Патронусы и современное искусство: чем займутся волонтеры в «Ночь музеев»

19 мая в культурных учреждениях по всей России пройдет одно из главных событий года — фестиваль "Ночь музеев". Столичные центры культуры и искусства, ежегодно принимающие в нем участие, традиционно будут открыты для всех желающих до позднего вечера. Какую роль в организации и проведении такого крупного мероприятия играют волонтеры и какие сюрпризы ждут посетителей московских музеев — читайте в нашем материале.

Викторины и квесты

Подготовка к "Ночи музеев" в культурных центрах Москвы началась уже давно: в течение нескольких месяцев сотрудники музеев тщательно прорабатывали и составляли программы для фестиваля. Параллельно стартовало обучение музейных волонтеров, которым предстоит не только встречать и консультировать посетителей, но и проводить экскурсии и занимательные мастер-классы, в том числе для самых маленьких гостей.

Добровольцы Государственного исторического музея (ГИМ) подготовили "Историческую игротеку" — интерактивный проект, благодаря которому все желающие могут познакомиться с интересными фактами о выдающихся деятелях российской истории. Для посетителей с детьми волонтеры музея проведут исторический квест. Самым юным гостям добровольцы также будут помогать на мастер-классах, по итогам которых всех участников ждут памятные подарки.

Для тех, кто придет в музей впервые, ценителей основной экспозиции ГИМ или просто любителей истории силами добровольцев будут организованы небольшие экскурсии по пяти темам, в том числе на иностранных языках.

При подготовке мероприятия сейчас помогают более 50 волонтеров, а непосредственно в "Ночь музеев" будет задействовано около 100 человек на всех объектах музейного комплекса", — сообщила корреспонденту спецпроекта "Год волонтера" ведущий специалист по специальным проектам и мероприятиям ГИМ Дарья Сухорукова.

В целом в рамках фестиваля в музее также запланировано проведение встреч с реконструкторами и концерт.

© РИА Новости / Владимир Астапкович В некоторых музеях волонтеры проведут увлекательные мастер-классы для посетителей с детьми © РИА Новости / Владимир Астапкович В некоторых музеях волонтеры проведут увлекательные мастер-классы для посетителей с детьми

Воздушные змеи и рука-робот

Московский музей современного искусства (ММОМА) подготовил обширную программу на всех пяти площадках ‒ от персональных выставок, творческих проектов и инсталляций до кинопоказов, авторских экскурсий и музыкальных концертов.

Волонтеры музея будут задействованы сразу на нескольких площадках ММОМА, где они помогут посетителям сориентироваться в пространстве культурного учреждения, познакомят их с его историей, интересными пунктами программы и образовательными инициативами, а также проведут несколько экскурсий.

В музее Вадима Сидура в Перове добровольцы выступят ассистентами на двух мастер-классах. В первой половине дня пройдет занятие по изготовлению воздушных змеев для детей, а уже вечером состоится мастер-класс по лепке для взрослых гостей музея, который проведет художник Александр Кутовой. Участники смогут научиться основам художественной лепки и поработают над созданием роботизированной руки — лейтмотива предстоящей выставки мастера.

"Планируется задействовать около 40 волонтеров, часть из них уже приступила к разработке мероприятий. На данном этапе мы готовим волонтеров проводить экскурсии и консультации по выставочным проектам музея в рамках фестиваля", — отметила сотрудник ММОМА Полина Зотова.

Патронусы и Брюллов

Увлекательные мастер-классы для детей волонтеры проведут и в Третьяковской галерее. Так, в здании на Крымском Валу будет работать семейная мастерская чародейства и волшебства, посвященная сюжету книг о Гарри Поттере. На мастер-классе добровольцы помогут гостям галереи сделать и оформить амулет с изображением "патронуса" — защитника от темных сил из мира "поттерианы".

В рамках "Ночи музеев" волонтеры также проведут ряд экскурсий по постоянной экспозиции на разных площадках галереи, например в Новой Третьяковке и музее-квартире А.М.Васнецова.

В историческом здании галереи в Лаврушинском переулке для посетителей будет работать несколько выставок: "Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга", "Картины русской истории" и "Восковая пластика Федора Толстого". В Инженерном корпусе гости смогут посетить выставки "Сказание о граде Свияжске" и "Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи".

Стоит отметить, что функционал добровольцев Третьяковской галереи не ограничивается лишь экскурсиями и мастер-классами. На самом деле спектр их задач и обязанностей достаточно широк.

Волонтеры обычно встречают гостей, раздают билеты, помогают контролерам, помогают сориентироваться в пространстве галереи, так как часть гостей приходит к нам впервые", — рассказала куратор сообщества волонтеров музея Софья Аксенова.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Добровольцы, как правило, помогают гостям в навигации, дополняют рассказы смотрителей или самостоятельно проводят небольшие экскурсии © РИА Новости / Сергей Мамонтов Добровольцы, как правило, помогают гостям в навигации, дополняют рассказы смотрителей или самостоятельно проводят небольшие экскурсии

ГУЛАГ и книжная ярмарка

Активное участие в фестивале "Ночь музеев" примет и Музей истории ГУЛАГа. Посетители смогут в последний раз увидеть выставку "Национальная память о ГУЛАГе", включающую более 100 объектов, связанных с личными историями людей, переживших массовые репрессии, посетить экспозицию "Вещдок: папка с эскизами", посвященную ленинградскому художнику Борису Крейцеру, увидеть видеоматериалы из экспедиций в места бывших лагерей.

Волонтеры будут традиционного помогать гостям сориентироваться на площадках музея, дополнять рассказы смотрителей, следить за порядком и чистотой на площадках и в кафе, а также проводить подсчет посетителей.

Добровольцы музея современного искусства "Гараж" помимо прочего выступят в качестве медиаторов в специальных читальных зонах международной ярмарки книг об искусстве GARAGE ART BOOK FAIR, которая будет проходить 18-20 мая. Им также предстоит проанализировать все представленные на мероприятии издания, чтобы подробно рассказать о них посетителям ярмарки.

Программа мероприятия включает блок публичных лекций и дискуссий, где волонтеры будут задействованы как координаторы площадок и на секциях "вопрос-ответ".

По информации пресс-службы музея, на ярмарке ожидается большое количество иностранных гостей, сопровождать которых также будут добровольцы "Гаража".

В целом столичные волонтеры сыграют значительную роль в проведении такого крупного культурного мероприятия, как фестиваль "Ночь музеев". Именно они будут прикладывать максимум усилий, чтобы москвичи и гости города с пользой и хорошим настроением провели эту ночь и запомнили ее надолго.

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