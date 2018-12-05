Добровольческая акция "Я делаю добро в "России" прошла в Шереметьево

Акция "Я делаю добро в "России" прошла в терминале D аэропорта Шереметьево в Международный день добровольца. Бортпроводники авиакомпании "Россия" поздравили пассажиров с праздником и рассказали о волонтерском движении в стране, а также предложили принять участие в добровольческой акции.