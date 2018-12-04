Проект «Подарим детям мир знаний» помогает ребятам, которые проходят длительное лечение в больнице. Волонтеры навещают маленьких пациентов гематологического и онкологического отделений, проводят занятия по школьным предметам в игровой форме.

«Мы взаимодействуем с детьми разного возраста. Они проходят сложное лечение в больнице, из-за этого не могут ходить в школу и пропускают уроки. Многие из них в итоге выздоравливают, но материал упущен. В дальнейшем им сложно догнать сверстников в учебе. Чтобы дети не отставали сильно от школьной программы, мы занимаемся с ними», – рассказала участница проекта Анастасия Лыкова.

Волонтеры проекта – по большей части студенты технологического вуза, будущие инженеры, экономисты, товароведы – преподают маленьким пациентам такие школьные предметы, как русский язык, литература, география, математика, английский язык, экология, кубановедение, обществознание.

«У нас нет специализированного образования, но мы хотим помогать и делаем это», – прокомментировала Лыкова.