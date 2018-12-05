В столичном метро запустили тематический волонтерский состав

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Необычный поезд появился в Московском метрополитене. В День добровольца, 5 декабря, новый тематический состав запущен на Арбатско-Покровской линии. "Поезд изменений. Истории волонтеров" посвящен добровольчеству, сообщает пресс-служба Года добровольца в России. Он раскрывает москвичам и гостям столицы многогранность волонтерской деятельности.

Состав оформлен в стиле stories-формата социальных сетей. Идея призвана погрузить пассажиров в атмосферу дружеского общения и предложить им добавить в собственные истории больше смысла. Помимо этого в дизайне поезда использованы иллюстрации, вопросы, различные стикеры и хештеги.

Поезд рассказывает о волонтерах со всей страны, от Владивостока до Калининграда, отметил координатор по медиасопровождению Года добровольца в России Антон Пашков. "Мы надеемся, что этот яркий, полный добрых историй поезд станет приятным подарком всем, кто вовлечен в добровольческое движение, а также замотивирует других людей присоединиться к волонтерской деятельности", — сказал Пашков.

В церемонии запуска поезда приняли участие добровольцы, истории которых размещены на стенах вагонов. В составе представлены инициативы в сфере медицинского, социального, "серебряного", патриотического, экологического, школьного, поискового волонтерства. Их авторы провели экскурсию по составу, рассказали о специфике направлений, своих проектах и их результатах.

"Поезд изменений. Истории волонтеров" будет курсировать по Арбатско-Покровской (синей) линии в течение 180 дней. Объявлять названия станций в этом составе будут послы Года добровольца в России актер Владимир Машков, музыканты Полина Гагарина и Мот, телеведущая Алла Михеева.