Путин вручит премию в области волонтерства "Доброволец России-2018"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России", которая состоится в рамках проходящего в эти дни в Москве Международного форума добровольцев.
"Пятого декабря, в международный день волонтера, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России-2018", которая состоится в рамках Международного форума добровольцев во дворце спорта ЦСКА Арена", — сообщила ранее пресс-служба Кремля.
Как напомнили в пресс-службе, год назад на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера, глава государства объявил 2018 год в России годом добровольца.
Организаторы нынешнего форума сообщили, что после торжественной церемонии награждения лауреатов премии 5 декабря состоится праздничный концерт, посвященный Дню добровольца, на сцену выйдут Полина Гагарина, Мот, Мари Краймбрери, Егор Крид и Федук.
В деловой программе форума принимали участие в том числе представители социального блока российского правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также глава МИД России Сергей Лавров приняли участие в работе форума 3 декабря, выступив перед участниками в рамках различных тематических блоков и дискуссий.