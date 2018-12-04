Ухаживать за малышами, от которых отказались родители, приводить в порядок детские отделения больниц и в их стенах обучать детей школьным предметам, играть с ними и показывать спектакли, проводить мастер-классы, заниматься спортом с инвалидами, устраивать познавательные квесты и литературные чтения – все это могут и делают волонтеры.
Подробнее о проектах, прошедших программу акселерации всероссийского конкурса «Доброволец России ‒ 2018», читайте в нашем материале.
«Подарим детям мир знаний»
(Краснодарский край)
Проект «Подарим детям мир знаний» помогает ребятам, которые проходят длительное лечение в больнице. Волонтеры навещают маленьких пациентов гематологического и онкологического отделений, проводят занятия по школьным предметам в игровой форме.
«Мы взаимодействуем с детьми разного возраста. Они проходят сложное лечение в больнице, из-за этого не могут ходить в школу и пропускают уроки. Многие из них в итоге выздоравливают, но материал упущен. В дальнейшем им сложно догнать сверстников в учебе. Чтобы дети не отставали сильно от школьной программы, мы занимаемся с ними», – рассказала участница проекта Анастасия Лыкова.
Волонтеры проекта – по большей части студенты технологического вуза, будущие инженеры, экономисты, товароведы – преподают маленьким пациентам такие школьные предметы, как русский язык, литература, география, математика, английский язык, экология, кубановедение, обществознание.
«У нас нет специализированного образования, но мы хотим помогать и делаем это», – прокомментировала Лыкова.
К молодым людям уже присоединились преподаватели вуза. Программа занятий готовится заранее, волонтеры консультируются с педагогами и психологами. На уроках вместе с добровольцами маленькие пациенты рисуют, лепят, читают, рассуждают на разные темы, участвуют в мастер-классах и спектаклях.
Специалисты многократно подчеркивали значимость получения образования тяжелобольными детьми, находящимися на лечении в детских клиниках. Зачастую дети в борьбе за жизнь выпадают из школьной жизни. Их будни в больнице мало похожи на счастливое детство. По словам участников проекта, они редко общаются друг с другом, чаще замкнуты в себе. Благодаря волонтерам дети учатся и знакомятся с новыми друзьями.
Занятия в больнице дают возможность увидеть мир за ее пределами, почувствовать себя настоящими школьниками, выразить свои мысли, найти друзей, пообщаться и получить положительные эмоции.
Лига волонтеров-профессионалов в сфере адаптивного спорта
(Волгоградская область)
Волгоградские волонтеры приобщают к спорту детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники проекта «Лига волонтеров-профессионалов в сфере адаптивного спорта» готовят специалистов, которые будут регулярно заниматься с детьми адаптивной физкультурой и спортом в разных районах Волгограда и области.
«Если начинать заниматься спортом с детьми в раннем возрасте, у них появляется больше шансов добиться успеха в этой сфере, а также адаптироваться в обществе. Чем раньше ребенок начинает заниматься, тем лучше у него результаты. Таким образом, мы думаем о том, как вырастить будущее поколение паралимпийских чемпионов», – рассказала автор и руководитель проекта Евгения Ли.
Чтобы стать его участниками, волонтеры прошли конкурсный отбор. В основном это студенты физкультурных, психологических и педагогических вузов. Кроме того, добровольцами стали родители, родственники детей, а также состоявшиеся тренеры. 60 счастливчиков обучались в режиме интенсивов: специалисты рассказывали им об особенностях детей с разными заболеваниями, организации занятий, программах тренировок и многом другом.
По задумке организаторов, в разных районах города должно появиться много спортивных секций для детей с особенностями. Это позволит охватить большую аудиторию и сделать спорт доступнее.
«Волонтеры проводят занятия в удобном для них районе: близко к дому, учебе или работе. Это занимает два-три часа в неделю для одного человека, а результат получается значительный!», – рассказала Евгения Ли.
Организаторы помогают добровольцам найти помещения для проведения занятий: привлекают центры социальной защиты, НКО, муниципальные организации, заключают соглашения, что на их территории будет спортивная секция. Несколько площадок уже начали работу.
В городе развиваются такие виды адаптивного спорта, как футбол для ампутантов, легкая атлетика, гребля на байдарках, стрельба, шахматы и шашки, бочча, плавание. Появляются и новые виды.
Сейчас уже работает секция по адаптивной верховой езде, футбол для детей с ДЦП, запускается секция по черлидингу", – добавила Евгения Ли.
На сегодняшний день в проекте задействовано всего несколько волонтеров, а занимается спортом уже около 100 детей. Если добровольцев будет больше, соответственно вырастет и количество детей, привлеченных к спорту, а регулярные занятия дадут положительный результат.
«Платные и бесплатные коррекционные услуги, которые предоставляются детям с проблемами, в основном делают упор на то, что у ребенка плохо, это коррекция недостатков. Наш проект и спорт вообще акцентируется на том, что ребенок может делать вне зависимости от того, насколько тяжелая у него степень заболевания. При этом спорт дает ребенку возможность стать победителем в чем-то. Когда он чувствует победу, меняется самооценка», – поделилась Евгения Ли.
Она добавила, что надеется создать представительство проекта во всех регионах России.
«Живи ярко – делай добро»
(Сыктывкар)
Однажды группа школьников из города Сыктывкара поняла, что многие их сверстники даже не знают, кто такие добровольцы. Тогда силами школьного общественного движения детей, молодежи и дружбы они создали проект «Живи ярко – делай добро», цель которого – привлечь к волонтерской деятельности подростков 11–15 лет с помощью квеста.
«Форму квеста мы считаем эффективной, ведь появляется дух соперничества. Победа мотивирует на выполнение всех заданий, соответственно участники узнают о разных формах волонтерской деятельности», – рассказал председатель движения и участник проекта Илья Осипов.
Всего задумано три уровня проекта. Первый готов и активно реализуется, остальные пока находятся в разработке. Начальный уровень создан для новичков. Он состоит из двух частей: игра по станциям и заполнение волонтерских вакансий.
Игра по семи станциям знакомит участников с различными волонтерскими направлениями. Тем, кто прошел первый этап, организаторы предлагают волонтерские вакансии. Они узнают у преподавателей своей 21-й школы и общественных организаций города, библиотек, какая помощь им нужна, затем дают возможность начинающим волонтерам проявить себя.
Квесты уже успешно проходят на территории школы №21. Авторы инициативы с удовольствием учатся и готовы развивать проект дальше. Они прошли программу акселерации Ассоциации волонтерских центров и уже вносят изменения, вкладывают в проект много сил и времени. Молодые люди считают, что волонтеры нужны, чтобы помогать другим, делать мир лучше.
«Это занимает немало личного времени, но стоит того. Время – невосполнимый ресурс, однако когда проводишь его максимально эффективно, то не жалко. Я считаю, надо делать добро – и оно вернется», – поделился Осипов.
«Дети больниц»
(Каменск-Уральский)
Волонтеры-медики Каменска-Уральского помогают тем, от кого отказались в первый же день жизни или в очень раннем возрасте – так называемым детям-отказникам.
«Они содержатся в больницах до достижения трех лет. Несмотря на то, что им оказывается достаточная медицинская помощь, они находятся в изоляции, со стороны других общественных организаций к ним нет доступа. Из-за этого у таких детей наблюдаются проблемы психоэмоционального развития, социализации и налаживания эмоциональных связей с людьми. Наш проект как раз направлен на решение данной проблемы», – начал рассказ руководитель проекта «Дети больниц» Андрей Отческих.
Идея пришла случайно. Одна студентка узнала о том, как живут малыши в больницах, и пришла к однокурсникам с предложением организовать уход за этими детьми.
Мы воодушевились этой идей и начали работать небольшой командой. Медицинский персонал больницы оказал нам большую поддержку в реализации, в том числе на уровне главного врача", – сказал Андрей.
В результате за несколько месяцев работы между учебным учреждением и городской больницей было заключено официальное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере добровольчества, где уже юридически была прописана роль волонтеров и проекта в целом.
Участники инициативной группы прошли предварительное обучение, несмотря на то что уже обладают определенными медицинскими знаниями, оформили санитарные книжки, составили график посещений. Таким образом, каждый день по 2–3 часа, включая выходные и праздники, добровольцы проводят в отделении с детьми-отказниками.
«Мы ухаживаем за ними, поддерживаем общение, проводим развивающие игры, способствуем развитию таких основных физических навыков, как ползание, ходьба. Также помогаем медицинскому персоналу в текущих делах: кормление детей, смена нательного и постельного белья и многое другое», – рассказал руководитель проекта.
Члены команды – студенты филиала Свердловского областного медицинского колледжа, начиная с первых курсов.
Для них волонтерство – это не только самореализация и приятное времяпровождение, но и опыт, полезный для становления в профессии медика.
«У наших волонтеров должно быть искреннее желание помогать детям. Но не каждый желающий сможет это выдержать, даже с большой мотивацией», – поделился Андрей.
Участвовать в проекте могут непосредственно студенты медицинских образовательных учреждений и не только. Как показала практика, любой волонтер, достигший 16-летнего возраста, прошедший обучение и оформивший санитарную книжку, может успешно осуществлять патронаж, так как ему не нужно будет проводить никаких медицинских операций и процедур.
«Детям нужно простое человеческое общение, их даже приходится учить улыбаться и проявлять эмпатию. Здесь не нужно медицинское образование, лишь желание и отзывчивость», – добавил Андрей.
