Кабмин принял постановление о взаимодействии госорганов с волонтерами

Правительство РФ приняло постановление о взаимодействии органов государственной власти с волонтерским организациями. Документ призван стимулировать сотрудничество добровольческих объединений с государственными институтами, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями и способствовать допуску волонтеров к работе в наиболее сложных сферах добровольческой деятельности, сообщается на сайте кабмина.

"В целях унификации предъявляемых к добровольцам требований при выполнении работы, требующей особых навыков, постановлением установлены общие требования к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Федерации, местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений с организаторами волонтерской деятельности, добровольческими организациями", — говорится в постановлении.

Также документ устанавливает перечень видов деятельности, при осуществлении которых к волонтерам, как правило, предъявляются специальные требования, и утверждает порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с добровольческими организациями в этих сферах.