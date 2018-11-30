В России насчитывается более 20 тысяч волонтерских организаций. Для развития деятельности им требуется качественная методическая и образовательная поддержка, а также эффективная инфраструктура. Такую помощь добровольческим объединениям в каждом регионе оказывают ресурсные центры.
Они становятся площадками для взаимодействия сторон, способствуют развитию организаций и, кроме того, вовлекают в движение потенциальных волонтеров.
«По сути, это «волонтерский центр 2.0», который думает в первую очередь не о себе, а о других: повышает качество работы организаций в регионе, помогает решить возникающие проблемы, обучает, налаживает диалог центра с властью, способствует реализации проектов, поддерживает связь с партнерами, стимулирует развитие региона», – рассказал на Всероссийском форуме ресурсных центров добровольчества в Екатеринбурге председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев.
При этом координатор программы «Ресурсные центры добровольчества» АВЦ Елена Белецкая отметила, что ресурсный центр – это профессиональная организация, которая работает не с волонтерами, а осуществляет полный менеджмент и предоставляет комплекс консультационных и методических услуг добровольческим организациям.
«От создания ресурсных центров уже есть социальный эффект: увеличилось количество граждан, вовлеченных в добровольчество, повысилось качество организации волонтерской деятельности, укрепилось взаимодействия между органами исполнительной власти и объединениями, были созданы условия для вовлечения активных граждан. Также качество жизни в регионах, где есть ресурсные центры, улучшилось, потому что в первую очередь, сталкиваясь с проблемами в регионе, ресурсные центры аккумулируют возможности для их решения», – добавила Белецкая.
Сейчас добровольческие ресурсные центры представлены почти во всех регионах России, но пока находятся на начальном этапе развития. Представители нескольких центров поделились яркими историями из практики с корреспондентами спецпроекта «Год волонтера».
Карелия: от волонтерского центра к ресурсному
Несмотря на то, что ресурсные центры работают не с волонтерами, а с организациями, многие в преддверии мероприятий обращаются в РЦД за добровольцами, как к волонтерскому центру.
С этой проблемой в том числе столкнулся Центр развития добровольчества в Республике Карелия и решил ее по-своему. Изначально организация занималась тем, что формировала добровольческую среду в регионе, создавая волонтерские команды. И, по словам руководителя Дарьи Маковецкой, у общества ошибочно сложилось мнение, что в центр можно обращаться за волонтерами.
Но карельский ресурсный центр напрямую не работает с волонтерами, а обучает организации взаимодействию с ними, подчеркивает Маковецкая. В некоторых случаях центр обучает волонтеров, но после этого они переходят в интересующие их организации либо собирают вокруг себя новое сообщество.
«Наши давние партнеры, которые уже знают, как работать с добровольцами, могут к нам обратиться за волонтерами, но обязательно заранее, чтобы успеть выстроить с ними мотивационную программу», – рассказала руководитель, отметив, что для таких случаев у них выработан определенный регламент сотрудничества с организациями.
Для решения проблемы взаимодействия организаций и добровольцев центр разработал трехуровневый «пакет взаимоуслуг». В зависимости от степени участия заказчика в подготовке волонтеров, программа делится на базовый, стандартный и полный пакет сотрудничества – от консультационной помощи до всеобъемлющей поддержки организации в наборе волонтеров, их обучении и ведении.
Мы помогаем организациям: вместе планируем календарный год, разрабатываем концепцию и положение по добровольцам, обговариваем услуги, которые оказывает РЦД. Но волонтеров мы за них не ищем, – подчеркнула Маковецкая.
Кроме того, по мнению руководителя карельского РЦД, существует проблема недостаточной подготовки и мотивации волонтеров на мероприятиях. Поэтому центр работает с заказчиками только при условии, что организация обучается также и работе с добровольцами, чтобы ее сотрудники понимали, чем волонтеры занимаются на мероприятиях и какие перед ними стоят задачи.
Крым: дорога к центру
У каждого ресурсного центра добровольчества своя история создания, на которую накладывает отпечаток и уровень развития волонтерства в регионе, и плотность взаимодействия властей с третьим сектором, и даже географические особенности субъекта РФ.
