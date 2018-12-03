Год волонтера
Спрашивали – отвечаем: Глава МИД РФ ответил на вопросы участников форума добровольцев
© Анастасия Кончаковская
(обновлено: 21:38 03.12.2018)
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"Спрашивали? Отвечаем": глава МИД РФ ответил на вопросы добровольцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В первый день Международного форума добровольцев на главной сцене одного из павильонов ВВЦ успели выступить и крупные чиновники федерального масштаба, и руководители добровольческих объединений, и даже артисты. Например, певец Олег Митяев исполнил для собравшихся несколько своих легендарных хитов.

В Москве открылся Международный форум добровольцев
© Анастасия Кончаковская
В Москве открылся Международный форум добровольцев
Но, пожалуй, с особым трепетом волонтеры со всей России и остального мира (а на форуме представлено 120 стран!) ждали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Когда на сцену вышел хедлайнер этого вечера, в глазах практически каждого в тысячном зале читалась отсылка к тем самым строкам Митяева: "Как здорово, что все мы здесь с Лавровым собрались…".

В небольшом вступлении глава МИДа пригласил волонтеров со всего мира принять участие в подготовке мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Он напомнил, что сейчас всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" формирует международную волонтерскую команду, чтобы внести вклад в организацию мероприятий. Шанс присоединиться есть у всех.

Рассчитываем, что к этой инициативе присоединятся и волонтерские организации за рубежом, прежде всего организации наших соотечественников", — отметил глава МИДа.

После небольшой преамбулы началось главное действо — ответы на вопросы зрителей. На первый взгляд некоторые вопросы могли показаться удивительными, но министра в этот вечер, как и всегда, было сложно смутить.

Одна из зрительниц задала беседе философско-патриотический тон и полюбопытствовала у Лаврова, с чего для него начинается Родина.
"С мамы. Это очевидно. Она у меня до сих пор жива. Дай бог ей здоровья. Недавно ей исполнилось 90 лет", — сказал Лавров и получил в ответ бурю аплодисментов. Особенно тепло эту информацию приветствовали "серебряные" волонтеры.

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© Анастасия Кончаковская
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Следующий вопрошающий напомнил, что и в СССР были добровольцы, которые назывались тимуровцами. У Лаврова поинтересовались, был ли он тимуровцем и помнит ли свой тимуровский поступок, которым гордится и по сей день. Министр был честен с собравшимися: тимуровцем он не был, зато был и октябренком, и пионером, и комсомольцем.

"Я в тимуровцах не состоял, но меня так воспитала мама, что я помогал всегда страшим, место уступал. Я жил несколько лет в деревне в юном возрасте — я воды приносил, помогал что-то купить, когда об этом просили", — предался воспоминаниям глава МИДа.

Спокойствие, только спокойствие

Далее слово взял волонтер, который спросил, как Лаврову всегда удается даже в самые сложные моменты сохранять внешнее спокойствие и контролировать эмоции.

"Эмоциям всегда есть свое место, но нельзя постоянно давать эмоциям волю. Надо быть иногда сдержанным", — сказал Лавров и откровенно добавил, что иногда хочется дать им волю — все мы люди.

© Анастасия Кончаковская Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Анастасия Кончаковская
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В зале одобрительно закивали. Затем перешли к насущным для волонтеров вопросам. Одна из участниц поинтересовалась, возможно ли появление какого-то облегченного визового режима, чтобы российским добровольцам было легче выезжать в другие страны, а иностранным — соответственно к нам.

Инициатива Сергею Лаврову понравилась. И если бы такое решение зависело только от него, то добровольцы могли бы ездить без виз или, наоборот, с какими-то специальными визами уже очень скоро. Но подобные вопросы, конечно, так легко не решаются, особенно в нынешние времена.

"Саму концепцию, наверное, гораздо проще будет утвердить, одобрить, нежели согласовать конкретные параметры ее реализации в жизни", — отметил Сергей Лавров.

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© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
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Доброволец из Севастополя поинтересовалась, когда в Крыму появятся крупные российские банки. Например, сейчас, когда добровольческие организации получают президентские гранты, им приходится, по заверению волонтера, ездить на материковую Россию.

Глава МИДа отметил, что власти страны не могут заставить российские банки идти в регионы, подверженные западным санкциям. При этом Лавров, безусловно, хотел бы, чтобы крымчане могли получать все те же самые услуги, что и другие жители страны.

"Я полностью поддерживаю необходимость добиваться того, чтобы вы жили абсолютно комфортно, как и все другие граждане РФ", — сказал Лавров.

Конец света

Министр успел ответить еще на ряд вопросов и был готов беседовать с волонтерами, кажется, еще несколько часов. А добровольцы вообще могли слушать главу МИДа хоть до второго дня форума. Но обстоятельства оказались сильнее.

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© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
Вместе победим: как государственные гранты помогают реализовать проекты
Вдруг у Сергея Лаврова перестал работать микрофон, зрители в зале стали медленно подползать к сцене — они хотели внимать и без микрофона. Но тут новая напасть: выключился монитор, и света в зале стало значительно меньше.
Ведущая и зрители не растерялись и начали скандировать свой добровольческий клич: "Кто волонтер? Я волонтер!".

"А нет ли среди вас волонтеров —электриков?", — пошутил Лавров. Электриков не оказалось: значит, есть к чему стремиться добровольческому движению.

Впрочем, как оказалось, даже несмотря на заминку и зрители, и сам министр разговором остались довольны. А оставшиеся вопросы — это повод еще раз встретиться. Под аплодисменты глава МИДа сошел со сцены, вышел из павильона №69 ВВЦ и отправился дальше по делам государственной важности.

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