Год волонтера
(обновлено: 16:22 05.12.2018)
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Как это было: деловая программа Международного форума добровольцев

Стенд проекта Год волонтера МИА Россия сегодня привлек большое количество людей
© Юлия Маклакова
Стенд проекта "Год волонтера" МИА "Россия сегодня" привлек большое количество людей
Участники форума активно фотографировались на фоне стенда проекта МИА Россия сегодня
© Юлия Маклакова
Участники форума активно фотографировались на фоне стенда проекта МИА "Россия сегодня"
Добровольцы принимали участие в специально подготовленных к форуму активностях
© Юлия Маклакова
Добровольцы принимали участие в специально подготовленных к форуму активностях
Корреспонденты проекта устроили импровизированный мастер-класс о том, как работать с текстом
© Юлия Маклакова
Корреспонденты проекта устроили импровизированный мастер-класс о том, как работать с текстом
Выступающие на главной сцене спикеры привлекали внимание всего зала
© Юлия Маклакова
Выступающие на главной сцене спикеры привлекали внимание всего зала
Форум собрал представителей самых разных волонтерских движений
© Юлия Маклакова
Форум собрал представителей самых разных волонтерских движений
На главной сцене форума выступали не только официальные лица
© Юлия Маклакова
На главной сцене форума выступали не только официальные лица
Главной частью деловой программы стало награждение лауреатов премии Доброволец России
© Юлия Маклакова
Главной частью деловой программы стало награждение лауреатов премии "Доброволец России"
Добровольцам вручили памятные награды
© Юлия Маклакова
Добровольцам вручили памятные награды
На форум приехали волонтеры не только со всей России, но и со всего мира
© Юлия Маклакова
На форум приехали волонтеры не только со всей России, но и со всего мира
Добровольцы активно делились фотографиями с форума в социальных сетях
© Анастасия Кончаковская
Добровольцы активно делились фотографиями с форума в социальных сетях
Зал активно участвовал в тематических развлекательных активностях
© Анастасия Кончаковская
Зал активно участвовал в тематических развлекательных активностях
Представители волонтерских организаций делились опытом друг с другом
© Анастасия Кончаковская
Представители волонтерских организаций делились опытом друг с другом
Проект МИА Россия сегодня заинтересовал многих участников форума
© Анастасия Кончаковская
Проект МИА "Россия сегодня" заинтересовал многих участников форума
Форум собрал большое количество добровольцев и волонтерских организаций
© Анастасия Кончаковская
Форум собрал большое количество добровольцев и волонтерских организаций
Специально для форума была создана интерактивная игра Как собрать лонгрид
© Анастасия Кончаковская
Специально для форума была создана интерактивная игра "Как собрать лонгрид"
Корреспонденты МИА Россия сегодня объясняли волонтерам, как лучшего всего рассказать их истории
© Анастасия Кончаковская
Корреспонденты МИА "Россия сегодня" объясняли волонтерам, как лучшего всего рассказать их истории
Добровольцы узнавали от журналистов тонкости написания текстов
© Анастасия Кончаковская
Добровольцы узнавали от журналистов тонкости написания текстов
Серебряные волонтеры принимали активное участие в работе форума
© Анастасия Кончаковская
"Серебряные" волонтеры принимали активное участие в работе форума
На форуме представили площадки наиболее активных волонтерских движений
© Анастасия Кончаковская
На форуме представили площадки наиболее активных волонтерских движений
Стенд проекта Год волонтера МИА Россия сегодня привлек большое количество людей
Участники форума активно фотографировались на фоне стенда проекта МИА Россия сегодня
Добровольцы принимали участие в специально подготовленных к форуму активностях
Корреспонденты проекта устроили импровизированный мастер-класс о том, как работать с текстом
Выступающие на главной сцене спикеры привлекали внимание всего зала
Форум собрал представителей самых разных волонтерских движений
На главной сцене форума выступали не только официальные лица
Главной частью деловой программы стало награждение лауреатов премии Доброволец России
Добровольцам вручили памятные награды
На форум приехали волонтеры не только со всей России, но и со всего мира
Добровольцы активно делились фотографиями с форума в социальных сетях
Зал активно участвовал в тематических развлекательных активностях
Представители волонтерских организаций делились опытом друг с другом
Проект МИА Россия сегодня заинтересовал многих участников форума
Форум собрал большое количество добровольцев и волонтерских организаций
Специально для форума была создана интерактивная игра Как собрать лонгрид
Корреспонденты МИА Россия сегодня объясняли волонтерам, как лучшего всего рассказать их истории
Добровольцы узнавали от журналистов тонкости написания текстов
Серебряные волонтеры принимали активное участие в работе форума
На форуме представили площадки наиболее активных волонтерских движений
© МИА Россия Сегодня 2018
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