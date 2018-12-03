Кириенко: подводить итоги Года волонтера еще рано

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Подводить итоги Года добровольца пока преждевременно, так как с окончанием Года волонтера добровольческая деятельность в России продолжится. Такое мнение, беседуя с журналистами в кулуарах Международного форума добровольцев, высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Самый главный итог Года добровольца, объявленного указом президента, в том, что ничего не закончится этим годом. Потому что то, как идет сегодня работа… Посмотрите у нас в прошлом году в декабре 7 миллионов человек сказали, что они принимали участие в каких-то добровольческих акциях, а сейчас, и год еще не закончился, уже более 14 миллионов человек сказали об этом", — заявил Сергей Кириенко.

Также он отметил, что только в одной поисковой системе "Яндекс" различных запросов на волонтерскую тематику стало в 2,5 раза больше.

"А количество людей, которые поверили, что волонтерство может менять жизнь, может приносить пользу, и так было немалым. В том году их был 61%, за год это количество увеличилось еще на 27%", — сказал Кириенко.

В этой связи, по словам первого замруководителя администрации президента, главная задача государства — помогать организациям, которые объединяют волонтеров. Причем особое внимание следует уделить организации добровольческой деятельности в малых городах и селах. Он также отметил, что у волонтерства в России нет возрастных границ — в добровольчестве участвуют как школьники, так и люди пожилого возраста.

Главное, что хотелось бы сказать: спасибо всем этим людям, всем этим миллионам людей, которые участвуют в волонтерский деятельности", — сказал Кириенко.

Отдельную благодарность он выразил СМИ за их работу по освещению деятельности волонтеров.

"Я вас очень хочу попросить, не прекращайте это делать 31 декабря. В этом смысле Год волонтера тоже не заканчивается. Надо рассказывать об этих людях, потому что они и есть герои нашего времени. Я в этом абсолютно убежден, потому что это неравнодушные люди, это люди, которые не ждут, пока что-то произойдет в их жизни, они сами этот делают", — заявил Сергей Кириенко.