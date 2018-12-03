Сергей Лавров на Международном Волонтерском Форуме. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров выступает на сессии "Мир: Возможности для России" на Международном Волонтерском Форуме.

Форум начался 2 декабра с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения, где им рассказали об особенностях медицинского, событийного, экологического и социального волонтерства.

Сегодня и завтра проходит деловая программа форума. Завершится мероприятие 5 декабря праздничным концертом, приуроченному к Национальному дню волонтера. В ходе концерта объявят победителей конкурса "Доброволец России". Всего в форуме примут участие 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира.