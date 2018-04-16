Доброволец в Третьяковке, или Как миновать очередь в музей

Как принять участие в подготовке известной выставки? Как получить доступ к сокровищам Третьяковской галереи? Стать культурным волонтером! Корреспондент спецпроекта "Год волонтера" поговорил с Юлией Агалаковой о том, что привело ее в музей, какой работой она гордится больше и каково это — держать в руках дневники дочери Павла Михайловича Третьякова.

С волонтерстовом Юлия Агалакова знакома не понаслышке: все началось с того, что вместе с коллегами по работе она поехала в детский дом в Ногинске, а сейчас они помогают Российской детской клинической больнице. Добровольцы поздравляют детей с праздниками, вместе наряжают елку, участвуют в играх.

На этом ее волонтерская деятельность не заканчивается: филолог по образованию, она уже несколько лет проверяет московские работы "Тотального диктанта".

Я всегда испытывала желание и потребность делать что-то общественно полезное. Последнее время для этого открываются новые возможности", — делится она.

Одна из таких возможностей как раз и привела Юлию в Третьяковскую галерею. Она увидела объявление о наборе волонтеров в социальной сети и решила попробовать. Юлия помогает музею уже полтора года, хотя вначале сомневалась в своих силах.

"Мне казалось, что это требует какой-то специальной подготовки в плане искусствоведческого образования, но нет, это не так. Поэтому, даже если кто-то не очень верит в свои силы, надо себя чуть-чуть преодолеть. Требуется много разной помощи, всем найдется место", — делится она.

Совет волонтера. Для того чтобы стать добровольцем, не нужно обладать определенными знаниями или иметь специальное образование: пригодиться могут любые навыки.

Когда Юлия прошла отбор и присоединилась к волонтерской программе Третьяковской галереи, она не представляла, насколько разная помощь требуется музею, исследовательская и техническая работа: сканирование и обработка архивных документов, взаимодействие с посетителями, помощь в подготовке выставок и многое другое.

© Анастасия Замятина, Третьяковская галерея На постоянной основе Юлия занимается работой с посетителями — контроль билетов на входе, раздача буклетов, информирование, распределение направления очередей © Анастасия Замятина, Третьяковская галерея На постоянной основе Юлия занимается работой с посетителями — контроль билетов на входе, раздача буклетов, информирование, распределение направления очередей

За все время она успела поучаствовать во многих проектах. В январе 2017 года она расшифровывала интервью с художником Эриком Булатовым. В феврале помогала провести выставку "Оттепель". В марте изучала воспоминания дочерей Павла Михайловича Третьякова и систематизировала информацию о членах этой семьи.

Это задание стало у Юлии одним из любимых: "Я восхищаюсь жизнью и судьбой Павла Михайловича Третьякова и думаю, что он и есть олицетворение доброй воли, ведь он оставил коллекцию картин городу Москве. Я думала, что если и быть волонтером, то это самое символичное место, где можно чем-то помочь".

На постоянной основе Юлия занимается работой с посетителями — контроль билетов на входе, раздача буклетов, информирование, распределение направления очередей, которые уже стали визитной карточкой. В галерее проходят не только выставки, но и лекции, семинары, кинопоказы, музыкальные фестивали, поэтому для такой работы всегда требуется много помощников.

Даже после того, как мы несколько часов отработаем, к примеру на "Ночи искусств" или "Ночи музеев", огромное количество посетителей — это большая радость, приятная атмосфера. Мне интересно наблюдать за людьми, которые приходят в Третьяковскую галерею, какие у них лица, о чем они говорят. Для меня это очень обогащающий процесс", — делится она.

Юлия старается как можно больше знакомить свою семью и друзей с волонтерской деятельностью, рассказывая о возможностях, которые открыла для нее эта программа. Она работала с источниками, которые позднее вошли в книгу воспоминаний дочери Третьякова, которую она не только прочла несколько раз, но и показала знакомым. Кто-то из них это заинтересовало настолько, что они сами пришли в музей.

Совет от волонтера. Делитесь информацией о добровольческих программах в социальных сетях, рассказывайте о своей работе. Это вдохновит людей начать помогать другим.

Одним из своих самых любимых проектов Юлия называет опрос посетителей. В ее обязанности входила обработка анкет, где люди отвечали на вопросы о музее. Среди них были "Как часто вы ходите в галерею?", "Если бы вы сегодня не пошли в галерею, куда бы вы пошли?" и "Музей — это место где…".

Во всех анкетах мне было очень интересно смотреть именно это место, потому что здесь люди самовыражались, отвечали, зачем они сюда приходят. Там были такие замечательные ответы, что я даже выписала несколько на память: "Можно получить удовольствие", "Увидеть необычное, увидеть красоту", "Где можно посмотреть в зеркало собственного я", "Перенестись в другой мир".

© Анастасия Замятина, Третьяковская галерея Волонтерство в галерее открыло Юлии много нового, интересного и дало душевное просветление © Анастасия Замятина, Третьяковская галерея Волонтерство в галерее открыло Юлии много нового, интересного и дало душевное просветление

Люди писали о том, что они пришли в Третьяковскую галерею, чтобы стать лучше, мудрее, подумать о прошлом, настоящем и будущем, о своем месте в жизни.

Когда Юлия рассказывает о себе, она отмечает, что волонтерство в галерее открыло ей много нового, интересного и дало душевное просветление. Отвечая на вопрос "Вы больше отдаете или получаете?", она говорит, что, конечно, второе.

"Я не считаю, что я сильно много отдаю, да, я посвящаю этому какое-то время, но с удовольствием. Это мое свободное время — в выходные или в вечерние часы. Я не считаю это своей великой миссией. Для меня это приятный вид досуга. Даже когда мы работаем с посетителями, на выставках, все-таки чем-то это людям помогает. И у меня тоже на душе становится очень легко и радостно", — делится Юлия.

Беседовала Есения Бландова

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