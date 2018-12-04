Большое наследие: итоги года добровольца в цифрах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На Международном форуме добровольцев в Москве подвели итоги Года волонтера, сообщает РИА Новости.

Во время открытия второго дня форума на ВДНХ председатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев рассказал о статистике, собранной фондом "Общественное мнение".

"Наши коллеги из фонда в течение года исследовали, измеряли, задавали вопросы в разных городах и регионах. Итоги подвели на днях", — начал Метелев. По словам спикера, выборка была довольно большой — 65 тысяч человек.

Согласно собранным данным, 33% россиян за последний год помогали делами, 30% — вещами, каждый четвертый — деньгами и 11% — продуктами.

"Каждый третий помогает поступками, делами, а значит, у нашей страны большой потенциал", — прокомментировал Метелев.

По статистике, молодежь от 18 до 30 лет чаще других выбирает помощь именно делами, а люди от 31 до 45 лет чаще помогают вещами.

За последний месяц 38% россиян сказали, что оказывали помощь незнакомым людям. В широком смысле их тоже можно назвать участниками добровольческого движения. Из них 14% — те, кто гордо называет себя волонтерами.

"Это вдвое больше, чем раньше! Возможно, не только благодаря росту числа добровольцев, но и потому, что люди чаще стали осознавать себя ими, делиться историями, вдохновляющими окружающих. Их отношение меняется, формируется культура, а это в том числе то, на что был нацелен Год добровольца", — прокомментировал данные председатель Ассоциации волонтерских центров.

В целом среди волонтеров больше женщин — 61%. "Лет пять назад женщин было 70%, так что мы потихоньку выходим на баланс в этом вопросе", — сказал Метелев.

Среди волонтеров людей с высшим образованием больше, чем в целом по стране, — 41%. Ровно половина рассказывает друзьям и родственникам о своей деятельности, многие из них уже привели близких в ряды движения.

27% россиян сказали, что в этот год они изменили отношение к добровольчеству в лучшую сторону, а 17% россиян, не считающих себя волонтерами, задумываются о том, чтобы стать ими.

"Это наша с вами зона роста. С помощью наших дел и инициатив мы можем раскрыть этот потенциал. Собранные данные говорят о наших возможных партнерах, единомышленниках", — подытожил Метелев.

В завершение выступления председатель Ассоциации волонтерских центров поблагодарил волонтеров за их деятельность и пожелал всем продуктивного дня.