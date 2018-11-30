Они становятся площадками для взаимодействия сторон, способствуют развитию организаций и, кроме того, вовлекают в движение потенциальных волонтеров.

«По сути, это «волонтерский центр 2.0», который думает в первую очередь не о себе, а о других: повышает качество работы организаций в регионе, помогает решить возникающие проблемы, обучает, налаживает диалог центра с властью, способствует реализации проектов, поддерживает связь с партнерами, стимулирует развитие региона», – рассказал на Всероссийском форуме ресурсных центров добровольчества в Екатеринбурге председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артем Метелев.

При этом координатор программы «Ресурсные центры добровольчества» АВЦ Елена Белецкая отметила, что ресурсный центр – это профессиональная организация, которая работает не с волонтерами, а осуществляет полный менеджмент и предоставляет комплекс консультационных и методических услуг добровольческим организациям.