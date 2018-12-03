"Спрашивали? Отвечаем": глава МИД РФ ответил на вопросы добровольцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В первый день Международного форума добровольцев на главной сцене одного из павильонов ВВЦ успели выступить и крупные чиновники федерального масштаба, и руководители добровольческих объединений, и даже артисты. Например, певец Олег Митяев исполнил для собравшихся несколько своих легендарных хитов.
В небольшом вступлении глава МИДа пригласил волонтеров со всего мира принять участие в подготовке мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Он напомнил, что сейчас всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" формирует международную волонтерскую команду, чтобы внести вклад в организацию мероприятий. Шанс присоединиться есть у всех.
Рассчитываем, что к этой инициативе присоединятся и волонтерские организации за рубежом, прежде всего организации наших соотечественников", — отметил глава МИДа.
После небольшой преамбулы началось главное действо — ответы на вопросы зрителей. На первый взгляд некоторые вопросы могли показаться удивительными, но министра в этот вечер, как и всегда, было сложно смутить.
Одна из зрительниц задала беседе философско-патриотический тон и полюбопытствовала у Лаврова, с чего для него начинается Родина.
"С мамы. Это очевидно. Она у меня до сих пор жива. Дай бог ей здоровья. Недавно ей исполнилось 90 лет", — сказал Лавров и получил в ответ бурю аплодисментов. Особенно тепло эту информацию приветствовали "серебряные" волонтеры.
"Я в тимуровцах не состоял, но меня так воспитала мама, что я помогал всегда страшим, место уступал. Я жил несколько лет в деревне в юном возрасте — я воды приносил, помогал что-то купить, когда об этом просили", — предался воспоминаниям глава МИДа.
Спокойствие, только спокойствие
Далее слово взял волонтер, который спросил, как Лаврову всегда удается даже в самые сложные моменты сохранять внешнее спокойствие и контролировать эмоции.
"Эмоциям всегда есть свое место, но нельзя постоянно давать эмоциям волю. Надо быть иногда сдержанным", — сказал Лавров и откровенно добавил, что иногда хочется дать им волю — все мы люди.
В зале одобрительно закивали. Затем перешли к насущным для волонтеров вопросам. Одна из участниц поинтересовалась, возможно ли появление какого-то облегченного визового режима, чтобы российским добровольцам было легче выезжать в другие страны, а иностранным — соответственно к нам.
Инициатива Сергею Лаврову понравилась. И если бы такое решение зависело только от него, то добровольцы могли бы ездить без виз или, наоборот, с какими-то специальными визами уже очень скоро. Но подобные вопросы, конечно, так легко не решаются, особенно в нынешние времена.
"Саму концепцию, наверное, гораздо проще будет утвердить, одобрить, нежели согласовать конкретные параметры ее реализации в жизни", — отметил Сергей Лавров.
Глава МИДа отметил, что власти страны не могут заставить российские банки идти в регионы, подверженные западным санкциям. При этом Лавров, безусловно, хотел бы, чтобы крымчане могли получать все те же самые услуги, что и другие жители страны.
"Я полностью поддерживаю необходимость добиваться того, чтобы вы жили абсолютно комфортно, как и все другие граждане РФ", — сказал Лавров.
Конец света
Министр успел ответить еще на ряд вопросов и был готов беседовать с волонтерами, кажется, еще несколько часов. А добровольцы вообще могли слушать главу МИДа хоть до второго дня форума. Но обстоятельства оказались сильнее.
Ведущая и зрители не растерялись и начали скандировать свой добровольческий клич: "Кто волонтер? Я волонтер!".
"А нет ли среди вас волонтеров —электриков?", — пошутил Лавров. Электриков не оказалось: значит, есть к чему стремиться добровольческому движению.
Впрочем, как оказалось, даже несмотря на заминку и зрители, и сам министр разговором остались довольны. А оставшиеся вопросы — это повод еще раз встретиться. Под аплодисменты глава МИДа сошел со сцены, вышел из павильона №69 ВВЦ и отправился дальше по делам государственной важности.