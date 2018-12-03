Перспективы событийного волонтерства обсудили на форуме добровольцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Как развивать событийное волонтерство, чем можно мотивировать добровольцев, а также новую программу мобильности волонтеров обсудили в рамках сессии "Волонтеры и масштабные события: новые возможности".

Как рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, в Год добровольца была создана определенная инфраструктура, заложены механизмы, которые будут стимулировать добровольческое движение на много лет вперед. Один из них — программа повышения мобильности волонтеров.

По его словам, задача этой программы — создать условия для волонтеров, которые первоначально не попали на то или иное крупное мероприятие, но достойны этого.

"Мы полностью берем на себя обеспечение, питание и переезд, чтобы эти ребята смогли стать частью крупного события и получить тот бесценный опыт, который они, приезжая в свой город, могут транслировать всем", — отметил он.

Кроме того, планируется проводить обучающие стажировки и внедрить систему поощрения лучших волонтеров.

"Наша задача — гармонизировать в стране подходы к работе с волонтерами. За шесть лет в каждом регионе это будет урегулировано, чтобы не было такой ситуации: два соседних региона — в одном прекрасно построена работа с добровольцами, в другом она абсолютно не налажена", — подчеркнул Метелев.

Он добавил, что особой задачей программы является поддержка тех, кто этого действительно заслуживает. "Мы нацелены на то, чтобы событийный туризм убрать и поддержать тех, кто мог бы достойно представлять страну", — сказал он.

О работе с волонтерами в рамках подготовки к зимней Универсиаде рассказала Ульяна Колесникова, руководитель департамента по работе с волонтерами АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске".

По ее словам, более 5 тысяч волонтеров примут участие в Универсиаде. Подавляющая часть — непосредственно из Красноярска, из других городов приедет 1100 добровольцев.

"С одной стороны, это минус, потому что в России настолько сформировано сообщество людей, которые готовы переезжать от события к событию… С другой стороны, это поможет поднять и сформировать наше движение. Может быть, именно это позволит нашему региону зажечь людей, показать, что это интересно", — отметила она.

Колесникова выразила надежду, что волонтеры из других регионов передадут опыт красноярским добровольцам. Кроме того, она сообщила, что в преддверии Универсиады разрабатывается мотивационная программа. В нее входит ежедневная оценка волонтеров разных уровней, на основании которой добровольцы получат определенный бонус.

О методах мотивации волонтеров рассказала Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

"Каждый месяц у нас проходят различные мероприятия для волонтеров. Они пробуют силы в видах спорта, которые представлены на Европейских играх, причем играют на тех объектах, где будут помогать. Это позволяет поддерживать интерес", — сказала Анисовец.

Она подчеркнула, что в России колоссальное волонтерское движение, поэтому для помощи на Европейских играх постараются задействовать максимальное количество волонтеров из России.

Волонтерское движение — возможность для руководителей отобрать лучшие кадры, отметил Дмитрий Карташов, первый заместитель директора фонда "Росконгресс".

"Во время собеседований, помимо прекрасных резюме и характеристик, хочется почувствовать в человек желание работать на результат. И это редко встречается, а в волонтерстве это изначально заложено. У нас порядка 20 человек работает из тех, кто когда-то пришел к нам волонтерами", — заключил он.