Госсовет по вопросу развития волонтерства пройдет 28 декабря

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Государственный совет по вопросу развития добровольчества (волонтерства) состоится 28 декабря, сообщил РИА Новости член Общественной палаты, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Стоит ждать государственный совет 28 декабря с участием президента по развитию волонтерства, он будет посвящен именно этой теме… Нам надо идти вперед по развитию движения", — сказал Метелев.

Он также отметил, что Ассоциация волонтерских центров готовит к заседанию совета доклад, в который планирует включить, в частности, предложения по изменению системы учета волонтеров и по мерам поддержки добровольцев.

Ранее Общественная палата РФ в своем ежегодном докладе предложила усовершенствовать систему статистического учета волонтеров, потому что, по ее мнению, существующие методы подсчета не дают полной картины состояния добровольческого движения в стране. Предлагается перейти от принятого сейчас подсчета объемов волонтерского труда в "людях" к общепринятому в мировой практике подсчета труда в человеко-часах и от подсчета объемов добровольческого труда в целом по стране к учету труда по видам деятельности.