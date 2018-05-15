Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре

Волонтер Третьяковской галереи Татьяна Гришко рассказала в интервью спецпроекту РИА Новости, чем занимаются добровольцы в музее и что привело ее в команду волонтеров.

В отличие от многих волонтеров, поделившихся с нами своими историями, Татьяну нельзя назвать добровольцем по призванию — по ее собственным словам, в Третьяковку она пришла благодаря стечению обстоятельств и врожденному любопытству. В 2012 году ей захотелось поучаствовать в только набиравшей популярность акции "Ночь музеев".

"Мне стала интересна эта акция, она показалась мне каким-то прорывом, хотя в основном в кругу моих знакомых это вызвало скептицизм. Но я человек увлекающийся, и меня взяли в проект, так я оказалась в Третьяковской галерее", — рассказывает Татьяна.

Задачи перед ней поставили несложные: встречать гостей на входе, помогать сориентироваться и попутно информировать о других проектах, проходящих в рамках акции.

© РИА Новости / Михаил Фомичев У добровольцев есть возможность принять участие во всех проектах музея, где может понадобиться помощь © РИА Новости / Михаил Фомичев У добровольцев есть возможность принять участие во всех проектах музея, где может понадобиться помощь

Получив этот опыт и удовлетворив любопытство, Татьяна на время оставила волонтерскую деятельность. Она по-прежнему следила за проектом, однако не видела для себя возможностей продолжить участие: "Искала варианты в других сферах, изучала сайт "Мосволонтера", но там могли предложить в основном крупные спортивные мероприятия и массовые празднества, а я хотела чего-то не столь масштабного, более спокойного занятия". Так, спустя пять лет Татьяна снова пришла в Третьяковку.

"Я подписана на множество рассылок об интересных событиях, в том числе и от Третьяковской галереи. В одном из писем я увидела приглашение принять участие в волонтерской работе. Конечно, сначала возникли сомнения, смогу ли я справиться со всеми задачами, не имея специализированного образования и профессионального опыта, но я их переборола, отправила анкету, и меня пригласили в сообщество волонтеров", — рассказывает она.

Не оправдались и опасения, что неопытным волонтерам доверяют выполнять только простые административные функции. По словам Татьяны, у добровольцев есть возможность принять участие во всех проектах музея, где может понадобиться помощь:

Для добровольцев есть внутренняя рассылка о том, какие проекты запускаются. Но проблема в том, что волонтеров сейчас очень много, порой и хочешь поучаствовать, но не успеваешь — набор быстро закрывается. Чуть опоздал, не проверил почту — и уже всех набрали".

Конечно, без монотонной работы не обошлось: на некоторых выставках, например "Некто 1917", музей привлекал большое количество добровольцев помогать на входе и управлять потоками людей. Также Татьяна успела поработать в детской студии, организованной в музее, но были и другие, творческие, задачи.

"К примеру, я собирала материалы о произведениях в рамках подготовки к будущей выставке: нужно было к каждой картине найти определенную информацию о художнике и его деятельности. По сути, пойти в библиотеку, подобрать определенное количество материалов по тематике, отсеять лишнее, понять, что раскрывает художника, характеризует его творчество", — объясняет волонтер.

Также ей довелось заниматься оцифровкой рукописных инвентарных книг 1919 года, а особенно запомнился опыт по расшифровке дневников художника Амшея Нюренберга, которые музей сейчас готовит к публикации. Татьяне достался период с 1941 по 1943 год, и для нее это была, пожалуй, самая интересная, запоминающаяся и насыщенная работа.

Мне понравилась возможность соприкоснуться с еще неопубликованными, неизвестными историями, так близко познакомиться с художником, с его личными чувствами, переживаниями. Узнать от первого лица многое о тех сложных временах, прочувствовать все трансформации вместе с автором и его окружением", — говорит она.

Такие задания позволяют волонтерам не только помогать музею, но и получать новые знания, впечатления и особое удовольствие от своей деятельности: "Ты становишься причастен к внутренним процессам, успеваешь поработать с архивом, провести какую-то исследовательскую работу и привнести что-то свое. Это настоящее творчество".

Разумеется, для волонтеров существуют и более осязаемые поощрения в виде возможности посещать крупнейшие площадки и постоянные экспозиции музеев или одними из первых побывать на новых выставках самой Третьяковки.

© РИА Новости / Евгений Биятов Разнообразные задания позволяют волонтерам не только помогать музею, но и получать новые знания и впечатления © РИА Новости / Евгений Биятов Разнообразные задания позволяют волонтерам не только помогать музею, но и получать новые знания и впечатления

Тем, кто тоже хочет участвовать в волонтерской деятельности в музеях, Татьяна советует не бояться нехватки нужных навыков и знаний, пробовать новое и не отступать, если что-то не получилось с первого раза.

"Сначала я воспринимала это как благотворительность — возможность помогать на безвозмездной основе. А сейчас это в некотором роде образ жизни, — говорит она. — Ты живешь этим, общаешься с другими волонтерами, которые также интересуются искусством, и радуешься, что есть возможность участвовать в деятельности, которая тебе нравится".

Беседовала Есения Бландова

Если у вас есть истории о музейных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru