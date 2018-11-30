МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. 3 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит на Международном форуме добровольцев, сообщает пресс-служба Года волонтера. На сессии "Мир: возможности для России" он расскажет об опыте международного сотрудничества в сфере добровольчества, в том числе о программе "Волонтеры мира", взаимодействии с программой добровольцев Организации Объединенных Наций, общей работе над развитием добровольчества со странами — участницами СНГ.

Форум начнется 2 декабря с Дня добрых дел, участники которого посетят социальные и культурные учреждения, узнают об особенностях медицинского, событийного, экологического и социального волонтерства, а также окажут помощь сотрудникам.

3-4 декабря в павильоне №69 ВДНХ будет проходить деловая программа мероприятия. Завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера. На нем будут объявлены победители всероссийского конкурса "Доброволец России". Участниками мероприятия станут 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира.