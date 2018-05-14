Первые волонтеры начнут работать в культурных центрах Москвы в июне

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В июне около 2 тысяч волонтеров начнут работать в городских библиотеках и культурных центрах департамента культуры Москвы, сообщается на сайте "Добровольцы Росии".

"Наш проект поможет создать прочное и неравнодушное комьюнити вокруг каждого культурного центра и каждой библиотеки, которое будет самостоятельно выбирать интересные для него направления деятельности — музыку, фотографию, живопись или что-либо другое", — рассказал заместитель гендиректора Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Павел Хлопин.

Формировать сообщество добровольцев предстоит кураторам. Для этого сотрудники культурных центров пройдут обучение в центре "Парк Новослободский".

В сентябре учиться будут и работники 440 библиотек. Они узнают, как правильно распределять задачи между волонтерами, создавать крепкие команды, освоят навыки отбора и привлечения новых участников.