«Час чтения»
(Новосибирск)
Раз в месяц у посетителей Новосибирской государственной областной научной библиотеки появляется возможность разговаривать в полный голос и не только читать, но и слушать литературные произведения. Все потому, что в стенах библиотеки проходят встречи в рамках волонтерского проекта «Час чтения».
Его уникальность заключается в том, что добровольцами выступают профессиональные актеры городских театров, которые на площадке библиотеки вслух читают произведения художественной литературы, а также обсуждают их с гостями вечера.
«Проект посвящен хорошей литературе и чтению как искусству. Люди приходят, отключают свои телефоны, оставляют за порогом все проблемы и наслаждаются только чтением. Он также несет и социальную функцию: не все могут позволить себе поход в театр, а тут появляется возможность прийти и посмотреть на любимого актера бесплатно», – рассказала куратор проекта Татьяна Вуцан.
По ее словам, гостям «Часа чтения» нередко удается пообщаться с артистом, обсудить прочитанную книгу или просто узнать, почему он выбрал для выступления то или иное произведение.
За четыре года существования проект стал довольно популярным в Новосибирске – на каждое выступление приходит до 70 человек. Кроме того, сформировалась группа постоянных посетителей, хотя в целом проект рассчитан на самую широкую аудиторию, от детей до пожилых.
«Публика очень разнообразная, проект интересен как молодежи, студентам, так и людям среднего и старшего возрастов. Есть костяк нашей аудитории – те, кому одинаково близки и театр, и библиотека. Но есть и постоянно обновляющаяся часть слушателей. А некоторые просто приходят лишний раз посмотреть на любимого артиста», – пояснила Татьяна.
Со временем добровольцам удалось наладить партнерские отношения со всеми театрами в своем городе, и теперь авторы «Часа чтения» думают, как расширить и разнообразить проект. В частности, по словам куратора, есть идеи пригласить кукольный театр или актера, известного на всю страну. Также волонтеры намерены делиться опытом и предлагать свой проект энтузиастам из других городов России.
«Если в других регионах удастся проводить подобные мероприятия каждый месяц и они будут пользоваться популярностью, нам это будет только в радость», – подчеркнула Вуцан.
«Играя, выздоравливай»
(Иркутск)
Добровольцы проекта «Играя, выздоравливай» на протяжении почти десяти лет занимаются тем, что приводят в порядок, оформляют и благоустраивают отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске.
Постепенно, год за годом, они создают комфортные условия для детей, находящихся на лечении, и уже преобразили фасад здания, а также более десяти больничных отделений. В каждом из них волонтеры оформляют палату для детей-сирот, оборудуют детскую игровую комнату, зимний сад, украшают процедурный кабинет и холл, чтобы любое пространство легко воспринималось ребенком и помогало детям быстрее выздоравливать.
«Ребенок приходит в процедурный кабинет, разрисованный нашими художниками, и пока рассматривает деревья, птичек, зверюшек, проходит все процедуры. А после идет в игровую комнату и получает там очередной заряд положительных эмоций, что, безусловно, влияет на процесс его выздоровления», – рассказала руководитель проекта, директор благотворительного фонда «Я волонтер» Диана Козулина.
По ее словам, после первого опыта оформления больничного отделения онкогематологии примерно год и волонтеры, и в первую очередь врачи наблюдали за тем, как такая атмосфера влияет на процесс лечения. А когда стало понятно, что эксперимент прошел удачно, доктора чуть ли не встали в очередь, решая, чье отделение будет следующим.
При этом Козулина особо подчеркнула, что в своей деятельности добровольцы учитывают мнения и врачей, и родителей пациентов, согласовывая все вплоть до палитры цветов, в которые будут выкрашены стены.
Помимо оформления интерьера участники проекта также организуют для детей, находящихся на лечении, представления, праздники, развлекательные мероприятия и обучающие занятия, привлекая как волонтеров и студентов, так и профессиональные коллективы, например кукольный театр, которые бесплатно дают представления для пациентов больницы.
«Нам помогают студенты, молодежь, которые занимаются с детьми в тех игровых комнатах, которые мы создаем, и есть взрослое поколение волонтеров: художники, творческие люди, равно как и специалисты по ремонту. Но вообще мы рады любому, кто может прийти к нам и поучаствовать в реализации проекта», – отметила Козулина.
За прошедшие годы добровольцы получили определенную известность и заметную поддержку в Иркутской области, и сейчас участники «Играя, выздоравливай» планируют делиться опытом и распространять проект в других регионах страны.
«Мы хотим, чтобы детские больницы по всей России стали именно детскими, чтобы каждое отделение отвечало интересам врачей, родителей и детей», – добавила Козулина.
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