Самый добрый и неравнодушный: итоги первого дня Международного форума добровольцев

3 декабря в 69-м павильоне ВДНХ в Москве стартовала деловая программа Международного форума добровольцев. В первый день перед участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, представители волонтерских организаций и СМИ. В форуме, который проходит в столице 2-5 декабря, принимают участие добровольцы со всего мира. Волонтеры из более чем 120 стран приехали в Москву, чтобы узнать что-то новое и обменяться ценным опытом с коллегами по добрым делам.