Год волонтера
Склиф, музей, зоопарк: как волонтеры помогают в разных учреждениях
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
(обновлено: 17:28 04.12.2018)
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"Склиф", музей, зоопарк: как волонтеры помогают в разных учреждениях

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Как привлечь волонтеров в учреждения? Как организовать для них комфортную атмосферу и предотвратить эмоциональное выгорание? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на сессии "Общее дело: лучшие практики работы волонтеров в учреждениях" в рамках Международного форума добровольцев.

По словам начальника отдела по работе с волонтерами и волонтерскими центрами ресурсного центра "Мосволонтер" Александры Гупал, поиск добровольцев необходимо начинать среди тех, кому понятны и близки основные ценности организации и принципы работы.

Привлечение волонтеров — это в первую очередь поиск союзников, которые разделяют принципы организации и ее достижения", — подчеркнула она, добавив, что добровольцев можно рассматривать как потенциальных сотрудников.

Похожего мнения придерживается и директор НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, в институте волонтеры рассматриваются как реальный кадровый резерв, а добровольческая деятельность в медицинских учреждениях позволяет набрать дополнительные баллы для поступления в ординатуру.

"Считается, что люди, которые работают в медицине, должны все проходить с низов. Более того, за время волонтерства человек сможет понять, его это или нет", — отметил Петриков.

Не доверяй и проверяй: добровольцам рассказали, как работать с информацией
© Юлия Маклакова
Не доверяй и проверяй: добровольцам рассказали, как работать с информацией

Об ином подходе к труду добровольцев рассказала директор Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ), вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова.

"Библиотека всегда была, есть и будет превосходным объектом для реализации волонтерских проектов и идей. Это открытая и бесплатная площадка для коммуникации молодежи", — сказала она, добавив, что в РГБМ многие добровольцы приходят спонтанно и самостоятельно предлагают уникальные проекты, а также проводят мастер-классы и лекции для посетителей учреждения.

Полное погружение

Большой поток волонтеров привлекает и Московский зоопарк, отметила генеральный директор учреждения, президент Союза российских зоопарков и аквариумов, представитель российских зоопарков и аквариумов в ЕАЗА Светлана Акулова.

"У нас учреждение повышенной опасности, поэтому волонтеры проходят основы техники безопасности, обучаются работе с посетителями, решению конфликтных ситуаций и взаимодействию с животными", — сказала она.

Акулова также добавила, что ГАУ "Московский зоопарк" получило лицензию на образовательную деятельность, в связи с чем планируется открытие новых образовательных курсов для волонтеров.

Важность обучения добровольцев подчеркнула и заместитель генерального директора ГАУК "Мосгортур" Юлия Силенко.

Нужно погружать волонтеров в то, с чем им придется работать. Но просто начитать информацию, а еще и в процессе посмотреть, к чему человек склонен, что ему больше нравится и удается делать. Так получится создать комфортные для него условия", — отметила она.

Укрепить благоприятную среду для развития добровольческого движения поможет поддержка государства. С такой идеей выступил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Мы должны создать ясную, понятную, открытую инфраструктуру поддержки волонтерства и добровольчества в стране и ничего не навязывать. Иначе может произойти формализация движения, а это самое страшное. Важно не испортить душевный порыв тех, кто тратит свое время и часть жизни на то, чтобы сделать лучше другим", — резюмировал он.

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