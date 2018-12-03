На форуме добровольцев обсудили проблемы освещения соцпроектов в СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На Международном форуме добровольцев представители СМИ и волонтеры обсудили проблемы освещения социальных проектов в средствах массовой информации. Как отметил в рамках сессии "Социальные проекты и СМИ. Как стать друзьями" ведущий телеканала "Россия 1" Денис Полунчуков, в среднем в 2018 году количество публикаций с упоминанием волонтерства держится на уровне 7 тысяч в месяц, причем 83% публикаций принадлежит интернет-СМИ.

Директор дирекции государственных интернет проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова рассказала, что для освещения добровольческих инициатив в агентстве был создан спецпроект "Год волонтера" и школа медиаволонтера, которые помогают добровольцам продуктивнее работать со СМИ.

Весь год по разным регионам у нас работала выездная школа медиаволонтера, мы приняли более 5 тысяч писем от вас на сайте, где вы писали о проблемах с местными СМИ, просили о помощи в том, чтобы осветить какую-то хорошую историю", — рассказала Давыдова.

Она отметила, что в разделе "Год волонтера" было опубликовано много личных историй добровольцев, которые вызвали интерес читателей. По словам Давыдовой, в будущем в агентстве продолжат работать с тематикой волонтерства.

"Мы постараемся работать с вами и для вас, освещая вашу деятельность лучше и профессиональнее", — почеркнула она.

Заместитель генерального директора и генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн сообщил, что телеканал активно поддерживал Год добровольца информационными сюжетами, репортажами с форумов и фестивалей добровольцев.

Директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова отметила, что в Год добровольца в России в средствах массовой информации стало намного больше публикаций, сюжетов, посвященных волонтерам.

Я уверена, что с окончанием Года волонтера это не закончится", — сказала она.

Тополева-Солдунова добавила, что в Агентстве социальной информации пройдет конкурс "Активные люди", в ходе которого волонтеры будут присылать истории, лучшие из которых появятся на сайте и выйдут в сюжете на "Общественном телевидении России".

В ходе встречи представители СМИ также обсудили проблему популярности отрицательного контента у читателей и зрителей. Елена Давыдова отметила, что, для того чтобы повысить интерес к хорошим историям, нужно создавать позитивные эмоции такой же силы, какую вызывают негативные события.

"Мы работаем над этим вместе с вами, просто добро должно быть так же ярко и эмоционально!", — сказала она.

Вице-президент "Рыбаков-фонда" Елена Ульянова отметила, что СМИ и волонтеры должны вместе формировать образ нового героя. "Кто сегодня несет человеческие ценности? Пусть этот герой выйдет на повестку, пусть об этом герое говорят!", — сказал Ульянова.

Представители СМИ рассказали собравшимся волонтерам, как сделать работу со средствами массовой информации более продуктивной. Корреспондент канала "Россия" Ольга Армякова посоветовала им знакомиться с журналистами, которые работают с этой тематикой, и предлагать свои мероприятия.

"Общайтесь, обменивайтесь контактами с журналистами — это очень важно, они плохого не посоветуют!", — сказала она.

Елена Давыдова подчеркнула, что волонтерам необходимо дать журналистам информационный повод.

"За вас он его не придумает, каким бы профессиональным он ни был. Если вы приглашаете СМИ, подумайте, что вы готовы показать. Тогда наша с вами дружба будет очень долгой, очень крепкой, а главное — продуктивной", — подчеркнула Давыдова.