Как рассказала председатель региональной общественной организации «Центр стратегического развития и проектной деятельности "Устойчивый Крым"» Анна Цепа, до их региона все федеральные тренды доходят медленно. Нет пока и своего ресурсного центра, но это не значит, что работа по этому направлению не ведется. «Устойчивый Крым» уже сейчас выполняет многие функции РЦД, хотя существует с мая 2018 года.
«Наш центр помогает и НКО, и добровольцам. Мы обзвонили почти тысячу организаций, выявили их основные потребности, задачи. Исходя из результатов нашего мониторинга, мы первым делом попробовали сделать что-то вроде бизнес-завтраков, где был бы спикер и общественники могли бы обсуждать какие-то актуальные вопросы», – отметила Цепа.
На следующий год «Устойчивый Крым» ставит себе важную цель – повышение уровня событийного волонтерства в регионе.
Если другие регионы прокачались в этом направлении еще в 2014 году, то у нас, понятно, пока такого уровня нет, хотя событийное направление очень важно – именно через него люди вовлекаются в добровольчество, – поделилась Анна.
Кроме проработки новых для региона направлений центр занимается и вовлечением местных жителей в улучшение качества жизни в регионе, в том числе молодых людей до 30 лет, которые уже обзавелись семьей.
«У нас есть отдельный блок, где мы работаем с молодыми мамами. Мы помогаем им, а потом вовлекаем их во всевозможную деятельность. Например, сейчас мы просим их пройти по объектам благоустройства проекта «Формирование комфортной городской среды». У них есть время, это их город, это площадки, где играют их дети. Понятно, что они пришли в наш проект, чтобы помочь прежде всего самим себе, но мы их таким образом тоже задействуем», – рассказала Анна.
Схожий механизм используется и для привлечения культурных волонтеров: сначала для творческих людей устраивают фотовыставки, другие площадки по их интересам, а потом их вовлекают в организацию культурных событий на улицах и в общественных пространствах городов.
«Мы стараемся по каждой из отраслей сначала сделать что-то тематическое, чтобы собрать условное сообщество, а потом оно начнет работать на благо большого города», – подчеркнула Анна.
ХМАО: как подготовить эксперта для НКО
Ресурсный центр добровольчества – это в первую очередь инфраструктурный объект, и одним из направлений его деятельности является повышение компетенций участников волонтерского движения.
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», который занимается развитием некоммерческого сектора в регионе, поставил себе еще более глобальную задачу – повысить качество экспертов некоммерческого сектора в регионе в целом.
Одна из особенностей работы в некоммерческом секторе состоит в том, что в этой сфере крайне сложно найти «готового» эксперта. Как рассказывает и.о. генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов, для обучения специалистов требуется довольно длительное время, потому что знания приобретаются опытным путем. В югорском фонде подготовка специалиста занимает около шести месяцев.
«Мы придумали такую модель внутреннего кругового обучения – постоянный обмен практиками и теми компетенциями, которые приобретает сотрудник. Если он поехал на какое-то обучение, привез различные методички, материалы и так далее, он готовит небольшую лекцию», – рассказал Самохвалов.
Такие мероприятия проводятся как минимум раз в квартал: вся команда собирается в зале, и несколько сотрудников по своему направлению проводят тренинг.
Так мы помогаем друг другу оставаться в тренде, понимать, что происходит, – добавил и.о. директора.
Эта модель обучения, по словам Самохвалова, была заимствована из бизнеса: практики работы в сфере НКО, как механизмы, разбираются на детали и оформляются в методические материалы.
Еще один способ повысить квалификацию эксперта с минимальными затратами – привлечение в фонд лекторов по определенной тематике. Чтобы попасть на такой семинар, сотрудник должен доказать, что эти знания ему необходимы.
Фонд также организует для специалистов НКО стажировки за рубежом, которые позволяют экспертам набрать необходимые компетенции.
