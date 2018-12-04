Год волонтера
На форуме добровольцев обсудили поддержку волонтерства в России
© Юлия Маклакова
(обновлено: 19:43 04.12.2018)
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На форуме добровольцев обсудили поддержку волонтерства в России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел встречу с финалистами конкурса "Доброволец России". Участники круглого стола обсудили целый спектр вопросов поддержки волонтерства в России.

На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года
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На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года

Добровольцы обратили внимание на проблему нехватки собак-поводырей для незрячих людей. Представитель профильной организации внес несколько предложений об увеличении количества школ, которые занимались бы обучением таких собак. Топилин отметил, что это сложная работа, к которой нужно подходить с особой ответственностью.

"Такая услуга очень специфическая. Надо иметь, во-первых, условия, надо иметь к этому предрасположенность, надо иметь знания и так далее", — добавил он.

Руководитель проекта "Социальная школа волонтера" Вера Лазарева рассказала о возможностях "серебряного" волонтерства и той работе, которую проводят люди старшего возраста. Организация четыре года ведет 11 проектов, над которыми работают 670 "серебряных" волонтеров.

Серебряные" волонтеры задают тон добровольческому движению. Мы можем быть еще очень полезны государству", — сказала она.

Топилин пообещал обратить внимание регионов на эту тему, направив предложения, разработанные участниками форума добровольцев, о развитии "серебряного" волонтерства.

Представитель инклюзивного проекта "Мы понимаем друг друга" подняла проблему трудоустройства людей с инвалидностью по слуху в Ярославской области из-за социальных льгот. Топилин отметил, что это не только не мешает организациям, а, наоборот, дает работодателю определенные послабления.

Участник круглого стола затронул вопрос сурдоперевода, отметив, что такие переводчики готовы помогать на безвозмездной основе, но хотелось бы их поощрять. Топилин добавил, что этот вопрос нужно решить, в первую очередь поняв, кто и как будет этим заниматься — профессионалы или обученные волонтеры.

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По итогам встречи Топилин отметил, что необходимо провести заседание общественного совета по теме взаимодействия волонтеров и социальных учреждений.

В завершение программы он прошел по выставочной зоне: побывал у стендов благотворительного фонда помощи животным "Вторая жизнь" и волонтеров-медиков, поговорил с представителями поисково-спасательного отряда Liza Alert и добростудии "Премьера".

Также Топилин посетил стенд Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и главную площадку Года добровольца.

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