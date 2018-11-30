Итоги Года волонтера подвели в Калининградской области

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Калининграде в четвертый раз прошел Областной добровольческий форум, на котором подвели годовые итоги, сообщается на сайте "Добровольцы России".

Мероприятие собрало 300 волонтеров из разных объединений, руководителей общественных организаций и представителей министерств социальной политики, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.

Волонтеры участвовали в тренингах "Как принять верное решение" и "Ораторское мастерство", а также посетили секции "Оценка эффективности добровольческой деятельности" и "Профилактика заболеваний. ЗОЖ как добровольческая деятельность".

На площадке форума состоялись итоговые слеты региональных отделений движений "Волонтеры Победы" и "Серебряные волонтеры". Также в формате стратегической сессии добровольцы разработали единую карту волонтерских мероприятий региона на 2019 год.

В рамках мероприятия прошло награждение победителей конкурса "Доброволец Калининградской области".