«Мы устраиваем стажировки за свой счет, и это тоже наш вклад в сектор. Даже если соискатель не попадет к нам в фонд, для сектора мы сделали что-то. Есть специалист, который был на стажировке, был на коуч-сессии, он точно улучшит как минимум работу своей организации, а, как правило, многие даже начинают преподавать, ездить с готовыми тренингами», – поделился опытом Самохвалов.
Новосибирская область: волонтер – ценный ресурс
Человек становится волонтером не для того, чтобы получать от этого выгоду, но при этом таких людей нельзя называть бесплатной рабочей силой. Руководитель НООО РВД «Волонтерский корпус Новосибирской области» Анна Шубина рассказала о том, как в регионе формировались здоровые отношения между организациями и волонтерами.
Еще 10 лет назад мало кто представлял себе, как это – объединять свои силы для бескорыстной помощи другим. Когда Анна с единомышленниками начинала свой волонтерский путь, им самим приходилось искать проекты, потому что в обществе не было налаженной схемы работы с добровольцами.
«У нас в регионе был большой форум. Он шел неделю, волонтеры его отработали и год сидели без дела. Поэтому мы ходили, обивали пороги, нам говорили: «Вы волонтеры? Нет? До свидания!». Сейчас ситуация изменилась – к нам бегут», – рассказала Шубина.
Недостатка в запросах нет, но проблема взаимодействия между организациями и добровольцами все еще существует. Многие воспринимают таких людей как рабочих, готовых трудиться бесплатно. Волонтерский корпус берет на себя ответственность объяснять, что это не так.
«Есть спектр услуг, которые «заказчик» обязан выполнить. Как минимум это обеспечение безопасности жизнедеятельности. Если вы зовете их ехать куда-то далеко убирать берег, пожалуйста, организуйте транспорт. Они приедут – дайте им грабли. Они готовы, но вы должны обеспечить их возможность принять в этом участие», – поделилась руководитель ресурсного центра.
Новый формат взаимодействия порождает новые вопросы, поэтому одна из основных задач ресурсного центра – обучать организации, как правильно работать с волонтерами. Например, необходимость накормить добровольцев ставит многих партнеров в тупик.
«Мы просим: от четырех часов, пожалуйста, покормите волонтеров, потому что человек приходит работать бесплатно и не должен на вашем мероприятии тратить деньги на то, чтобы покушать. Часто такие проекты проходят на площадках, где поесть стоит очень дорого», – отметила руководитель ресурсного центра.
Для того чтобы и добровольцы имели представление о своих правах и возможностях, ресурсный центр разработал две программы. Первая – начальный курс волонтеров, где специалисты рассказывают о смысле такой работы, и для чего люди этим занимаются. Вторая – как с помощью имеющихся ресурсов решить существующие проблемы.
Волонтер – это не просто свободные руки, которые приходят что-то поделать, – заключила Шубина.
Свердловская область: первый год, полет нормальный
Некоторые ресурсные центры добровольчества только начинают свою работу, а другим уже есть чем похвастаться. О первых итогах работы МРОО «Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала"» рассказал исполнительный директор Владислав Овчинников.
В своей работе Владислав и его коллеги решили сделать акцент на взаимодействие с муниципальными образованиями Свердловской области.
«Если мы берем региональный уровень, то тут есть понимание, как и зачем работать с волонтерами, а на муниципальном уровне это понимание есть не везде. У нас больше 90 муниципалитетов, там в этом вопросе не все просто, особенно с отдаленными территориями, до которых 10–12 часов надо ехать от Екатеринбурга», – рассказал исполнительный директор.
Поэтому, чтобы эффективно выстроить работу ресурсного центра, команда «Силы Урала» провела совместно с Уральским федеральным университетом мониторинг волонтерских организаций в регионе. На данный момент в Свердловской области действует 525 организаций.
«Когда у нас появился список, мы начали работу по существующим у них проблемам. Первая проблема в том, что, если муниципалитет небольшой, в органах власти нет человека, ответственного за развитие добровольчества», – отметил Владислав, добавив, что на данный момент во всех муниципальных образованиях такой человек появился.
