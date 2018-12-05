Путин вручит премию в области волонтерства "Доброволец России-2018"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России", которая состоится в рамках проходящего в эти дни в Москве Международного форума добровольцев.

В ноябре прошлого года президент подписал указ об учреждении в России Дня добровольца (волонтера). Он отмечается в стране 5 декабря, как и во всем мире — в 1985 году резолюцией Генассамблеи ООН этот день был объявлен Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

"Пятого декабря, в международный день волонтера, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России-2018", которая состоится в рамках Международного форума добровольцев во дворце спорта ЦСКА Арена", — сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Активисты будут отмечены премиями в шести основных номинациях: "Общее дело", "Помощь детям", "Уверенные в будущем", "Рожденные помогать", "Вдохновленные искусством", "Оберегая сердцем", отмечено в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, год назад на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера, глава государства объявил 2018 год в России годом добровольца.

Организаторы нынешнего форума сообщили, что после торжественной церемонии награждения лауреатов премии 5 декабря состоится праздничный концерт, посвященный Дню добровольца, на сцену выйдут Полина Гагарина, Мот, Мари Краймбрери, Егор Крид и Федук.

Международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) — проходит в Москве со 2 по 5 декабря. Деловая программа форума была организована 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятий стали около 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира.

В деловой программе форума принимали участие в том числе представители социального блока российского правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также глава МИД России Сергей Лавров приняли участие в работе форума 3 декабря, выступив перед участниками в рамках различных тематических блоков и дискуссий.