Кузнецова поддерживает развитие детских проектов, в том числе волонтерских

4 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о готовности поддерживать волонтерское движение среди детей и подростков, сообщает РИА Новости.

Спикер сказала об этом журналистам на Международном форуме добровольцев — 2018, куда приехала для участия в сессиях. Она выразила готовность всячески поддерживать такие инициативы, а также высоко оценила вклад Ассоциации волонтерских центров в развитие этого направления.

"Все, что касается обучения добру и милосердию, должно быть поддержано всеми возможными ресурсами. Мы часто говорим, как делать не надо, говорим, что с молодежью что-то не так, может быть, дети стали агрессивнее. Мы так редко говорим, как надо. Я считаю, что чем больше этих проектов по развитию детской активности, направленной на добрые дела, тем правильнее", — сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Одним из ярких проектов в этой сфере стала программа развития детского добровольчества "Ты решаешь!", запущенная в этом году Ассоциацией волонтерских центров совместно с Российским движением школьников при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.