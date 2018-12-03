Год волонтера
На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
(обновлено: 15:17 03.12.2018)
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На форуме добровольцев представили план развития волонтерства до 2024 года

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спикеры Международного форума добровольцев обсудили планы развития волонтерского движения в России до 2024 года.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что на данный момент подготовлен федеральный проект "Социальная активность", который будет действовать шесть лет. На поддержку добровольчества по этой программе выделено 7,4 миллиарда рублей.

Мы намерены в рамках этого проекта реализовать мероприятия, которые связаны с самореализацией граждан, повышением роли добровольчества в общественном развитии, формировании и распространении добровольческих инновационных практик", — добавила она.

Среди уже существующих инициатив будет продлен конкурс "Добро не уходит на каникулы". В 2018 году он объединил 102 тысячи учеников, силами которых было сделано более 25 тысяч добрых дел. Также продолжится проведение ежегодного конкурса "Регион добрых дел".

"На сегодняшний день победителями стали 26 регионов страны, которые получают субсидию в общем объеме 200 миллионов рублей, то есть на каждый регион — 11,5 миллиона", — сказала Голикова.

Она добавила, что проект "Социальная активность" — это важный элемент воспитательной работы в общеобразовательных организациях. В связи с этим к 2024 году планируется увеличить количество учащихся, занимающихся волонтерством, до 8,8 миллиона, а число школьных добровольческих отрядов до 10 тысяч.

© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в РоссииПрограмма поддержки добровольческого движения рассчитана до 2024 года
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
Программа поддержки добровольческого движения рассчитана до 2024 года

Также среди направлений проекта есть программа повышения мобильности добровольцев, в рамках которой создадут реестр мероприятий и систему отбора и обучения. Таким образом, волонтеры со всей России смогут принимать участие в программах по всей стране — для них будут организовывать трансфер, проживание и другие необходимые условия.

Взаимодействие волонтеров и государства

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов представил законодательную сторону добровольчества в России.

Кабмин принял постановление о взаимодействии госорганов с волонтерами
© Юлия Маклакова
Кабмин принял постановление о взаимодействии госорганов с волонтерами

"Мы нашли такие механизмы, которые, с одной стороны, легализуют его [волонтера] работу, делают ее законной и поддерживаемой государством на всех уровнях, в том числе гражданско-правовом. В том числе мы предусмотрели заключение гражданско-правовых договоров в этой сфере", — сказал он.

Также на федеральном уровне установили, как должны взаимодействовать федеральные органы исполнительной власти, органы управления на государственном уровне и муниципальном с добровольческими организациями и объединениями добровольцев.

Говоря о поддержке волонтеров, Гаврилов отметил, что в этом году Фонд президентских грантов увеличили на миллиард рублей.

Через систему грантов, которые распределяются в регионах, поддерживаются в том числе социально ориентированные НКО, которые занимаются организацией добровольческого движения", — добавил он.

По его словам, в Налоговый кодекс были приняты поправки, согласно которым доходы, полученные в качестве возмещения или в натуральной форме, освобождаются от налогообложения. Кроме того, в качестве поощрения волонтерам предлагаются программы обучения, а также социальная и социально-психологическая поддержка, в том числе на мировом уровне.

"Волонтерское движение по сути — форма самоорганизации, саморегулирование нашего гражданского общества. И мы, государство, помогаем вам закладывать правовые основы для вашей поддержки, для вашего морального, материального стимулирования", — сказал Гаврилов.

Правовые основы

Вместе победим: как государственные гранты помогают реализовать проекты
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
Вместе победим: как государственные гранты помогают реализовать проекты
Директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем Шадрин отметил, что изменения в законодательной базе дали волонтерам ответы на существующие вопросы. К примеру, теперь при необходимости их обязательно нужно знакомить с правилами техники безопасности.

По словам Шадрина, в ближайшие три месяца взаимодействие волонтеров с государством, ведомствами и другими организациями оформят на официальном уровне.

Будет сформулирован в постановлении, в приказах министерств исчерпывающий перечень тех документов, которые могут потребоваться от добровольца, например, связанные с состоянием здоровья, отсутствием инфекционных заболеваний и так далее. Он будет понятен, он будет отвечать тем реальным требованиям, которые нужны", — добавил он.

Шадрин отметил, что в этом году было выпущено большое количество методических материалов и обучающих пособий, охватывающих все сферы волонтерского движения. К примеру, Министерство культуры выпустило рекомендации, как работать в музеях, МЧС создало памятку о том, как помогать в поиске людей. Также были подготовлены материалы о том, как взаимодействовать с "серебряными" волонтерами и многие другие.

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