В Москве представили доклад ООН о состоянии волонтерства в мире

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. 3 декабря ООН представила отчет о состоянии волонтерства в мире за 2018 год, впервые подготовленный для Европы и СНГ. Презентация ключевых результатов отчета состоялась в рамках деловой программы Международного форума добровольцев в Москве, сообщает пресс-служба проекта Год добровольца.

"Доклад представляет общемировую картину волонтерства. По завершении работы мы сделали в нем два акцента: добровольчество усиливает взаимодействие людей с окружающими факторами и прочно укореняется в обществе. Формально Год добровольца закончится через месяц, но в обществе, в том числе благодаря этому году, появилось четкое понимание того, что такое волонтерство и почему люди становятся добровольцами", — рассказал первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон в рамках площадки, посвященной развитию волонтерского сотрудничества между странами мира.

Согласно исследованиям доклада, проведенным на пяти континентах, добровольческая деятельность играет одну из главных ролей в решении многих вызовов в жизни современного общества. Также в отчете сообщается, что время, которое добровольцы тратят на волонтерскую деятельность, эквивалентно времени 109 миллионов человек, работающих полный день. Кроме того, 70% добровольческой деятельности выполняется на неформальном уровне без участия организаций и органов власти.

"За последнее время сотни миллионов людей были вытянуты из бедности, но вместе с тем в мире выросло социальное неравенство. Отсюда становится важной роль волонтерства. Оно способствует устойчивости сообщества, особенно когда поддерживается другими субъектами, в том числе государством", — заявил заместитель исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов на сессии "Диалог о международном добровольчестве".

Спикерами площадки также выступили директор группы региональной поддержки для стран Восточной Европы и Центральной Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Винай Салданха, координатор молодежных проектов при Красном Кресте Болгарии Марья Христова, руководитель проектов Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова.