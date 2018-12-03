Культурное волонтерство: сохранение наследия и прокачка креативности

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Развитие культурного добровольчества является важным показателем роста гражданского самосознания людей, чувствующих ответственность за сохранение культурного наследия страны для будущих поколений, отметили участники сессии "Волонтерство в культуре: забота творчеством", прошедшей в рамках Международного форума добровольцев.

"Культурное наследие имеет огромное значение для развития не только всей страны, но и каждого человека, живущего в ней. Это достояние, которое досталось нам от наших великих предков, и наша задача — передать его будущим поколениям", — заявил на сессии Артем Демидов, председатель центрального совета ВОО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры".

В то же время, по мнению участников сессии, культурное волонтерство дает добровольцам не только возможность поучаствовать в общественно значимых проектах, но и возможность профессионального роста и развития.

"Занимаясь добровольчеством, волонтеры, безусловно, приобретают новый опыт, прокачивают свои скиллы, в том числе и компетенцию креативности. Многие профессии в ближайшем будущем исчезнут, но спрос на креативщиков, на людей, способных заглянуть в будущее, останется", — считает Сергей Першин, директор Центра поддержки молодежных творческих инициатив ФГБУ "Роскультцентр".

Участники сессии напомнили, что культурное добровольчество во многих случаях требует профессионального подхода, поэтому для некоторых проектов, например для восстановления храмов или захоронений героев Великой Отечественной войны, стараются подбирать волонтеров, уже имеющих за плечами соответствующий опыт и знания.

Наши волонтеры — это студенты старших курсов творческих вузов или люди, которые уже профессионально работают в тех или иных творческих индустриях. Тем не менее я за то, чтобы каждый из нас, вне зависимости от того, чем занимался в жизни, находил возможность немножечко уделить внимание на безвозмездной основе развитию культурного добровольчества", — сказал Сергей Першин.

Артем Демидов в свою очередь напомнил, что забота о памятниках истории и культуры является одной из конституционных обязанностей каждого гражданина России.

"Наверное, конечно, это все же не только обязанность, это, скорее, наше право и наш долг. И очень важно, что сегодня именно общественные организации гражданского общества осознают свою ответственность за сохранение культурного наследия", — резюмировал он.