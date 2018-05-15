Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре

Волонтер Третьяковской галереи Татьяна Гришко рассказала в интервью спецпроекту РИА Новости, чем занимаются добровольцы в музее и что привело ее в команду волонтеров.
"Мне стала интересна эта акция, она показалась мне каким-то прорывом, хотя в основном в кругу моих знакомых это вызвало скептицизм. Но я человек увлекающийся, и меня взяли в проект, так я оказалась в Третьяковской галерее", — рассказывает Татьяна.
Задачи перед ней поставили несложные: встречать гостей на входе, помогать сориентироваться и попутно информировать о других проектах, проходящих в рамках акции.
Получив этот опыт и удовлетворив любопытство, Татьяна на время оставила волонтерскую деятельность. Она по-прежнему следила за проектом, однако не видела для себя возможностей продолжить участие: "Искала варианты в других сферах, изучала сайт "Мосволонтера", но там могли предложить в основном крупные спортивные мероприятия и массовые празднества, а я хотела чего-то не столь масштабного, более спокойного занятия". Так, спустя пять лет Татьяна снова пришла в Третьяковку.
Не оправдались и опасения, что неопытным волонтерам доверяют выполнять только простые административные функции. По словам Татьяны, у добровольцев есть возможность принять участие во всех проектах музея, где может понадобиться помощь:
Для добровольцев есть внутренняя рассылка о том, какие проекты запускаются. Но проблема в том, что волонтеров сейчас очень много, порой и хочешь поучаствовать, но не успеваешь — набор быстро закрывается. Чуть опоздал, не проверил почту — и уже всех набрали".
Конечно, без монотонной работы не обошлось: на некоторых выставках, например "Некто 1917", музей привлекал большое количество добровольцев помогать на входе и управлять потоками людей. Также Татьяна успела поработать в детской студии, организованной в музее, но были и другие, творческие, задачи.
Также ей довелось заниматься оцифровкой рукописных инвентарных книг 1919 года, а особенно запомнился опыт по расшифровке дневников художника Амшея Нюренберга, которые музей сейчас готовит к публикации. Татьяне достался период с 1941 по 1943 год, и для нее это была, пожалуй, самая интересная, запоминающаяся и насыщенная работа.
Мне понравилась возможность соприкоснуться с еще неопубликованными, неизвестными историями, так близко познакомиться с художником, с его личными чувствами, переживаниями. Узнать от первого лица многое о тех сложных временах, прочувствовать все трансформации вместе с автором и его окружением", — говорит она.
Такие задания позволяют волонтерам не только помогать музею, но и получать новые знания, впечатления и особое удовольствие от своей деятельности: "Ты становишься причастен к внутренним процессам, успеваешь поработать с архивом, провести какую-то исследовательскую работу и привнести что-то свое. Это настоящее творчество".
Разумеется, для волонтеров существуют и более осязаемые поощрения в виде возможности посещать крупнейшие площадки и постоянные экспозиции музеев или одними из первых побывать на новых выставках самой Третьяковки.
Тем, кто тоже хочет участвовать в волонтерской деятельности в музеях, Татьяна советует не бояться нехватки нужных навыков и знаний, пробовать новое и не отступать, если что-то не получилось с первого раза.
"Сначала я воспринимала это как благотворительность — возможность помогать на безвозмездной основе. А сейчас это в некотором роде образ жизни, — говорит она. — Ты живешь этим, общаешься с другими волонтерами, которые также интересуются искусством, и радуешься, что есть возможность участвовать в деятельности, которая тебе нравится".
Беседовала Есения Бландова
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