современного искусства: здесь проходили лекции художников, экскурсии, мастер-классы и музыкальные концерты.

Во внутреннем дворе ММОМА на Гоголевском бульваре встречаем волонтера Екатерину — студентку, увлекающуюся работами современных арт-мастеров.

Я очень люблю искусство, и именно это стало причиной, почему я здесь. Когда я увидела пост в социальных сетях музея о наборе волонтеров, то поняла, что это прекрасная возможность", — поделилась она.

© Анастасия Кончаковская В ближайшем будущем Екатерина хочет стать постоянным добровольцем именно в ММОМА: участвовать в монтаже выставок и работать напрямую с художниками © Анастасия Кончаковская В ближайшем будущем Екатерина хочет стать постоянным добровольцем именно в ММОМА: участвовать в монтаже выставок и работать напрямую с художниками

В музее Екатерина работает впервые, хотя до этого активно принимала участие в крупных спортивных мероприятиях. В целом волонтерский опыт студентки — более двух лет, и останавливаться на достигнутом она не собирается. В ближайшем будущем она хочет стать постоянным добровольцем именно в ММОМА: участвовать в монтаже выставок и работать напрямую с художниками.

Пока же она отвечает за навигацию посетителей на площадках музея, а также проводит опрос гостей.

"Многие приходят к нам впервые, не до конца понимают, что это за музей, что тут происходит, что можно посмотреть. Мы информируем их о событиях, которые у нас проходят. Радует, что люди слушают тебя, и у них загораются глаза: ой, сейчас посмотрю то-то, поучаствую в том-то! Мне в принципе нравится мотивировать людей. А волонтерство — одна из лучших возможностей это делать", — уверена Екатерина.

Волонтеры на "Ночи музеев-2018" © Анастасия Кончаковская Волонтеры Исторического музея разработали для посетителей тематические викторины и кроссворды © Анастасия Кончаковская Волонтеры Исторического музея разработали для посетителей тематические викторины и кроссворды © Анастасия Кончаковская Одно из заданий волонтеров - собрать мозаику из картин © Анастасия Кончаковская Одно из заданий волонтеров - собрать мозаику из картин © Анастасия Кончаковская Помимо этого добровольцы проводили экскурсии по разным элементам экспозиции музея © Анастасия Кончаковская Помимо этого добровольцы проводили экскурсии по разным элементам экспозиции музея © Анастасия Кончаковская В Московском музее современного искусства волонтеры устроили дэнс-перфоманс © Анастасия Кончаковская В Московском музее современного искусства волонтеры устроили дэнс-перфоманс © Анастасия Кончаковская По их словам, подобные перфомансы повышают у посетителей интерес к музею и расширяют кругозор © Анастасия Кончаковская По их словам, подобные перфомансы повышают у посетителей интерес к музею и расширяют кругозор © Анастасия Кончаковская Добровольцы также отвечали за навигацию посетителей на площадках музея и проводили опросы © Анастасия Кончаковская Добровольцы также отвечали за навигацию посетителей на площадках музея и проводили опросы © Анастасия Кончаковская В Музее истории ГУЛАГа в последний раз можно было увидеть выставку из 100 объектов, связанных с личными историями жертв репрессий © Анастасия Кончаковская В Музее истории ГУЛАГа в последний раз можно было увидеть выставку из 100 объектов, связанных с личными историями жертв репрессий © Анастасия Кончаковская В экспозиции представлены самодельные предметы быта, детские игрушки, записки заключенных на тканях и выдержки из официальных документов © Анастасия Кончаковская В экспозиции представлены самодельные предметы быта, детские игрушки, записки заключенных на тканях и выдержки из официальных документов © Анастасия Кончаковская Волонтеры музея знакомили посетителей с экспозицией и следили за порядком в залах © Анастасия Кончаковская Волонтеры музея знакомили посетителей с экспозицией и следили за порядком в залах /

Волонтеры как арт-объекты

Посетители музея на Гоголевском оказались свидетелями необычного перформанса, созданного волонтерами при участии художников Сергея Сапожникова и Александра Кислова. Параллельно с увлекательной экскурсией по залам экспозиции добровольцы танцевали, вдохновленные работами арт-мастеров, дополняли экспозицию живым движением.

"Это абсолютная импровизация, мы исследуем пространство, и каждый изображает это в танце. Каждый день мы показываем что-то новое в зависимости от погоды, настроения, новых открытий. Каждый раз это происходит в новом темпе, в новом ритме, в новом состоянии", — рассказали добровольцы-перформеры.

Команда волонтеров состоит из абсолютно разных людей, не похожих ни опытом в танцах, ни сферой деятельности, ни общими ценностями и взглядами. Их связывает только общая любовь к искусству и тяга к творчеству, самовыражению через искусство.

Мы находимся в состоянии свободы и эксперимента. Каждый из нас постоянно находит что-то новое внутри себя. И вообще гораздо интереснее изучать творчество художника, погружаясь в него и пропуская через себя, нежели просто прийти и посмотреть", — уверены участники.

© Анастасия Кончаковская Команда волонтеров состоит из абсолютно разных людей, которых связывает тяга к творчеству и самовыражению через искусство © Анастасия Кончаковская Команда волонтеров состоит из абсолютно разных людей, которых связывает тяга к творчеству и самовыражению через искусство

По их словам, подобные перформансы повышают интерес обычных посетителей к музею и даже расширяют кругозор.

"Мы как живые арт-объекты, которые дополняют пространство, меняют представление о том, каким может быть искусство и музей в целом. Все привыкли к строгим правилам поведения в музеях, а тут мы начинаем танцевать, хотя выглядим так же, как и все. Многие нам подтанцовывают, но пока не решаются к нам присоединиться", — отметила одна из участниц группы перформеров.

Музейная эмпатия

В Музее истории ГУЛАГа в последний раз можно было увидеть выставку более чем 100 объектов, связанных с личными историями жертв массовых репрессий, в том числе самодельные предметы быта, детские игрушки и элементы одежды, записки заключенных на тканях и фрагментах бревен и выдержки из официальных документов.

По словам добровольца Анастасии, такая экспозиция позволяет людям проникнуться большим уважением к их судьбам.

"Я люблю историю и помогать людям. Кроме того, мне был интересен первоисточник, поэтому, когда подруга мне сказала, что сюда набирают волонтеров, я не раздумывая подала заявку", — поделилась она.

© Анастасия Кончаковская По словам добровольца Анастасии, экспозиция музея ГУЛАГа позволяет людям проникнуться большим уважением к судьбам жертв репрессий © Анастасия Кончаковская По словам добровольца Анастасии, экспозиция музея ГУЛАГа позволяет людям проникнуться большим уважением к судьбам жертв репрессий

Уникальность работы добровольцев этого музея состоит в том, что их деятельность выходит за рамки работы на экспозиции и в архивах. Они активно взаимодействуют с семьями жертв политических репрессий, оказывают помощь там, где она нужна. Последний пункт привлек в музей Валерия, который совмещает профессию инженера с волонтерством по выходным.

"Я узнал, что помимо работы в залах и оцифровки документов здесь оказывают реальную помощь, и это меня заинтересовало. Я мою окна, доставляю документы, помогаю с продуктами", — рассказал он.

На крупные мероприятия, таких как "Ночь музеев", волонтеры в основном привлекаются для помощи смотрителям в залах. В этом году такая мера была особенно актуальна, так как после фестиваля в музее началась смена экспозиции. В последний раз увидеть уникальные предметы быта бывших заключенных захотело значительное количество москвичей и гостей столицы.

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