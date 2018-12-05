На Южном Урале появится центр подготовки добровольцев саммитов ШОС и БРИКС

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Осенью 2019 года в Челябинске откроется областной Дом волонтеров, который станет основной площадкой для работы и подготовки волонтерского корпуса к международным событиям 2020 года, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Инициатором создания регионального центра выступила Ассоциация волонтеров Южного Урала, идею поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также на реализацию проекта был выделен президентский грант на сумму 1,7 миллиона рублей.

Планируется, что площадка станет коворкинг-пространством с современным конференц-залом, рабочими зонами, медиацентром и местом для общения, обучения и отдыха добровольцев, участвующих в международных событиях. Также лофт будет использоваться для реализации молодежных проектов.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в июле 2020 года в Челябинске. Порядка 750 волонтеров, набор которых начнется в феврале 2019 года, будут помогать организаторам мероприятий.