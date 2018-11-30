Открытие ГУМ-катка посвятили Году добровольца в России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Добровольцы впервые приняли участие в торжественной церемонии открытия катка на Красной площади. Событие состоялось 29 ноября и стало первым в ряде праздничных мероприятий, посвященных национальному Дню волонтера, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Гостей вечера поприветствовали руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева и звездные послы года Полина Гагарина и Стас Пьеха.

"Добровольцы всегда находят силы и время, чтобы помочь окружающим. У каждого из нас есть возможность и, главное, желание помогать. Потому что каждый человек по своей натуре добрый, просто ему нужно дать шанс открыться", — отметила Разуваева.

Послы Года добровольца также пригласили присутствующих на показ фильма "#ЯВолонтер. Истории неравнодушных".

"Этот удивительный и самый добрый год подходит к концу. И в наступающий 2019 год мы возьмем самые добрые поступки, слова и воспоминания. Мы продолжим творить добрые дела, дарить близким свое тепло и заботу, помогать тем, кто нуждается, потому что милосердие и доброта внутри нас, каждого россиянина", — поделился Стас Пьеха.

В этом году ГУМ-каток украсили персонажи советских мультфильмов, а одной из главных тем в оформлении новогодних елок на центральных аллеях ГУМа стало добровольчество.