Теперь добровольцы знают, кто курирует их тему и к кому в администрации можно обращаться по всем вопросам. Но и на этом работу в регионе не остановили: в муниципалитетах появились общественные советы по волонтерству из представителей добровольческих организаций, администрации и градообразующих предприятий.
Это нужно в первую очередь для того, чтобы у них был диалог и взаимодействие, потому что отсутствие этого – тоже одна из основных проблем, – подчеркнул Овчинников.
Ресурсный центр в этой схеме играет объединяющую весь регион роль: доносит до муниципалитетов всю необходимую информацию о том, что происходит в стране в сфере добровольчества, какие новые проекты и конкурсы объявляют. От советов же РЦД получает информацию о заседаниях, проводимой работе и запросы на помощь, в том числе и образовательного характера.
«В планах на следующий год у нас сейчас обсуждается обучение именно муниципальных служащих тому, как работать с добровольцами. Возможно, это будет реализовано совместно с одним из вузов, чтобы все прошедшие получили сертификаты о повышении квалификации», – поделился Овчинников.
Мордовия: жизнь после ЧМ-2018
Количество желающих вступить в ряды добровольцев может расти по разным причинам. Например, в Республике Мордовия стимулом к этому стал чемпионат мира по футболу – 2018, который прошел в ее столице – городе Саранске. Однако развитие волонтерского движения в регионах требует эффективной организации и поддержки со стороны профессионалов.
Как рассказала директор волонтерского центра Мордовского университета Иркям Суркова, за годы подготовки к мундиалю добровольцы получили необходимые навыки, а специалисты в этой сфере повысили свой профессиональный уровень. И даже после чемпионата, по ее словам, желание жителей республики стать добровольцами не угасло. В результате совместно с правительством республики при поддержке Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) было принято решение о создании в Саранске ресурсного центра на базе университета.
«Направлений работы много, но за количеством должно стоять качество. Поэтому мы решили организовать ресурсный центр, чтобы объединить всю инфраструктуру волонтерства в регионе и создать достойное продолжение волонтерской программы чемпионата», – отметила директор.
По словам Сурковой, помимо работы с волонтерскими центрами образовательных учреждений, некоммерческими организациями и группами добровольцев, мордовский РЦД помогает волонтерам реализовывать свои идеи. Благодаря поддержке центра волонтеры развивают креативное мышление и уходят от стандартных решений, которых зачастую от них ждут.
«Чемпионат прошел, но мы продолжаем развивать волонтеров в личных и профессиональных компетенциях. Это здорово, что событийные проекты, которые инициирует сам волонтер, повышают его в качестве организатора, исполнителя или автора идеи», – поделилась Иркям, отметив, что этому, безусловно, содействуют образовательные проекты РЦД и методическая база АВЦ.
Директор отмечает, что в центр приходят волонтеры старше 25 лет, которые уже переросли функции исполнителя и готовы стать организаторами. По ее мнению, это осознанный шаг к управлению волонтерской командой, человеческим потенциалом и проектами, которые улучшают качество жизни в республике.
«Наша деятельность как ресурсного центра – это синергия работы НКО, университета и правительства республики. Это уникальный опыт, когда при совместной команде можно достичь намного больших результатов, чем если абстрагироваться друг от друга и работать в узком направлении», – поделилась Суркова.
Орловская область: в команде с университетом
Ресурсный центр добровольчества может возникнуть на базе волонтерского центра, НКО или при поддержке вуза. О том, с какими сложностями сталкивается РЦД на базе университета и какие перспективы такое сотрудничество открывает, рассказала руководитель ресурсного координационного центра добровольческих инициатив на базе Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева (РКЦ) Маргарита Прокохина.
Опорные вузы, в число которых входит и ОГУ имени И.С.Тургенева, обладают большими человеческими ресурсами: это прежде всего профессиональные преподаватели, которые многое могут сделать для развития и усиления деятельности ресурсного центра, уверена Прокохина.
«Это действительно специалисты на всех уровнях. Психологи, педагоги, социологи, бизнес, информационщики – это те ресурсы, которые могут усилить деятельность центра в определенных направлениях», – говорит она.
По мнению руководителя, и для студентов такая близость к ресурсному центру полезна, ведь, помимо своего благотворного влияния на ценности общества, добровольчество – это еще и социальный лифт.
Как отмечает Прокохина, за время существования центра участвующие в его работе студенты смогли добиться много в своем направлении деятельности и даже построить карьеру. Волонтерская деятельность позволяет приобрести один из самых востребованных навыков на рынке труда – умение работать в команде.
«Добровольчество формирует умение работать в команде, умение устанавливать контакт с любым человеком любого возраста, любого положения, любого уровня ментальности, это прокачка себя в различных смыслах», – подчеркивает руководитель РКЦ.
Несмотря на то, что центр расположен на территории вуза, проблем с доступом в него всех желающих не существует. «На базах образовательных организаций должен быть и есть пропускной режим, но вуз – это не замкнутое пространство, его невозможно замкнуть», – говорит Прокохина. По ее словам, на базе центра социально-культурного развития региона в вузе создана коворкинг-зона, которая позиционируется как открытое пространство со свободным доступом.
Ульяновская область: на пороге изменений
В Ульяновской области в начале 2018 года при Общественной палате был создан Центр по развитию добровольчества и благотворительности. Но чтобы сделать структуру более самостоятельной, иметь возможность участвовать в грантовых конкурсах, четко ставить задачи и получать более эффективные результаты, было принято решение переформатировать его в самостоятельный ресурсный центр. Создание РЦД планируется на январь 2019 года.
«Мы изначально провели исследование, как наши жители вовлечены в добровольчество, и оказалось, что если в городе дела обстоят еще хорошо, то в поселках эта деятельность совсем не развита», – рассказала руководитель центра Ольга Богородецкая.
Она также отметила, что сейчас у центра по области насчитывается 24 филиала. За работу каждого отвечает человек, который занимается не только развитием волонтерства, но и в целом реализацией молодежной политики на территории своего муниципалитета. По словам Ольги, жителям поселков стали объяснять, что такое добровольчество и как им можно заниматься, а также интересоваться, какие формы участия для них наиболее удобны.
Сейчас в основном центр развивает социальное волонтерство и старается привлечь к длительным проектам молодежь.
Как рассказывает руководитель центра, эта задача оказалась одной из самых сложных, так как в отличие от вовлечения в событийное добровольчество, участие в социальной активности основывается на чем-то большем, чем просто интерес.
«Молодые люди очень требовательны к жизни, они понимают, что многое несправедливо и должно быть по-другому. Мы им объясняем, что не нужно пытаться спасти весь мир в один момент – начни со своего двора, и это уже будет огромное дело для тех, кто в нем живет», – делится Богородецкая.
Видя результаты своих усилий, молодые волонтеры, по ее словам, начинают чувствовать вкус справедливости и в дальнейшем привлекают к добровольческой деятельности и свое окружение.
При этом Ольга уверена, что если человек хочет расти, развиваться, участвовать в форумах и быть волонтером с большой буквы, то его деятельность должна быть системной, вовлеченной, он должен понимать, что он делает и какие результаты это дает.
Для того чтобы заинтересовать население добровольчеством, центр осуществляет несколько инициатив, в том числе проект «Агентство позитивных новостей», где нет политики и негатива, а только добрые новости, истории про хороших людей, в том числе волонтеров.
Кроме того, сотрудничающие с центром IT-специалисты разработали приложение «Твой час», которое помогает вовлечь человека в волонтерскую деятельность нажатием одной кнопки. В нем еженедельно появляются задания по помощи нуждающимся: привезти лекарства, донести тяжелые сумки, подвезти до больницы и многие другие. Сейчас, как рассказывает руководитель центра, в нем насчитывается более тысячи активных пользователей – это те люди, которые выполняют как минимум одно задание в месяц.
Самых активных молодых людей, по словам Богородецкой, центр старается развивать, отправляя их на форумы, на обучение в федеральные центры, а волонтерские книжки, которые выдаются добровольцам, помогают студентам при поступлении в вуз.
Беседовали Мария Ферсман и Ольга Дадыкина
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