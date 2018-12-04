Андрей Воробьев наградил самых активных добровольцев Московской области

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды самым активным волонтерам Подмосковья, сообщает телеканал "360". Церемония прошла в новой школе в Путилкове в преддверии Дня волонтера, который отмечается в России 5 декабря.

"Я очень надеюсь, что это движение будет развиваться. Для нас это важное направление в работе, мы его всячески поддерживаем. И сегодня наша задача была еще раз привлечь внимание, показать, что данная работа является приоритетом, в том числе и в педагогическом воспитании ‒ в школьном и дошкольном воспитании наших детей", ‒ сказал глава Московской области.

Указом президента РФ 2018 год был объявлен в стране Годом добровольца. В 2017 году в Московской области насчитывалось около 15 тысяч волонтеров, а концу 2018 года их число возросло до 31 тысячи человек.