Год волонтера
Перспективы событийного волонтерства обсудили на форуме добровольцев
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
090

Перспективы событийного волонтерства обсудили на форуме добровольцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Как развивать событийное волонтерство, чем можно мотивировать добровольцев, а также новую программу мобильности волонтеров обсудили в рамках сессии "Волонтеры и масштабные события: новые возможности".

Культурное волонтерство: сохранение исторического наследия и прокачка креативности
© Анастасия Кончаковская
Культурное волонтерство: сохранение наследия и прокачка креативности
Как рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, в Год добровольца была создана определенная инфраструктура, заложены механизмы, которые будут стимулировать добровольческое движение на много лет вперед. Один из них — программа повышения мобильности волонтеров.

По его словам, задача этой программы — создать условия для волонтеров, которые первоначально не попали на то или иное крупное мероприятие, но достойны этого.

"Мы полностью берем на себя обеспечение, питание и переезд, чтобы эти ребята смогли стать частью крупного события и получить тот бесценный опыт, который они, приезжая в свой город, могут транслировать всем", — отметил он.

Кроме того, планируется проводить обучающие стажировки и внедрить систему поощрения лучших волонтеров.

"Наша задача — гармонизировать в стране подходы к работе с волонтерами. За шесть лет в каждом регионе это будет урегулировано, чтобы не было такой ситуации: два соседних региона — в одном прекрасно построена работа с добровольцами, в другом она абсолютно не налажена", — подчеркнул Метелев.

На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года
© Анастасия Кончаковская
На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года
Он добавил, что особой задачей программы является поддержка тех, кто этого действительно заслуживает. "Мы нацелены на то, чтобы событийный туризм убрать и поддержать тех, кто мог бы достойно представлять страну", — сказал он.

О работе с волонтерами в рамках подготовки к зимней Универсиаде рассказала Ульяна Колесникова, руководитель департамента по работе с волонтерами АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе Красноярске".

По ее словам, более 5 тысяч волонтеров примут участие в Универсиаде. Подавляющая часть — непосредственно из Красноярска, из других городов приедет 1100 добровольцев.

"С одной стороны, это минус, потому что в России настолько сформировано сообщество людей, которые готовы переезжать от события к событию… С другой стороны, это поможет поднять и сформировать наше движение. Может быть, именно это позволит нашему региону зажечь людей, показать, что это интересно", — отметила она.

Колесникова выразила надежду, что волонтеры из других регионов передадут опыт красноярским добровольцам. Кроме того, она сообщила, что в преддверии Универсиады разрабатывается мотивационная программа. В нее входит ежедневная оценка волонтеров разных уровней, на основании которой добровольцы получат определенный бонус.

На форуме добровольцев эксперты обсудили проблемы освещения социальных проектов в СМИ
© Анастасия Кончаковская
На форуме добровольцев обсудили проблемы освещения соцпроектов в СМИ
О методах мотивации волонтеров рассказала Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

"Каждый месяц у нас проходят различные мероприятия для волонтеров. Они пробуют силы в видах спорта, которые представлены на Европейских играх, причем играют на тех объектах, где будут помогать. Это позволяет поддерживать интерес", — сказала Анисовец.

Она подчеркнула, что в России колоссальное волонтерское движение, поэтому для помощи на Европейских играх постараются задействовать максимальное количество волонтеров из России.

Волонтерское движение — возможность для руководителей отобрать лучшие кадры, отметил Дмитрий Карташов, первый заместитель директора фонда "Росконгресс".

"Во время собеседований, помимо прекрасных резюме и характеристик, хочется почувствовать в человек желание работать на результат. И это редко встречается, а в волонтерстве это изначально заложено. У нас порядка 20 человек работает из тех, кто когда-то пришел к нам волонтерами", — заключил он.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена