Члены правительства России выступят на Международном форуме добровольцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр здравоохранения Вероника Скворцова примут участие в деловой программе Международного форума добровольцев третьего декабря, сообщили в пресс-службе форума.

Международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России проходит в Москве 2- 5 декабря. Деловая программа форума пройдет 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия станут 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира, рассказали в пресс-службе.

Социальные изменения



В деловой программе Международного форума добровольцев, который пройдёт в Москве 2-5 декабря, примут участие члены социального блока федерального правительства, отметили в пресс-службе форума.

"Третьего декабря волонтеры смогут посетить сессию "Формирование инфраструктуры: планы до 2024", где зампред правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова расскажет о федеральном проекте "Социальная активность". Он позволит увеличить темпы развития волонтерского движения, достигнутые в Год добровольца", — говорится в сообщении.

Добровольчество в образовании

Отмечается, что в дискуссии "Роль сферы образования в социальных изменениях общества" примет участие министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

"Российское движение школьников совместно с Министерством просвещения РФ ведут совместную работу по развитию добровольчества в образовательных организациях. На сегодняшний день в школах функционирует около 6,5 тысяч детских объединений и более 350 университетов имеют в своей структуре волонтерский центр", — добавили в пресс-службе.

Медицинское волонтерство



Федеральные органы власти активно взаимодействуют с добровольческими и общественными организациями, при поддержке министерства здравоохранения РФ в России открыто 81 региональное отделение "Волонтеров-медиков", партнерами движения выступают более 1700 ведущих медицинских и образовательных организаций по всей стране.

"В рамках тематического блока о медицинском волонтерстве Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова обсудит с участниками перспективы развития данного направления", — отмечается в релизе.